Воробьева не уволят. Но проблем у «Магнитки» меньше не стало

Магнитогорцы заработали одно очко в игре с «Ак Барсом» (2:3 Б), но проиграли в девятом матче из последних двенадцати.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Доус — 10 (Рукавишников, Да Коста), 14:51 — 0:1. Мозякин — 5 (бол., Минулин), 23:59 — 1:1. Карпов — 5, 46:21 — 2:1. Глухов — 4 (Лукоянов), 48:58 — 2:2.

Победный буллит: Доус.

Вратари: Кошечкин — Билялов.

Штраф: 15 — 19.

Броски: 32 (5+12+9+6) — 26 (9+6+9+2).

Судьи: Оскирко, Хрибик.

25 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 2076 зрителей.

Характер

Буллиты, драка, стычки, невероятные сейвы — все это подарило нам главное дерби «Востока». Перед такими матчами не стоит обращать внимание на положение в таблице — мотивация у каждого игрока и так запредельная.

Говорят, вчера на тренировку «Металлурга» заглянул владелец клуба Виктор Рашников. Оно и понятно — результаты «сталеваров» в последних матчах оптимизма не внушают. В каких уж тонах прошла беседа, известно только ее непосредственным участникам. Так или иначе, определенный эффект мы увидели: магнитогорцы бежали вперед практически все 65 минут, перебросали и перехитовали соперника, но профит от этого — только одно очко.

Сдержав удар лидера конференции, уральцы сами были не против выписать в ответ нехилый апперкот. Сегодня у команды проснулся характер, которого очень не хватало с той же «Северсталью». Вспомните, как 22-летний Артем Минулин заступился за партнера и не побоялся сцепиться с Патрисом Кормье.

Три матча подряд магнитогорцы не забрасывали больше одной шайбы. Для исполнителей такого уровня унизительно уходить со льда с единицей в графе «Голы». Сегодня результативность удалось удвоить, но открыли счет все же гости. Напомнил о себе Найджел Доус, чей бросок снял паутинку с «девятки» ворот Кошечкина.

Вот так это было (очень красиво) pic.twitter.com/nVEseWk68d — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 25, 2020

Совсем печально для хозяев все могло стать в начале второго периода, но Воробьева спас челлендж на положение «вне игры». Судьи после недолгого совещания отменили взятие ворот — видеоштаб «Магнитки» сработал на «отлично».

Лидеры

Казанцам же тренерский запрос на помеху вратарю не помог. Сергей Мозякин привык забрасывать более эстетские шайбы, но в такой ситуации уже не до жиру. Гол капитана воодушевил хозяев, и «Магнитка» ринулась вперед — «Ак Барс» раз за разом спасал Билялов, вернувшийся на лед после месячной паузы.

Вернулся, победил, забрал тюбетейку ? pic.twitter.com/CmzHNlsVt2 — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 25, 2020

Матчем в Магнитогорске Тимур действительно может быть доволен. Вот только партнеры не всегда спешили помогать вратарю, оставляя его на растерзание сопернику. Очередную позиционную ошибку не простил хладнокровно реализовавший выход «два в одного» Максим Карпов. Правда, музыка играла не долго. Казанцы ответили «дурочкой» от Глухова, когда шайба от спины форварда срикошетила в сетку.

Никто не скажет, что «Металлург» сегодня сыграл плохо. Сверхмотивированным после «сухаря» с «Авангардом» казанцам они перекрыли кислород во втором периоде, то и дело ловя их на сменах. Грешили гости и индивидуальными ошибками, и ненужными удалениями. Другой вопрос, что лидеры хозяев в нужный момент ушли в тень. На пять попыток в большинстве — единственный гол Мозякина отнюдь не в духе классических розыгрышей. 15 матчей молчит Плотников, не реализовал два буллита Прохоркин, Бек не забил вернейший момент в овертайме. А Доус не пожалел хромающую «Магнитку», дважды переиграв Кошечкина на буллитах и добыв для команды второе очко. Подопечные Воробьева, которого, судя по всему, оставят на своем посту, выписав из-за океана старого доброго ассистента Майка Пелино, дали бой фавориту, но проблем у «Магнитки» меньше не стало.