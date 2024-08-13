Матвей Мичков: биография одного из главных талантов российского хоккея
Матвей Мичков
Дата рождения: 9 декабря 2004 года
Место рождения: Пермь, Россия
Рост: 178 см
Вид спорта: хоккей
Амплуа: нападающий
Команда: «Филадельфия Флайерз» (США, НХЛ)
Детство и начало карьеры Мичкова
Матвей Мичков родился 9 декабря 2004 года в Перми. Занимался хоккеем в академии местного «Молота», а в 11 лет присоединился к ярославскому «Локомотиву».
«Сам момент, когда впервые встал на коньки, не помню. Мне тогда было три года. Папа играл в хоккей. Я увидел это в первый раз, понравилось, и на следующий день меня поставили на коньки. Дали ящик из-под пива. Я с ним и катался. Ха-ха», — рассказывал 15-летний Мичков в интервью «СЭ».
О своих многочасовых тренировках в «Молоте» он также добавлял: «По четыре часа катался со своим годом, с 2003-м, с 2002-м, с 2001-м. Мне очень нравилось. Я даже в школу на год позже сверстников пошел. Многое в хоккейном плане из-за этого выиграл. Да, отец так решил, пошел мне навстречу. Был незабываемый год. Когда я вовсю тренировался, то другие учились. У меня было огромное желание. Даже когда папа не хотел, то я его с утра будил. Когда мы еще жили в Кунгуре, то на тренировки ездили в Пермь. Дорога занимала два часа. Мы встаем в 6 утра, отец меня ведет, а я, маленький, еще сплю перед тренировкой. Так продолжалось целый год».
В январе 2020 года Мичков принял участие в юношеских Олимпийских играх. Россия выиграла турнир после побед над Канадой (6:2), Данией (9:0), Финляндией (10:1) и США (4:0). Матвей стал главной звездой турнира и набрал рекордные 14 (9+5) очков в четырех матчах.
Выступая на юниорских турнирах в составе «Локомотива-2004», Мичков набрал 401 (217+184) очко в 139 матчах. Талант Матвея вызвал интерес со стороны СКА, в 2020 году петербуржцы пригласили игрока в клуб с выплатой «Локомотиву» компенсации в размере 400 тысяч рублей.
«Сейчас там доверяют молодым ребятам. Команда играет в атакующий хоккей еще с тех времен, когда там были Панарин, Шипачев, Дадонов, Ковальчук, и продолжает это делать и в настоящий момент, поэтому я и перехожу в СКА. «Локомотив» — тоже команда молодая, но не атакующая. Таких мастеров, как в СКА, хорошо играющих в нападении, в «Локомотиве» нет. Большой минус «Локомотива» в том, что если даже игрок не подходит, то его тянут до конца в КХЛ, какой бы он ни был — плохой или хороший. До тех пор, пока он не станет лидером и не заиграет в первом звене. Но не каждому это дано. В «Локомотиве» маринуют людей. Я надеюсь, что не буду одним из таких в СКА», — говорил тогда Мичков в интервью «СЭ».
При этом Матвей также подтвердил: «Если бы не Санкт-Петербург, то уехал бы в Северную Америку. Оттуда было много приглашений, шлют даже до сих пор. Из Бостонского университета, из USHL. Вероятность моего отъезда, останься я в «Локомотиве», была бы очень велика».
Переход Мичкова в СКА
В составе «СКА-1946» Мичков дебютировал в МХЛ. В сезоне-2020/21 Матвей в среднем отмечался результативным действием в каждом матче — 52 (35+17) очка в 50 играх, побил рекорд Никиты Кучерова по баллам за результативность в лиге для игроков младше 17 лет, а также стал самым молодым лучшим снайпером в истории турнира.
Весной 2021 года юниорская сборная России с Мичковым в составе завоевала серебряные медали на чемпионате мира. Матвей набрал 16 (12+4) очков в семи матчах и стал лучшим игроком турнира. В игре группового этапа с Германией нападающий забросил три шайбы во втором периоде и одну — в третьем, став самым молодым автором покера на ЮЧМ среди россиян — в возрасте 16 лет 4 месяцев и 20 дней (до этого на протяжении 16 лет рекорд принадлежал Александру Овечкину).
В ноябре 2021 года Мичков был вызван во взрослую сборную России на Кубок Карьяла и стал самым молодым игроком национальной команды за всю историю отечественного хоккея. 11 ноября он дебютировал в игре против Финляндии в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней. Через два дня во втором матче на турнире Мичков забил первый гол за сборную, поразив ворота Швеции в лакросс-стиле.
Спустя неделю Матвей повторил трюк в матче МХЛ с петербургским «Динамо». Заброшенная шайба стала для него одной из пяти во встрече.
Зимой Мичков уверенно начал молодежный чемпионат мира-2022, забив три гола в двух матчах, однако турнир был прерван в конце декабря и перенесен на лето из-за заражений коронавирусом в нескольких командах. Среди заболевших во время турнира в Канаде оказался в том числе Матвей, который задержался с возвращением домой из-за изоляции. Весной Россия была отстранена от участия в чемпионате и не приняла участия в переигровке МЧМ-2022.
«Я вообще не понимаю, зачем сравнивать Мичкова и Овечкина, ведь это совершенно разноплановые игроки. Александр всегда был более силовым форвардом. Постоянно был заряжен на бросок, хотя у Матвея это качество уже тоже проявляется. Безусловно, у него есть задатки стать большой звездой, но я бы просто дал парню возможность спокойно расти и развиваться. Матвей работает на команду, может отдать классную передачу, когда чувствует, что бросок не пошел. Прогресс колоссальный во многих игровых компонентах», — говорил в интервью «СЭ» о ярком дебюте Мичкова на МЧМ-2022 его бывший тренер по «Локо-2004» Владислав Чеснов.
Специалист также добавлял о сравнении Мичкова с Павлом Дацюком: «В определенной степени — да. И это связано не только с руками. Бросается в глаза, как Матвей умеет резко менять направление движения, даже когда он еще не принял шайбу. Это иногда очень запутывает соперников. Дацюк неоднократно действовал именно таким образом».
В сезоне-2021/22 «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова, Мичков стал лучшим снайпером плей-офф — 13 голов, 4 передачи и 17 очков в 17 матчах. В решающей игре финальной серии с «Красной Армией» петербуржцы победили со счетом 3:2, Матвей вновь забил гол в стиле лакросс.
Игра Мичкова в КХЛ
В сезоне-2021/22 Мичков начал привлекаться к играм СКА в КХЛ. В этом регулярном чемпионате Матвей провел в основной команде 13 матчей, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
В середине сезона-2022/23 Мичков после трех матчей за СКА перешел в «Сочи» на правах аренды. 18-летний игрок набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах, а в следующем сезоне после нового перехода в сочинский клуб — 41 (19+22) очко в 47 играх.
«Бросалось в глаза голевое чутье Мичкова, его трудно наработать на тренировках, это редкое качество дается природой. Когда Матвей находится в игровом ритме, голевые моменты словно бы сами к нему приходят. Именно эту его особенность сразу отметил. Ключевой фактор для Мичкова — функциональная готовность. Он — небольшой по габаритам хоккеист, которому необходимы резкость, тормоза, система «старт — стоп». Также важна дисциплина, смены должны быть интенсивные и короткие. В этом случае все у него получается», — говорил об игре нападающего экс-тренер сочинцев Сергей Светлов.
Сам Мичков в феврале 2023 года в интервью «СЭ» сказал: «Каждый мой гол, каждый игровой момент обсуждался и обсуждается. Научился спокойнее к этому относиться. Играю в свой хоккей, выхожу с холодной головой и думаю только об игре. Околохоккейные моменты не должны влиять на меня. Моя задача — выходить на лед и помогать команде побеждать в каждой игре. Все разговоры меня только мотивируют. Где бы ты ни находился, всегда надо показывать свой уровень. Неважных матчей не бывает. В каждой игре надо выкладываться по максимуму».
Смерть отца
В 18-летнем возрасте Мичков пережил трагедию. 2 апреля 2023 года отец хоккеиста Андрей, проживавший вместе с ним в Имеретинской долине Большого Сочи, пропал без вести. Спустя два дня полицейские обнаружили его утонувшим в пруду в парке недалеко от жилищного комплекса.
Андрей Мичков сопровождал Матвея во всех командах и принимал активное участие в тренировочном процессе сына. Он работал в СКА тренером-консультантом, а также ездил со сборной России на ЮЧМ-2021 в качестве скаута.
Переезд в НХЛ
В июне 2023 года клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» выбрал Мичкова на драфте под седьмым номером. Трансфер состоялся спустя год, а СКА, по неофициальным данным, получил компенсацию за досрочное расторжение контракта, которая может составлять до миллиона долларов.
«Я невероятно рад официально стать частью семьи «Флайерз». Попасть в НХЛ было для меня мечтой с самого детства. Хочу выразить огромную благодарность руководству «Флайерз» за доверие. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать их ожидания. С нетерпением жду возможности присоединиться к партнерам по команде и начать готовиться к новому сезону вместе. Отдельно хотел бы поприветствовать наших болельщиков. У нас одна и та же мечта — выиграть Кубок Стэнли, и я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы помочь команде и достичь цели», — прокомментировал переход Мичков.
Достижения Матвея Мичкова
Командные
- Чемпион юношеских Олимпийских игр (2020)
- Обладатель Кубка Харламова (2022)
Личные
- Лучший снайпер и бомбардир юношеских Олимпийских игр (2020)
- MVP, лучший нападающий, снайпер и бомбардир юниорского чемпионата мира-2021
- Лучший снайпер регулярного чемпионата МХЛ-2020/21
- Лучший снайпер Кубка Харламова (2022)
Рекорды на взрослом уровне
- Самый молодой игрок сборной России (с учетом СССР)
- Самый молодой автор гола за сборную России (с учетом СССР)
Сколько зарабатывает Мичков
Контракт Мичкова с «Филадельфией» рассчитан до 2027 года. Зарплата россиянина составляет 950 тысяч евро в год — это максимально возможная сумма для игроков, выбранных на драфте НХЛ в 2023 году. Контракт предусматривает дополнительные выплаты за успешное выступление вплоть до 3,3 миллиона долларов в год.
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