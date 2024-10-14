Гатиятулин третий раз подряд побеждает «Металлург» в этом сезоне.

FONBET Чемпионат КХЛ

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Лямкин — 2 (Петан, Барабанов), 7:58 — 0:1. Сафонов — 2 (бол., Терехов), 10:07 — 0:2. Семенов — 3 (Кошелев, Лямкин), 36:36 — 0:3. Галимов — 6 (Юдин), 37:56 — 0:4. Семенов — 4 (Лямкин, Крутов), 51:50 — 0:5.

Вратари: Набоков (Смолин, 37:56) — Билялов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (12+4+7) — 43 (22+10+11).

Судьи: Наумов, Степучев.

14 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7131 зритель.

До сегодняшнего дня казалось, что «Металлург» нашел свою игру после неудачного начала сезона. Команда Андрея Разина победила в пяти из шести последних матчей, в том числе катком прошлась по ЦСКА (7:0), уверенно расправилась со «Спартаком» (5:2) и «Авангардом» (4:2). Но тут в Магнитогорск пожаловал «Ак Барс», который уже успел дважды обыграть уральцев в сентябре. И выдал матч, после которого Разин заявил: «Самое тяжелое поражение за все время, что я в Магнитогорске».

«Ак Барс» же подошел к игре не в лучшем состоянии, уступив три раза подряд. Но в Магнитогорске хоккей казанцев наладился. Неудачно сыгравших в последних матчах защитника Миллера и нападающего Коршкова сменили Марченко и Терехов, но вряд ли это можно назвать ключевой причиной доминирования «Ак Барса». Моменты у казанцев были и в прошлых играх, но на этот раз команда Анвара Гатиятулина была активнее в чужой зоне и не давала сопернику начинать свои атаки.

Так какой «Ак Барс» настоящий? Тот, что получает дома от «Сибири» или громит «Магнитку» на выезде? Удачную игру казанцев в этом сезоне видели чаще, но стабильности им не хватает. Впрочем, какая команда лиги может этим похвастать? Состав «Ак Барса» не назовешь супертоповым, и многое зависит от того, насколько успешно выполняются тренерские установки. Хоккей Гатиятулина по сравнению с его работой в «Тракторе» стал куда более смотрибельным, но мастерства в завершении атак не всегда хватает.

Большой перекос в нападении идет в сторону первой тройки, где собраны сильнейшие форварды — Яшкин, Петан и Барабанов. Матч с «Магниткой» — скорее исключение. Второе звено пытается тащить на себе перезагрузивший карьеру Галимов, но получается это с переменным успехом. Теряются Коршков и Кошелев — воспитанники системы Терехов и Крутов выглядят ничуть не хуже.

Три поражения подряд не заставили Гатиятулина поддаться панике — никаких репрессий не было. Тот же Миллер попал в запас абсолютно заслуженно — уж слишком много ошибок в обороне допускал американец. Атмосфера в «Ак Барсе» по-прежнему шикарная, и это выгодно отличает нынешнюю команду от прошлогодней.

Андрей Разин. Фото ХК «Металлург»

Разин же на пресс-конференции пошутил про потенциальное приглашение Игоря Шестеркина, который пока не может договориться о новом контракте с «Рейнджерс». В этом можно уловить некий укор в сторону Ильи Набокова, который в этом сезоне не настолько надежен, как в прошлом. Но требовать стабильности от 21-летнего вратаря очень сложно. Ни тот же Шестеркин, ни Илья Сорокин в этом возрасте не демонстрировали постоянную игру уровня самого ценного игрока плей-офф.

Один матч не должен затмить глобальный подъем «Магнитки». Пока можно все списать на то, что «Ак Барс» просто неудобный соперник для магнитогорцев. И у Разина есть время и ресурсы на то, чтобы это исправить. А у Гатиятулина — чтобы придать стабильности своей команде.