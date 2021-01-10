Невероятно: «Динамо» тащит наверх 40-летний Еременко. Он лучше всех молодых вратарей в своем клубе

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Проблемы «Магнитки»

«Металлург» приехал в Балашиху и снова уступил «Авангарду». Это уже третье поражение уральского клуба в четырех встречах с подмосковным клубом и, пожалуй, самое обидное из всех. Действовала-то команда неплохо, но в первом периоде глупейшие поступки ряда хоккеистов привели к тому, что к перерыву преимущество хозяев достигло трех шайб. Глупые удаления Филипа Хольма, странная пассивность в атаке нападающих, от которых ждешь обострения, а не примитивных действий.

Но самое страшное, что после первого периода травму получил защитник Егор Яковлев. Пока о сроках восстановления не сообщается, появились новости, что он выбыл до конца сезона, но вечером в субботу об этом не говорил никто. Егор в этом сезоне не просто лучший в «Металлурге», но и превратился в одного из сильнейших защитник всего чемпионата. Без него Илье Воробьеву придется очень непросто. Сейчас матчи магнитогорского клуба интересны с точки зрения плей-офф: сумеют ли они побороться за кубок, будут ли серьезной силой? Если Яковлев выбыл надолго, то шансов значительно меньше, не понимаю, кто может взять на себя его функции. Проблем и без этого много.

Сергей Мозякин в ужасной форме, Николай Кулемин добивается очередного снижения контракта и такими темпами дойдет до минималки, Бэк слишком нестабильный, а Нестрашил уже даже не попадает в состав. Если кто-то думал, что после возвращения Сергея Гомоляко на должность спортивного директора многое изменится, то это не так. Он будет помогать, проводить какие-то беседы, давать советы, но этих хоккеистов он не приглашал, так что ему будет непросто подобрать ключ. Однако не все так плохо. Мы видели в этом сезоне сильный «Металлург», так что осталось привести команду к этому состоянию к началу марта. Но без Яковлева в любом случае будет непросто.

Переговоры

«Ак Барс» ведет переговоры о том, чтобы защитник Артемий Князев не уезжал в расположение «Сан-Хосе», а остался в клубе до конца сезона. Позиция самого хоккеиста пока неизвестна, но если у него нормальный агент, приличные люди рядом, то они должны убедить не дергаться и закончить сезон в России. Более того, вести разговоры о том, чтобы и следующий чемпионат провести дома.

Тут дело даже не в том, что казанский клуб получит перспективного игрока обороны, который может побороться за место в составе, хотя и это немало. Шансов на то, что Артемий станет хоккеистом основного состава «Шаркс», невероятно мало. Может быть, его привлекут, если «акулы» опять повалятся, быстро потеряют шансы на плей-офф, но в условиях короткого сезона напряженные игры будут до начала мая. С АХЛ все очень сложно. Калифорнийцам немного повезло, в их дивизионе семь команд, так что там будет много матчей, но в лиге готовы к отменам игр, там нет календаря и понимания, может ли турнир вообще состояться, хотя и названа дата старта.

В условиях неопределенности, с риском снова уйти в отпуск, нет смысла дергаться. В конце концов, Артемий может поехать после окончания сезона в России, в апреле в Северной Америке он все еще будет продолжаться. Но настроение за океаном таково, что многие пессимистично относятся к вероятности привести хоккейный бизнес в порядок и в будущем сезоне. А пройти сборы с Квартальновым — бесценно, и я не шучу.

Вратари «Динамо»

То, что делает Александр Еременко из «Динамо», невероятно. Накануне вратарь опять засушил матч, не позволив ничего сделать минчанам. Написали и про исторические цифры. Ветеран стал третьим в истории КХЛ, у кого больше 60 матчей на «ноль», по «сухарям» в регулярном чемпионате он уже на втором месте, правда вряд ли догонит Василия Кошечкина — разрыв в 24 игры. Но это все приятные мелочи, не более.

Удивительно то, что Еременко теперь реально лучший у Владимира Крикунова, по игре «съел» Ивана Бочарова и Эмиля Гарипова, у главного тренера нет мыслей что-то поменять. Но Еременко — 40 лет, и это ненормально, когда он сильней двух более молодых коллег, у которых за плечами тоже приличный опыт. Александр устанет, ему бы сейчас отдыхать и готовиться к плей-офф, чтобы в нужный момент кого-то подменить. Но Еременко используют именно сейчас.

Все шло к тому, что у «Динамо» возникнет проблема там, где ее не должно было быть. О ней говорили еще в начале сезона. Сильный клуб, у которого самые серьезные задачи, не озаботился приобретением качественного тренера вратарей и теперь страдает. Должны были напрячься после того, как в конце прошлого сезона стал неудачно играть Бочаров, должны были начать поиски специалиста осенью, когда у Ивана опять начались сбои, просто сирена завыла, когда приехал Эмиль Гарипов и стал выглядеть хуже, чем в «Авангарде». Но тренерский штаб формирует Владимир Крикунов, а менеджеры отчего-то бояться спорить на эту тему.