Первый взрослый матч главного российского юниора: отомстил за партнера и забил с нулевого угла!

Матвей Мичков с ходу заставил говорить о себе.

Матвей Мичков — главный юниор российского хоккея. Да, есть еще Иван Мирошниченко из «Авангарда», но игра Мичкова поражает не только зрелостью, но и универсальностью. Кажется, что он может на льду абсолютно все. Поэтому его дебюта во взрослом хоккее ждали с особым нетерпением. И не зря.

Мичков начал матч Турнира имени Николая Пучкова против «Сочи» с заработанного для команды большинства, а затем и дерзкого панча — попытался исполнить лакросс-гол, который в наше время надо называть голом имени Андрея Свечникова. Но когда Матвей начал поднимать шайбу на крюк, защитник сочинцев разгадал маневр соперника и помешал юниору.

СКА вышел на игру в молодежном составе — старше 22 лет у армейцев были только Кузьменко, Каменев и Стремвалль. Мичков как раз играл в тройке с первыми двумя и выделялся — не стеснялся брать игру на себя и в одном из моментов попал в перекладину. А потом пытался подловить Магнуса Хелльберга броском с острого угла. Как оказалось, пристреливался.

В третьем периоде защитник «Сочи» Мищенко грубо встретил Федора Свечкова — партнера Мичкова по юниорской сборной, который старше Матвея на год. Мичков отомстил за товарища, жестко встретив Мищенко, — арбитры наказали за это двухминутным штрафом.

Главный момент ждал впереди: Мичков поразил ворота Хелльберга броском с нулевого угла. Есть гол в первом взрослом матче!

Первый матч — первый гол!

Матвей Мичков делает 3:1! pic.twitter.com/3VnXmTV5af — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) August 24, 2021

У Мичкова все впереди, но уже по первому матчу за СКА все увидели потенциал 16-летнего нападающего. Остается только ждать дебюта форварда в официальном матче. Кажется, таких суперъюниоров в нашем хоккее не было со времен Овечкина и Малкина.