Вышли в финал на последних секундах. «Магнитка» уверенно идет за кубком

«Металлург» в пятом матче серии дома обыграл «Трактор» (2:1) и впервые с 2017 года сыграет в решающей стадии Кубка Гагарина

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Восток. Пятый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Карпов — 3 (Хабаров, Николаев), 12:11 — 1:0. Кравцов — 7 (Бывальцев, Тертышный), 33:53 — 1:1. Чибисов — 6 (Дронов, Карри), 59:45 — 2:1.

Вратари: Кошечкин — Вилл (59:45). Штраф: 8 — 8. Броски: 34 (14+6+14) — 27 (10+9+8). Судьи: Фатеев, Юдаков.

11 апреля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

Счет в серии: 4-1.

Когда не остается права на ошибку, команда раскрепощается и каждый раз несется вперед с огромным желанием — если и вылетать из плей-офф, то надо это делать так, чтобы потом не заниматься самокопанием все межсезонье.

«Трактор», которого по глупости поспешили записать в список «скучных и унылых», с первых же секунд в Магнитогорске включил максимальные скорости, лихо пролетал среднюю зону и не давал скучать вратарю Кошечкину. Перестановки в составе были сделаны с акцентом на быстрые ноги — отсюда, например, и появление молодого форварда Горюнова-Рольгизера, который в регулярном чемпионате выходил крайне редко, в четвертом звене, и не игравшего с января защитника Исаева. «Металлург» по совокупности скорости и мастерства своего нападения равных в КХЛ не имеет, поэтому тот факт, что гости первые десять минут владели инициативой, им можно было занести в актив. Убойных моментов при этом почти не было.

Отбившись в меньшинстве, «Металлург» снова доказал, что может легко перестраиваться по ходу игры. Грамотный прессинг и хорошие подключения от защитников сбили активность челябинцев — им пришлось больше обороняться. Хотя шайбу они пропустили по собственной глупости. Защитник Пилут помчался в чужую зону, совершил потерю, и его никто не успел подстраховать. Карпов выход «один в ноль» использовал с легкостью.

Хозяева, воодушевленные таким развитием событий, едва не повторили сценарий прошлого матча. С той лишь разницей, что не ловили соперника на ошибках, а сами вынуждали его совершать потери. Только голкипер Вилл оставлял «Трактор» в игре, выручая его раз за разом. Чего стоит только момент, когда он успел невероятным образом «блином» среагировать на добивание Карпова.

Чистый выход «один в ноль» Чибисова уже во втором периоде Вилл нейтрализовал без видимых проблем. Казалось, что такие эпизоды должны сподвигнуть челябинцев на свершения у чужих ворот. Однако «Металлург» оборонялся искусно, меньше соперника владел шайбой, но при этом продолжал создавать опасные ситуации в зоне «Трактора». Игру нельзя было назвать тоскливой, но с каждой минутой положение дел гостей в психологическом плане ухудшалось — в создании в них ничего не получалось, не говоря уже об острых моментах.

Ситуация не предвещала для «Металлурга» ничего плохого, как «Трактор» выдал шикарную позиционную атаку. Челябинцы совсем не случайно являются лучшей командой нынешнего плей-офф по игре во вторых периодах. Тертышный поднялся на синюю линию и бросил, а Кравцов быстрее всех среагировал на добивании.

Шанс переломить ход матча «трактористам» использовать не удалось, несмотря на полученное большинство. Более того, магнитогорцы чуть не забили вчетвером — Зернов в стремительной контратаке попал в перекладину. Потом снова пришлось стоять на голове Виллу, а за шесть секунд до окончания второго периода необоснованное удаление за задержку шайбы в чужой зоне схватил Основин.

Нервный третий период, в котором у вратаря челябинцев снова было больше работы, чем у Кошечкина, шел к овертайму. Однако свою последнюю атаку «Металлург» провел с каким-то неистовством. Завершилась она броском защитника Дронова — шайба задела Вилла, взмыла вверх и опустилась за линией ворот. Обидную для чеха лично и «Трактора» в целом развязку следует считать закономерной. Магнитогорцы были лучше в течение серии и по делу идут дальше.