Успех в первом матче без Разина. «Металлург» исправился и всухую обыграл «Адмирал»
В первом матче после отстранения Андрея Разина «Металлург» снова встретился с «Адмиралом», которому уступил два дня назад (2:5). На этот раз магнитогорцы надежно сыграли в обороне и взяли реванш — 3:0. Владимир Воробьев начал работу в статусе исполняющего обязанности главного тренера с сухой победы.
Под руководством Воробьева
Разина временно освободили от обязанностей накануне, во вторник. Директор «Металлурга» Алексей Жлоба объяснил непростое решение ситуацией внутри команды. «Между главным тренером и игроками возникли разногласия — как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия», — цитировала Жлобу пресс-служба клуба.
Тренер действительно вызывающе вел себя со старта сезона, в том числе публично критиковал подопечных Егора Яковлева и Владимира Ткачева. Но на результатах это почти не отражалось: магнитогорцы показывали яркую игру, после 13 матчей набрали 19 очков и лидировали на «Востоке». Да и в хоккейном мире к подобному поведению Разина, казалось, все давно привыкли.
Однако два дня назад «Металлург» уступил «Адмиралу» дома — 2:5, четыре раза пропустив во втором периоде. После этого руководство все же решилось на перестановку и назначило и. о. главного тренера Владимира Воробьева.
Уже на следующий день специалисту предстояло вывести команду на второй подряд домашний матч против клуба из Владивостока.
Задача выполнена
Как и в прошлой игре, первый период прошел без заброшенных шайб. Команда Олега Браташа со старта сделала ставку на контратаки, а магнитогорцы больше владели инициативой, но долго не могли превратить позиционку в реальные моменты. Не помогло и большинство: хозяева трижды получали лишнего на льду, однако ни один из этих отрезков не довели до гола.
В середине периода «Металлург» включил скорость и стал заметно опаснее. Ближе всех к взятию ворот был Ткачев, но его мощный бросок пришелся в перекладину. «Моряки» справились с давлением, а под конец стартовой трети едва не забили сами: Иван Муранов выкатился на ворота, качнул Егора Заврагина и бросил в угол, но голкипер успел подставить щиток.
После перерыва хозяева продолжили действовать с позиции силы и все-таки превратили очередное большинство в гол: Никита Михайлис рванул вперед, объехал ворота и бросил с острого угла — Джелал-Ад-Дин Амирбеков не выручил.
Вскоре магнитогорские трибуны получили еще один повод для радости — за две минуты до сирены Нэйтон Тодд эффектно забросил свою юбилейную 50-ю шайбу в КХЛ.
В этот раз «Металлург» заметно лучше смотрелся в обороне. Но нельзя сказать, что у «Адмирала» совсем не было шансов. Амирбеков проводил сильный матч и долго сохранял интригу в противостоянии. Его партнеры всю игру искали возможности в контратаках и регулярно нагружали Заврагина бросками, однако точности в завершении не хватало.
В концовке Браташ снял вратаря и выпустил лишнего полевого, но риск не сработал: уральцы вскоре выиграли борьбу в своей зоне, Ткачев получил передачу и поставил точку, забросив в пустые — 3:0.
«Сегодня была конкретная задача — подготовиться и выиграть этот матч, — сказал пресс-службе КХЛ Воробьев. — Благодарен ребятам за то, что они это сделали. Мы старались правильно сыграть в каждой зоне. Было непросто, но показали строгую игру. Главное, что победили. Заврагин — молодец, подтащил нас Егор в нужные моменты».
Расслабляться магнитогорцам нельзя: у команды всего один день на восстановление. Уже 9 октября они снова сыграют дома — против «Салавата Юлаева», после чего отправятся на выезд: 12 октября встретятся с «Торпедо», а 14-го — с минским «Динамо».
«Адмирал» после двух матчей в Магнитогорске вернется во Владивосток и 10 октября примет «Ладу», а затем продолжит домашнюю серию играми со «Спартаком» (16 октября) и «Салаватом Юлаевым» (19 октября).
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|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|10
|4
|21
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Салават Юлаев
|13
|7
|6
|15
|4
|Ак Барс
|13
|7
|6
|15
|5
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|6
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|7
|Амур
|12
|6
|6
|13
|8
|Адмирал
|13
|4
|9
|11
|9
|Трактор
|11
|5
|6
|10
|10
|Авангард
|11
|5
|6
|10
|11
|Сибирь
|13
|3
|10
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|ЦСКА
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо НН
|12
|9
|3
|18
|4
|СКА
|11
|8
|3
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|10
|7
|3
|15
|6
|Северсталь
|12
|6
|6
|14
|7
|Динамо Мн
|12
|4
|8
|13
|8
|Спартак
|12
|5
|7
|12
|9
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|7.10
|15:30
|Сибирь – Салават Юлаев
|4 : 5 ОТ
|7.10
|17:00
|Металлург Мг – Адмирал
|3 : 0
|7.10
|19:30
|Сочи – Спартак
|2 : 5
|7.10
|19:30
|Динамо М – Шанхай Дрэгонс
|2 : 3