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Сегодня, 20:00

Это финал Кубка Гагарина или гандбол? Голы «Магнитки» и ЦСКА отделяли секунды

«Металлург» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Металлурга» радуются забитой шайбе в ворота ЦСКА.
Фото photo.khl.ru
Невероятный второй матч серии подарил 10 голов и победу «Металлурга», который сравнял счет в серии.

Кубок Гагарина. Финал. Второй матч
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 6:4 (1:0, 4:3, 1:1)
Голы: Майе — 7 (Земченок, Голдобин), 6:07 — 1:0. Абрамов — 5 (Карнаухов), 22:24 — 1:1. Хультстрем — 2 (Хабаров, Майе), 24:44 — 2:1. Григоренко — 7 (Сергеев, Каменев), 24:51 — 2:2. Неколенко — 2 (Виделль, Дронов), 25:28 — 3:2. Слепышев — 4 (Плотников), 31:57 — 3:3. Зернов — 8 (Карпов, Никонцев), 35:52 — 4:3. Лайпсик — 9 (Майе), 37:55 — 5:3. Голдобин — 8 (Майе, Лайпсик), 53:08 — 6:3. Окулов — 6 (бол., Плотников, Абрамов), 59:15 — 6:4.
Вратари: Кошечкин — Федотов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 37 (15+14+8) — 27 (12+8+7).
Судьи: Беляев, Гашилов.
20 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 1-1.

«А вы видели, как ЦСКА играет? Они вообще не откатываются. Так что это не с нами связано, а с ЦСКА. С ними нельзя делать свои ошибки, и надо очень четко реализовывать свои моменты. Это очень опытная команда. Скорее всего, вот такая вся серия будет, — объяснял проблемы «Металлурга» с началом атаки и большое количество пробросов после первого финального матча Илья Воробьев.

Андрей Чибисов. В «Магнитке» играет лучший силовой форвард КХЛ. Поможет ли гигант из Прокопьевска перевернуть финал с ЦСКА?

Сегодня москвичи, само собой, отказываться от оружия, во многом предопределившего исход стартовой игры и доставившего уйму проблем магнитогорцам, не стали. Однако во второй игре «Магнитке» моментами удавалось незатейливо выходить из-под давления армейцев через короткий пас, и уже на седьмой минуте хозяева, сделавшие правильные выводы, открыли счет. И кто, как не самое креативное звено, должен был показать пример партнерам? Вторая тройка уральцев максимально быстро пересекла свою синюю линию, здорово улетела в чужую зону, грамотно замедлила темп атаки, дождалась подключения защитников и в конце концов организовала гол Филипа Майе, которого на пятаке нашел накативший вторым темпом Артем Земченок.

Впрочем, уже на старте второго периода активная игра ЦСКА без шайб вновь дала свои плоды. Стоило Максиму Карпову чуть завозиться на полборта, как Павел Карнаухов с легкостью обокрал его и дождался подключения Виталия Абрамова, который броском в дальнюю «девятку» сорвал паутинку.

А вот что было дальше, трудно поддается объяснению. Голевое безумие? Компенсация за серый и не самый результативный первый матч? Доказательство, что в КХЛ тоже умеют играть ярко? Выбирайте сами. Но уже в течение девяти следующих минут команды, будто бы вырвавшиеся от душных схем и заигравшие в по-настоящему открытых хоккей, забросили на двоих четыре шайбы и устроили чумовую перестрелку.

Причем голы Линуса Хульстрема и Михаила Григоренко разделило всего 7 секунд. И вот этот матч главный спортивный канал страны променял на местечковый междусобойчик «Зенита» и «Алании»? Смешно. Чем не отдушина после позавчерашних 3:1?

И если матерый Василий Кошечкин, пропустив трижды, продолжал держать свою команду на плаву и не давал ЦСКА впервые в этом матче выйти вперед, то куда более незрелый Иван Федотов, впервые добравшийся до финала Кубка Гагарина, спасение на-гора уже не совершал и при равном счете за пару минут до конца пропустил еще дважды от Дениса Зернова и Брендана Лайпсика, передавшего «привет» бывшей команде. Но реальные претензии к нему можно предъявить только за эпизод с голом юркого канадца. Так или иначе, менять героя Пекина на шведа Адама Рейдеборна Сергей Федоров не стал.

Однако переломить игру и заставить хозяев паниковать в третьей двадцатиминутке красно-синие не смогли. Хозяева же вышли на заключительный период с холодной головой, старались максимально дорожить шайбой и методично забирали у гостей время на спасение, окончательно прибив ЦСКА голом еще одного экс-армейца Николая Голдобина, от которого москвичи без особых сожалений отказались позапрошлой зимой.

Говорят, после проигранного финала «Авангарду» президент ЦСКА Игорь Есмантович назвал своим врагом «номер один» Сергея Толчинского. Но если Голдобин и Лайпсик продолжат играть так же, как сегодня, и вернут Кубок Гагарина в Магнитогорск, то список босса красно-синих вполне может пополниться еще двумя фамилиями. Впрочем, о какой-то вендетте говорить еще слишком рано.

Василий Кошечкин
Илья Воробьев
Михаил Григоренко
Павел Карнаухов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
4
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
1 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
5. Металлург - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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26.04
20.04 17:00
Металлург – ЦСКА
 6 : 4
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