Чемпион прошлого сезона проигрывает и не забивает. Главный тренер Разин допустил ошибку

Что случилось с «Магниткой».

«Металлург» потерпел четыре поражения в пяти матчах, у команды три неудачи подряд, а в двух матчах они не смогли поразить ворота соперника. Кроме того, команда Андрея Разина вне зоны плей-офф, так что все выглядит довольно плохо. Но единственная проблема клуба пока в том, что тренер неправильно подготовил коллектив к началу сезона.

О том, что уральцы будут кувыркаться в сентябре, было известно давно. Денис Зернов сделал операцию и объявил, что пропустит начало сезона. Под нож лег Роман Канцеров и тоже с длительным сроком восстановления. В Америку уехал Никита Гребенкин, а потом выяснилось, что оперативное вмешательство потребуется Даниле Юрову. Далее два игрока сборной Казахстана уехали на олимпийскую квалификацию, а Данила Вовченко попал под Романа Абросимова на летнем турнире. Когда у клуба выбывает столько игроков из основного состава, то просто не будет.

Но тут Андрей Разин совершил ключевую ошибку, которая повлияла на слабый старт. Он как-то смирился с тем, что будут сложности, и невольно убедил хоккеистов в том, что ничего страшного в первые две недели сезона происходить не будет. Мол, у нас молодежь, ребята из ВХЛ, так что все неудачи понятные. Если бы тренер повел себя чуть иначе, то и столько поражений бы не было.

Надо быть более напряженным. Дать понять новичкам, что от выступления в начале сезона зависит их будущее, сумма контрактов, место в основном составе. Да и ветеранам можно было бы чем-нибудь пригрозить. В конце концов, случай с Максимом Карповым показывает, что даже победа в Кубке и действующий контракт ничего не гарантируют.

Хоккеисты «Металлурга» в матче с «Ак Барсом». Фото ХК «Металлург»

Вместо этого было весьма расслабленное настроение. Хоккеисты внутренне успокоились, а когда Разин неожиданно попытался их поднять на баррикады, то ничего не получилось. Вспомните ужасный матч против «Нефтехимика» на уральском льду. Сам главный тренер признавался, что не смог настроить ребят, но такой проблемы не было бы в прошлом сезоне.

Впрочем, даже в таком состоянии команда очень неплохо смотрелась с «Локомотивом», а СКА вообще удалось победить в овертайме. За тот бы матч против питерцев держаться, но это был разовый всплеск.

Сейчас-то уже запахло жареным. Да, формально Андрей Разин перевыполнил условия своего первого контракта. Он выиграл Кубок, хотя такой задачи перед ним не стояло. Но если он думал, что во второй сезон у него будет карт-бланш, то специалист ошибается. Нет, конечно, сейчас речь не идет об отставке, никто тренера не трогает, но и долго так продолжаться не может. Да, Разин продлил контракт на год с клубом, однако в точно такой же ситуации был Илья Воробьев. В год финала он продлил соглашение с «Металлургом», затем провел неудачный сезон и был уволен. Деньги-то он свои получил, но сезон пропустил.

Речь о том, что все эти тренерские контракты не слишком-то гарантированные. В Магнитогорске не обманут по деньгам, но ты можешь потерять самое главное — работу в солидном клубе, в шикарных условиях, когда любой твой каприз выполняется. Этого же, конечно, не хочет Разин.

В том же матче со СКА мы видели, что даже такой «Металлург» способен на многое. Но, чтобы стабильно давать результат, нужно уже выходить из отпуска. В Казани у тренера спросили, есть ли проблема с тем, что игроки стали сытые и после чемпионского сезона не могут прийти в себя. Разин сказал, что у него слишком молодой состав, чтобы испытывать такие проблемы. Но на самом деле именно главный тренер пока никак не может собраться с мыслями после успеха.

Надо приходить в себя, прежде всего, ему. Иначе быть беде. Виктор Рашников любит заглядывать в таблицу, и нынешнее положение ему вряд ли нравится.