Что творит «Магнитка» без Разина! 3:0 за три минуты, а всего 7:1 — настоящий кошмар для «Салавата»

Возвращать старого тренера уже не надо?

«Металлург» выиграл второй матч подряд после отстранения главного тренера Андрея Разина — в этот раз катком проехался по «Салавату Юлаеву» со счетом 7:1. Уже к четвертой минуте матча магнитогорцы трижды пробили голкипера Семена Вязового, а на первый перерыв ушли при 4:0. После этого команда Владимира Воробьева не сбавила обороты и продолжила огорчать гостей. Уфимцы полноценно вернуться в игру так и не смогли.

Три за 3:33

Матч начался кошмарно для «Салавата». Уже на 2-й минуте Люк Джонсон вошел в зону, Владимир Ткачев в касание скинул Дмитрию Силантьеву, а тот точно отправил снаряд в ближний угол — 1:0.

Вскоре хозяева забили еще раз: Александр Сиряцкий получил шайбу на синей линии и бросил с кистей. Вязовой был закрыт игроками, поэтому не сумел спасти гостей. «Металлург» же быстро довел счет до крупного — в очередной атаке Ткачев получил передачу на пятаке и переиграл голкипера. К тому моменту команды провели на льду лишь 3 минуты и 33 секунды.

После этого Виктор Козлов сменил Вязового, и место в воротах уфимцев занял Никита Богданов. Замена не остановила хозяев. В концовке периода они упрочили преимущество, реализовав большинство: Валерий Орехов набросил от синей линии, а Джонсон удачно подставил клюшку — 4:0.

Гости пытались отвечать, но в первом периоде демонстрировали больше эмоций, чем реального давления. Незадолго до перерыва Егор Зеленов и Девин Броссо даже успели устроить короткую потасовку и получили штрафы за грубость. На счет это никак не повлияло: подопечные Владимира Воробьева — он исполняет обязанности главного тренера после отстранения Разина — в первом периоде перебросали соперника 18-6. К финальной сирене эти цифры и вовсе превратились в 46-27.

Во второй двадцатиминутке рисунок игры почти не изменился. «Металлург» продолжал чаще играть в чужой зоне и довел дело до пятой шайбы — Богданов немного потерял ворота, а Руслан Исхаков наказал соперника за ошибку, мощно бросив с разворота.

Только после этого «Салават» смог размочить счет. Мэттью Маджио сделал поперечную на Максима Загребина, и тот с круга вбрасывания положил под перекладину — 5:1.

Камбэка не случилось

«Металлург» не стал дарить надежду болельщикам гостей и сразу же ответил. Хозяева моментально реализовали большинство: Сергей Толчинский добил в пустой угол после сейва Богданова — 6:1.

Дальше магнитогорцы действовали по счету, спокойно контролировали ход матча. А в концовке все же еще раз порадовали фанатов: Нэйтан Тодд здорово сыграл в прессинге, перехватил шайбу и выкатил на Джонсона, который выстрелил под перекладину. В этой игре американец набрал сразу пять очков: на его счету два гола и три передачи.

«Хороший матч, мы готовились к нему. Благодарны ребятам, что выполнили установку, — сказал Воробьев сразу после игры. — Здорово сыграли в начале, первый период. Наверное, за счет этого и победили. Потом старались контролировать игру. Рад, что получилось».

Очередная победа помогла «Металлургу» укрепиться на вершине Восточной конференции. Магнитогорцы и до этой игры шли первыми, теперь в их активе 23 очка после 15 матчей.

Дальше команда Воробьева сыграет на выезде с «Торпедо» — 12 октября. В тот же день «Салават Юлаев» примет «Нефтехимик» в Уфе. Следующая очная встреча соперников тоже не за горами: 21 октября «сталевары» вновь сыграют с уфимцами в Магнитогорске.