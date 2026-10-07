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Металлург — Адмирал счет 3:0 — результат и обзор матча КХЛ 7 октября 2026 — видео голов

Успех в первом матче без Разина. «Металлург» исправился и всухую обыграл «Адмирал»

Максим Слекишин
корреспондент
Фото ХК «Металлург»
Магнитогорцы взяли реванш за обидное поражение.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 октября, 17:00. Арена-Металлург (Магнитогорск)
Металлург Мг
Адмирал

В первом матче после отстранения Андрея Разина «Металлург» снова встретился с «Адмиралом», которому уступил два дня назад (2:5). На этот раз магнитогорцы надежно сыграли в обороне и взяли реванш — 3:0. Владимир Воробьев начал работу в статусе исполняющего обязанности главного тренера с сухой победы.

Под руководством Воробьева

Разина временно освободили от обязанностей накануне, во вторник. Директор «Металлурга» Алексей Жлоба объяснил непростое решение ситуацией внутри команды. «Между главным тренером и игроками возникли разногласия — как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия», — цитировала Жлобу пресс-служба клуба.

Тренер действительно вызывающе вел себя со старта сезона, в том числе публично критиковал подопечных Егора Яковлева и Владимира Ткачева. Но на результатах это почти не отражалось: магнитогорцы показывали яркую игру, после 13 матчей набрали 19 очков и лидировали на «Востоке». Да и в хоккейном мире к подобному поведению Разина, казалось, все давно привыкли.

Андрей Разин.Отстранение Разина созревало не один день. Но прав ли «Металлург», отказавшись от тренера?

Однако два дня назад «Металлург» уступил «Адмиралу» дома — 2:5, четыре раза пропустив во втором периоде. После этого руководство все же решилось на перестановку и назначило и. о. главного тренера Владимира Воробьева.

Уже на следующий день специалисту предстояло вывести команду на второй подряд домашний матч против клуба из Владивостока.

Фото ХК «Металлург»

Задача выполнена

Как и в прошлой игре, первый период прошел без заброшенных шайб. Команда Олега Браташа со старта сделала ставку на контратаки, а магнитогорцы больше владели инициативой, но долго не могли превратить позиционку в реальные моменты. Не помогло и большинство: хозяева трижды получали лишнего на льду, однако ни один из этих отрезков не довели до гола.

В середине периода «Металлург» включил скорость и стал заметно опаснее. Ближе всех к взятию ворот был Ткачев, но его мощный бросок пришелся в перекладину. «Моряки» справились с давлением, а под конец стартовой трети едва не забили сами: Иван Муранов выкатился на ворота, качнул Егора Заврагина и бросил в угол, но голкипер успел подставить щиток.

После перерыва хозяева продолжили действовать с позиции силы и все-таки превратили очередное большинство в гол: Никита Михайлис рванул вперед, объехал ворота и бросил с острого угла — Джелал-Ад-Дин Амирбеков не выручил.

Вскоре магнитогорские трибуны получили еще один повод для радости — за две минуты до сирены Нэйтон Тодд эффектно забросил свою юбилейную 50-ю шайбу в КХЛ.

В этот раз «Металлург» заметно лучше смотрелся в обороне. Но нельзя сказать, что у «Адмирала» совсем не было шансов. Амирбеков проводил сильный матч и долго сохранял интригу в противостоянии. Его партнеры всю игру искали возможности в контратаках и регулярно нагружали Заврагина бросками, однако точности в завершении не хватало.

В концовке Браташ снял вратаря и выпустил лишнего полевого, но риск не сработал: уральцы вскоре выиграли борьбу в своей зоне, Ткачев получил передачу и поставил точку, забросив в пустые — 3:0.

«Сегодня была конкретная задача — подготовиться и выиграть этот матч, — сказал пресс-службе КХЛ Воробьев. — Благодарен ребятам за то, что они это сделали. Мы старались правильно сыграть в каждой зоне. Было непросто, но показали строгую игру. Главное, что победили. Заврагин — молодец, подтащил нас Егор в нужные моменты».

Расслабляться магнитогорцам нельзя: у команды всего один день на восстановление. Уже 9 октября они снова сыграют дома — против «Салавата Юлаева», после чего отправятся на выезд: 12 октября встретятся с «Торпедо», а 14-го — с минским «Динамо».

«Адмирал» после двух матчей в Магнитогорске вернется во Владивосток и 10 октября примет «Ладу», а затем продолжит домашнюю серию играми со «Спартаком» (16 октября) и «Салаватом Юлаевым» (19 октября).

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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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2 Нефтехимик 13 8 5 18
3 Салават Юлаев 13 7 6 15
4 Ак Барс 13 7 6 15
5 Автомобилист 13 6 7 14
6 Барыс 12 7 5 14
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8 Адмирал 13 4 9 11
9 Трактор 11 5 6 10
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7.10 15:30 Сибирь – Салават Юлаев 4 : 5 ОТ
7.10 17:00 Металлург Мг – Адмирал 3 : 0
7.10 19:30 Сочи – Спартак 2 : 5
7.10 19:30 Динамо М – Шанхай Дрэгонс 2 : 3
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