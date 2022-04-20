Это финал Кубка Гагарина или гандбол? Голы «Магнитки» и ЦСКА отделяли секунды

Невероятный второй матч серии подарил 10 голов и победу «Металлурга», который сравнял счет в серии.

Кубок Гагарина. Финал. Второй матч

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 6:4 (1:0, 4:3, 1:1)

Голы: Майе — 7 (Земченок, Голдобин), 6:07 — 1:0. Абрамов — 5 (Карнаухов), 22:24 — 1:1. Хультстрем — 2 (Хабаров, Майе), 24:44 — 2:1. Григоренко — 7 (Сергеев, Каменев), 24:51 — 2:2. Неколенко — 2 (Виделль, Дронов), 25:28 — 3:2. Слепышев — 4 (Плотников), 31:57 — 3:3. Зернов — 8 (Карпов, Никонцев), 35:52 — 4:3. Лайпсик — 9 (Майе), 37:55 — 5:3. Голдобин — 8 (Майе, Лайпсик), 53:08 — 6:3. Окулов — 6 (бол., Плотников, Абрамов), 59:15 — 6:4.

Вратари: Кошечкин — Федотов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (15+14+8) — 27 (12+8+7).

Судьи: Беляев, Гашилов.

20 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 1-1.

«А вы видели, как ЦСКА играет? Они вообще не откатываются. Так что это не с нами связано, а с ЦСКА. С ними нельзя делать свои ошибки, и надо очень четко реализовывать свои моменты. Это очень опытная команда. Скорее всего, вот такая вся серия будет, — объяснял проблемы «Металлурга» с началом атаки и большое количество пробросов после первого финального матча Илья Воробьев.

Сегодня москвичи, само собой, отказываться от оружия, во многом предопределившего исход стартовой игры и доставившего уйму проблем магнитогорцам, не стали. Однако во второй игре «Магнитке» моментами удавалось незатейливо выходить из-под давления армейцев через короткий пас, и уже на седьмой минуте хозяева, сделавшие правильные выводы, открыли счет. И кто, как не самое креативное звено, должен был показать пример партнерам? Вторая тройка уральцев максимально быстро пересекла свою синюю линию, здорово улетела в чужую зону, грамотно замедлила темп атаки, дождалась подключения защитников и в конце концов организовала гол Филипа Майе, которого на пятаке нашел накативший вторым темпом Артем Земченок.

Впрочем, уже на старте второго периода активная игра ЦСКА без шайб вновь дала свои плоды. Стоило Максиму Карпову чуть завозиться на полборта, как Павел Карнаухов с легкостью обокрал его и дождался подключения Виталия Абрамова, который броском в дальнюю «девятку» сорвал паутинку.

А вот что было дальше, трудно поддается объяснению. Голевое безумие? Компенсация за серый и не самый результативный первый матч? Доказательство, что в КХЛ тоже умеют играть ярко? Выбирайте сами. Но уже в течение девяти следующих минут команды, будто бы вырвавшиеся от душных схем и заигравшие в по-настоящему открытых хоккей, забросили на двоих четыре шайбы и устроили чумовую перестрелку.

Причем голы Линуса Хульстрема и Михаила Григоренко разделило всего 7 секунд. И вот этот матч главный спортивный канал страны променял на местечковый междусобойчик «Зенита» и «Алании»? Смешно. Чем не отдушина после позавчерашних 3:1?

И если матерый Василий Кошечкин, пропустив трижды, продолжал держать свою команду на плаву и не давал ЦСКА впервые в этом матче выйти вперед, то куда более незрелый Иван Федотов, впервые добравшийся до финала Кубка Гагарина, спасение на-гора уже не совершал и при равном счете за пару минут до конца пропустил еще дважды от Дениса Зернова и Брендана Лайпсика, передавшего «привет» бывшей команде. Но реальные претензии к нему можно предъявить только за эпизод с голом юркого канадца. Так или иначе, менять героя Пекина на шведа Адама Рейдеборна Сергей Федоров не стал.

Однако переломить игру и заставить хозяев паниковать в третьей двадцатиминутке красно-синие не смогли. Хозяева же вышли на заключительный период с холодной головой, старались максимально дорожить шайбой и методично забирали у гостей время на спасение, окончательно прибив ЦСКА голом еще одного экс-армейца Николая Голдобина, от которого москвичи без особых сожалений отказались позапрошлой зимой.

Говорят, после проигранного финала «Авангарду» президент ЦСКА Игорь Есмантович назвал своим врагом «номер один» Сергея Толчинского. Но если Голдобин и Лайпсик продолжат играть так же, как сегодня, и вернут Кубок Гагарина в Магнитогорск, то список босса красно-синих вполне может пополниться еще двумя фамилиями. Впрочем, о какой-то вендетте говорить еще слишком рано.