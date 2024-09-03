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Сегодня, 19:45

Красивый старт сезона КХЛ. «Локомотив» с трудом унес ноги от обескровленной «Магнитки»

«Локомотив» обыграл «Металлург» в матче Кубка открытия КХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеисты «Локомотива» празднуют гол в ворота «Металлурга» в матче Кубка открытия КХЛ.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Проигрывая 0:3 в третьем периоде, магнитогорцы едва не зацепились за овертайм.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы: Каюмов — 1 (бол., Березкин, Шалунов), 32:03 — 0:1. Кирьянов — 1 (Полунин, Гернат), 32:13 — 0:2. Шалунов — 1 (Каюмов, Березкин), 47:04 — 0:3. Силантьев — 1 (Еременко, Маклюков), 53:50 — 1:3. Джонсон — 1 (Силантьев), 56:48 — 2:3.
Вратари: Набоков (56:33 — 56:48, 58:14) — Исаев.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 28 (5+8+15) — 32 (11+15+6).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
3 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 6797 зрителей.

К матчу за очередной Кубок открытия финалисты прошлого сезона подошли в принципиально разном состоянии. Если «Локомотив» в межсезонье потерял только Рушана Рафикова и Алексея Береглазова, продолжающих восстанавливаться после повреждений, и выставил сегодня более чем боевой ростер, то «Металлургу» пришлось открывать сезон на родном льду сразу без нескольких столпов «золотой команды».

Недоступными в этот вечер для Андрея Разина оказались травмированные Данила Юров, Даниил Вовченко, Денис Зернов и Роман Канцеров, а также недавно освободившиеся после участия в олимпийской квалификации казахстанцы Никита Михайлис и Валерий Орехов. Поэтому главному тренеру «Магнитки» пришлось не только латать дыры вчерашними вэхаэловцами вроде Николая Майорова, Валерия Сапожникова и Михаила Шалагина, но и бросать под ярославский поезд 19-летнего капитана молодежки Андрея Козлова, который неожиданно стал первым центром в своей второй игре в КХЛ.

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Наивно было бы думать, что «Металлург» даже в обескровленном составе будет закрываться на все замки и не вылезать из обороны. Хозяева без проблем выдержали стартовый натиск «Локомотива» и вполне успешно выходили через короткий пас из-под традиционного давления команды Игоря Никитина, успевая достаточно остро контратаковать и не боясь играть с шайбой. А вот действовавшие первым номером гости куда больше атаковали позиционно и регулярно тревожили Илью Набокова не самыми сложными бросками с периметра.

Несмотря на то что «Локомотив» стабильно перебрасывал «сталеваров» в два раза, по-настоящему опасных моментов железнодорожники создали едва ли больше парней Разина, сумев отличиться лишь в середине второго периода благодаря первому же большинству в матче. Гости разбрасываться шансом, подаренным Владиславом Еременко, не стали и мгновенно пробили «Магнитке» фатальную «двоечку».

Сначала ярославцы размочили Набокова благодаря классной игре под воротами Максима Березкина, который великолепно воспользовался свободным пространством на пятаке и сделал результативную скидку на Артура Каюмова.

А уже через 10 секунд воспользовались нерасторопностью «Металлурга» после проигранного вбрасывания в центральном круге и упрочили преимущество голом Никиты Кирьянова, улетевшего к чужим воротам с помощью великолепного паса Мартина Герната. Такой удачный отрезок заставил расплыться в улыбке даже привычно сдержанного Игоря Никитина, который уходил на второй перерыв в явно приподнятом настроении.

В середине третьего периода «Магнитка» имела реальный шанс зацепиться за камбэк. Однако привычно игравший в агрессивной манере и крайне подвижный Даниил Исаев не дал размочить себя ни Игорю Гераськину, ни полетевшему закапывать шайбу в ворота Андрею Козлову.

«Локомотив» отреагировал на опасный звонок и роскошное спасение своего голкипера наилучшим образом. Уже в следующей атаке все тот же Каюмов обкатил ворота хозяев и выдал шикарный поперечный пас накатившему на дальнюю штангу Максиму Шалунову, который удачно воспользовался подарком партнера.

Получив три пропущенных, «сталевары» отнюдь не развалились. Вместо этого молодая команда Разина подарила нам в первый же день регулярного чемпионата великолепную концовку. За шесть минут до конца третьего периода «Металлург» все-таки пробил Исаева усилиями главного открытия прошлого сезона Дмитрия Силантьева, а еще через пару смен навалился и заставил Ярославль по-настоящему дрогнуть после выстрела от синей линии Люка Джонсона.

К несчастью для магнитогорских болельщиков, в оставшиеся три минуты спастись уральцам не удалось. Хотя счастье было где-то близко. Однако разве кто-то из них осудит прошлогоднего чемпиона, сражавшегося до последней смены?

КХЛ вернулась. И как же здорово, что сделала она это именно таким матчем.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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