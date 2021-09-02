Первый матч суперъюниора в КХЛ: Мичков чаще остальных бросал по воротам, но так и не забил

В СКА Матвею доверяют все больше.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Марченко — 1 (Хендемарк), 1:20 — 0:1. Рооба — 1 (бол., Рыков, Стенквист), 4:13 — 1:1. Стенквист — 1 (Рыков, Колмыков), 30:56 — 2:1. Хендемарк — 1 (мен., Хуснутдинов, Кирсанов), 45:44 — 2:2. Вей — 1 (Бурдасов), 54:40 — 2:3.

Нереализованный буллит: Марченко (СКА), 39:21 (Вратарь).

Вратари: Шостак — Самонов.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 30 (6+11+13) — 23 (8+10+5).

Судьи: Гофман, Юдаков.

2 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Матч «Северстали» и СКА — вечер огненных дебютов. Безусловно, все любители хоккея следили за суперъюниором Матвеем Мичковым. Помните, какой ажиотаж вызвала его первая игра на взрослом уровне? Никого не волновало, что это случилось на предсезонном турнире и в матче с «Сочи». Тогда Мичков забил красивый гол броском практически с нулевого угла двухметровому Магнусу Хелльбергу, пытался исполнить лакросс и заступался за партнеров против превосходящих в габаритах соперников. Коротко: вечер удался. Даже со скидкой на предсезонный характер матчей Матвей доказал, что готов к новой высоте.

Статус главного юниора российского хоккея не гарантирует Мичкову стабильного места в основе СКА. Во-первых, Матвею только 16 лет. Во-вторых, у армейцев длинная скамейка — хоккеистов хватит практически на два состава. Шутка Павла Дацюка про «команду ротации» по-прежнему актуальна. Попасть в нее могут и опытные игроки, и талантливая молодежь. Причем хорошая результативность не всегда спасет от командировок в запас или фарм-клуб. В такой парадигме Мичкову предстоит прогрессировать и конкурировать за место в составе. Впрочем, высшее руководство СКА относится к Матвею с особым трепетом. Армейцы заботятся (иногда чересчур) о развитии молодежи, и 16-летний пермский воспитанник — один из бриллиантов выстроенной системы Романа Ротенберга. По крайней мере так считает сам глава штаба СКА.

Матвей Мичков провел первую игру, забросил первую шайбу и дал первое послематчевое интервью за основу. И все это в 16 лет.

Хорош дебют! Слушаем и читаем ??https://t.co/qRxC8pPeyX pic.twitter.com/uaY4MuoGIU — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) August 24, 2021

Не удивился, что Валерий Брагин на первый матч с «Северсталью» заявил Матвея 13-м нападающим. После 20 минут все обсуждали не быстрый гол (уже на 80-й секунде) Кирилла Марченко и не дебютную шайбу в КХЛ эстонского форварда череповчан Роберта Рообы. Армейцы уже в первом периоде доверили Мичкову пять смен, за которые он провел на льду 3 минуты и 21 секунду. Нападающий не тушевался, смело шел в борьбу, дважды бросил в створ и даже заблокировал один бросок. Вот так дебют 16-летнего пермяка!

Мичков шел по нарастающей. Во втором периоде его игровое время увеличилось почти вдвое. У него появилась пара реальных шансов, чтобы забить первый гол в официальном матче КХЛ. «Северсталь» излишне увлекалась позиционными атаками, нередко проваливалась и пропускала контрвыпады соперника. В одной из смен Линден Вей зрячей передачей вывел Матвея один на один с Константином Шостаком. Мичков, не сближаясь с вратарем, хитро бросил под блин, но голкипер прочитал замысел форварда.

В конце второго периода Матвей уже сам сообразил супермомент для Антона Бурдасова. 71-й номер СКА оторвался от защитников, но в последний момент ему помешал бросить Михаил Тихонов. Судья расценил задержку как фол последней надежды и назначил буллит в ворота хозяев. Марченко мог оформить дубль, но не переиграл Шостака. Сейв вратаря трибуны встретили с воодушевлением. Второй период закономерно остался за «Северсталью». Бросок новичка череповчан Якоба Стенквиста, с которым не справился Александр Самонов, остался единственным точным попаданием за отрезок.

За небрежность в обороне «Северсталь» поплатилась в начале третьего периода. Против такой мастеровитой команды, как СКА, непозволительно пропускать столько контратак. Череповчане получили большинство, но потеряли шайбу в чужой зоне, чем и воспользовались разогнавший атаку Марат Хуснутдинов и точно бросивший в ближний угол Фредрик Хендемарк. Очередной дебютный гол на уровне КХЛ!

Хендемарк сравнивает в меньшинстве с передачи Хуснутдинова! И это дебютный гол Фредрика за СКА, наши поздравления. pic.twitter.com/IR2qzB7nbH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 2, 2021

В концовке армейцы дожали команду Андрея Разина. Разницу обеспечили лидеры — связка Вея и Бурдасова, которую дополнял Мичков. Петербуржцы убежали в контратаку и раскатали оборону череповчан. Линден отправлял шайбу уже в пустые ворота. Матвею не записали ассистентский балл, но справедливый «плюс» в статистику он занес. На спасение у «Северстали» оставалось чуть больше пяти минут, но ничем выразительным хозяева не отметились. СКА вырвал победу, уступая в счете большую часть матча. Запомнится сегодняшняя игра дебютом Мичкова, который не потерялся на взрослом уровне. Матвей — самый бросающий игрок армейцев. С такой активностью не за горами и первый гол в КХЛ.