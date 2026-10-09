Что творит «Магнитка» без Разина! 3:0 за три минуты, а всего 7:1 — настоящий кошмар для «Салавата»
«Металлург» выиграл второй матч подряд после отстранения главного тренера Андрея Разина — в этот раз катком проехался по «Салавату Юлаеву» со счетом 7:1. Уже к четвертой минуте матча магнитогорцы трижды пробили голкипера Семена Вязового, а на первый перерыв ушли при 4:0. После этого команда Владимира Воробьева не сбавила обороты и продолжила огорчать гостей. Уфимцы полноценно вернуться в игру так и не смогли.
Три за 3:33
Матч начался кошмарно для «Салавата». Уже на 2-й минуте Люк Джонсон вошел в зону, Владимир Ткачев в касание скинул Дмитрию Силантьеву, а тот точно отправил снаряд в ближний угол — 1:0.
Вскоре хозяева забили еще раз: Александр Сиряцкий получил шайбу на синей линии и бросил с кистей. Вязовой был закрыт игроками, поэтому не сумел спасти гостей. «Металлург» же быстро довел счет до крупного — в очередной атаке Ткачев получил передачу на пятаке и переиграл голкипера. К тому моменту команды провели на льду лишь 3 минуты и 33 секунды.
После этого Виктор Козлов сменил Вязового, и место в воротах уфимцев занял Никита Богданов. Замена не остановила хозяев. В концовке периода они упрочили преимущество, реализовав большинство: Валерий Орехов набросил от синей линии, а Джонсон удачно подставил клюшку — 4:0.
Гости пытались отвечать, но в первом периоде демонстрировали больше эмоций, чем реального давления. Незадолго до перерыва Егор Зеленов и Девин Броссо даже успели устроить короткую потасовку и получили штрафы за грубость. На счет это никак не повлияло: подопечные Владимира Воробьева — он исполняет обязанности главного тренера после отстранения Разина — в первом периоде перебросали соперника 18-6. К финальной сирене эти цифры и вовсе превратились в 46-27.
Во второй двадцатиминутке рисунок игры почти не изменился. «Металлург» продолжал чаще играть в чужой зоне и довел дело до пятой шайбы — Богданов немного потерял ворота, а Руслан Исхаков наказал соперника за ошибку, мощно бросив с разворота.
Только после этого «Салават» смог размочить счет. Мэттью Маджио сделал поперечную на Максима Загребина, и тот с круга вбрасывания положил под перекладину — 5:1.
Камбэка не случилось
«Металлург» не стал дарить надежду болельщикам гостей и сразу же ответил. Хозяева моментально реализовали большинство: Сергей Толчинский добил в пустой угол после сейва Богданова — 6:1.
Дальше магнитогорцы действовали по счету, спокойно контролировали ход матча. А в концовке все же еще раз порадовали фанатов: Нэйтан Тодд здорово сыграл в прессинге, перехватил шайбу и выкатил на Джонсона, который выстрелил под перекладину. В этой игре американец набрал сразу пять очков: на его счету два гола и три передачи.
«Хороший матч, мы готовились к нему. Благодарны ребятам, что выполнили установку, — сказал Воробьев сразу после игры. — Здорово сыграли в начале, первый период. Наверное, за счет этого и победили. Потом старались контролировать игру. Рад, что получилось».
Очередная победа помогла «Металлургу» укрепиться на вершине Восточной конференции. Магнитогорцы и до этой игры шли первыми, теперь в их активе 23 очка после 15 матчей.
Дальше команда Воробьева сыграет на выезде с «Торпедо» — 12 октября. В тот же день «Салават Юлаев» примет «Нефтехимик» в Уфе. Следующая очная встреча соперников тоже не за горами: 21 октября «сталевары» вновь сыграют с уфимцами в Магнитогорске.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|12
|4
|25
|2
|Нефтехимик
|15
|8
|7
|18
|3
|Амур
|14
|8
|6
|17
|4
|Салават Юлаев
|15
|8
|7
|17
|5
|Барыс
|14
|8
|6
|16
|6
|Ак Барс
|15
|7
|8
|15
|7
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|8
|Сибирь
|15
|5
|10
|13
|9
|Адмирал
|14
|5
|9
|13
|10
|Авангард
|13
|6
|7
|12
|11
|Трактор
|13
|5
|8
|10
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|ЦСКА
|14
|11
|3
|22
|3
|Северсталь
|15
|9
|6
|20
|4
|Торпедо НН
|14
|9
|5
|19
|5
|Шанхай Дрэгонс
|12
|8
|4
|17
|6
|Динамо Мн
|15
|6
|9
|17
|7
|СКА
|14
|8
|6
|17
|8
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|9
|Динамо М
|16
|6
|10
|14
|10
|Сочи
|14
|3
|11
|6
|11
|Лада
|15
|1
|14
|6
|13.10
|19:00
|Северсталь – СКА
|2 : 0