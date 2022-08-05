Не надо лицемерия: драки в КХЛ нужны. Спасибо «Сочи» и «Авангарду» за праздник

Обзор дня Алексея Шевченко.

Травма

На турнире в Сочи, в матче между сборной России и минским «Динамо» Матвей Мичков в одном из эпизодов пошел в центр, пытаясь обойти соперника, но наткнулся на Алексея Емелина и получил травму. В пятницу нападающий отправится на МРТ. Путаница со временем обследования возникла из-за того, что все торопились. Доктора позже объяснили, что при таких повреждениях нужно, чтобы прошли сутки, вероятно, опухоль не показала бы точный диагноз. Так что говорить о том, что хоккеист пропустит два месяца пока рано, но и исключать такой вариант нельзя.

Споры возникли и из-за вопроса, был ли этот прием чистым или Емелин сыграл грязно. Бывший игрок «Авангарда» все объяснил, его аргументы справедливые и понятные: «Я что должен был пропустить Мичкова? И потом бы все говорили, что Емелин старый, уходит от борьбы». К Алексею действительно никаких вопросов. Кроме того, один из хоккеистов КХЛ рассказал о старом неписанном правиле КХЛ: «Против Емелина, Панина и Пашнина нужно всегда играть внимательно». Арбитры не выписали Емелину штраф, а Алексей Горский, который контролирует работу судей пояснил: «Фола не было. Сначала был контакт в тело, а столкновения ногами были уже по инерции, хоккеисты не могут выгибаться, чтобы никого не задеть».

Но больше поразили рассуждения главного тренера СКА Романа Ротенберга. Он напомнил, что хоккеистам нужно быть готовым к силовой игре, а для этого следует следить за своими физическими кондициями. И в качестве примера привел Кирилла Танкова, который летом поработал над собой, прибыв на сборы в отличной форме. Это скрытая претензия Матвею, мол, значит нападающий оказался не в лучшем состоянии. И ведь это тоже правильно. Если хоккеист считается перспективным, его называют будущей звездой, а все вокруг твердят об этом, то работать надо в десять раз больше, чем обычный хоккеист. Мичков, кажется, про это правило забыл. Точнее не учел, что он сейчас должен переходить на новый уровень. Матвею здоровья, но и он должен сделать соответствующие выводы.

Бой

В матче между «Сочи» и «Авангардом» уже после стартового вбрасывания начались потасовки, которые продолжались по ходу первого периода. Все знали, что такое будет, шокировало происходящее только тех, кто впервые оказался на хоккее и не понимает, что к чему. Главный тренер хозяев Андрей Назаров имеет старые счету к омскому клубу, так что избежать столкновений не получилось бы. Никто не пострадал. Кстати, единственная травму получил Никита Громов, который то ли упал неудачно, то ли ему прилетело шайбой. После боев все остались целыми.

Только не надо этого лицемерия, типа «если нужны драки — идите в бокс». Вы на посещаемость матчей в КХЛ посмотрите, на интерес к российскому хоккею в целом, прежде чем кидаться такими фразами. Мы еще не на том уровне, чтобы у нас продавалось по 10 тысяч абонементов, как у некоторых клубов в НХЛ. Никто не говорит, что надо постоянно устраивать массовые замесы, да этого и не случится, так как большинство хоккеистов просто не умеют драться. Но и запрещать нельзя, фыркать, когда начинается драка и отворачиваться. Все это пока прибавляет интереса к виду спорта. Как только у КХЛ появятся огромные контракты от телевидения, а на стадионах даже в регулярном чемпионате будут аншлаги, плюс билеты начнут окупать контракты, так и массовые драки уйдут. Поверьте, связь прямая. Относиться к подобным моментам надо легче.

Все знали, что произойдет на турнире в Сочи. Андрей Назаров предупреждал про «сюрпризы». Кому-то разве плохо? «Авангард» показал, что в их составе есть ребята, способные принять бой. И это важно. У клуба, который идет за кубком, не должно быть проблем с характером. Кроме того, они выиграли с пятью защитниками, причем, не основного состава. Теперь все понимают, что с Кристианом Ярошем шутки плохи. Разве сочинцы кидались на Владимира Ткачева? Нет, брали тех, кто способен за себя постоять. Хорошо проявили себя и хозяева. Удивил Артур Тянулин, у которого совсем не бойцовские габариты, характер показал Егор Бабенко. Так что нет ни единого минуса в этой массовой потасовке. Спасибо командам за летний праздник.

Новичок

«Нефтехимик» удивил. Контракт с клубом подписал защитник сборной Франции Йоанн Овитю. Довольно неожиданный выбор для укрепления обороны. Вероятно, сказалось, что хоккеист уже выступал в КХЛ. В сезоне-2018/19 годов легионер был в «Сочи», но, честно говоря, совсем не запомнился. Провел 25 матчей, набрал 6 очков (2+4) и довольно быстро уехал. В прошлом сезоне француз установил личный рекорд результативности во взрослом хоккее.

Хоккеист, которому недавно исполнилось 33 года, набрал 25 (6+19) баллов в чемпионате Финляндии, выступая за ХИФК. Была у него попытка поиграть в Северной Америке. Год он провел в системе «Дэвилз», затем перешел в «Эдмонтон», но так и не закрепился за океаном, правда, там вмешалась травма. Но карьера в НХЛ не имеет решающего значения для нашей лиги. Главное, что в южном российском клубе Йоанн завершил сезон досрочно, покинув турнир в январе после попадания в список отказов. Сергей Зубов, который в то время руководил южанами, обошелся без аргументов, заявив, что защитник «не прижился». За этими словами может скрываться все, что угодно. Но вряд ли дело в человеческих качествах.

Француз приехал в КХЛ с открытым сердцем, рассказывал, что ему больше по душе европейский хоккей. Овитю трудно назвать воспитанником французской школы хоккея. Он большую часть зрелой карьеры провел в Финляндии, перебравшись туда 14 лет назад. Йоанн — четвертый француз в нашей лиге. Стефана Да Косту знают все. Был Шарль Бертран, провалившийся в «Сибири», а также Дамьен Флери, выступавший в «Куньлуне». Но Дамьен хотя бы в плей-офф поиграл, в отличии от других звезд китайского клуба, которые выступали после него. Видимо, у нижнекамцев совсем беда с выбором.