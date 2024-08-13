Матвей Мичков: биография одного из главных талантов российского хоккея

История российского вундеркинда, который отправился в НХЛ.

Матвей Мичков

Дата рождения: 9 декабря 2004 года

Место рождения: Пермь, Россия

Рост: 178 см

Вид спорта: хоккей

Амплуа: нападающий

Команда: «Филадельфия Флайерз» (США, НХЛ)

Детство и начало карьеры Мичкова

Матвей Мичков родился 9 декабря 2004 года в Перми. Занимался хоккеем в академии местного «Молота», а в 11 лет присоединился к ярославскому «Локомотиву».

«Сам момент, когда впервые встал на коньки, не помню. Мне тогда было три года. Папа играл в хоккей. Я увидел это в первый раз, понравилось, и на следующий день меня поставили на коньки. Дали ящик из-под пива. Я с ним и катался. Ха-ха», — рассказывал 15-летний Мичков в интервью «СЭ».

О своих многочасовых тренировках в «Молоте» он также добавлял: «По четыре часа катался со своим годом, с 2003-м, с 2002-м, с 2001-м. Мне очень нравилось. Я даже в школу на год позже сверстников пошел. Многое в хоккейном плане из-за этого выиграл. Да, отец так решил, пошел мне навстречу. Был незабываемый год. Когда я вовсю тренировался, то другие учились. У меня было огромное желание. Даже когда папа не хотел, то я его с утра будил. Когда мы еще жили в Кунгуре, то на тренировки ездили в Пермь. Дорога занимала два часа. Мы встаем в 6 утра, отец меня ведет, а я, маленький, еще сплю перед тренировкой. Так продолжалось целый год».

В январе 2020 года Мичков принял участие в юношеских Олимпийских играх. Россия выиграла турнир после побед над Канадой (6:2), Данией (9:0), Финляндией (10:1) и США (4:0). Матвей стал главной звездой турнира и набрал рекордные 14 (9+5) очков в четырех матчах.

Выступая на юниорских турнирах в составе «Локомотива-2004», Мичков набрал 401 (217+184) очко в 139 матчах. Талант Матвея вызвал интерес со стороны СКА, в 2020 году петербуржцы пригласили игрока в клуб с выплатой «Локомотиву» компенсации в размере 400 тысяч рублей.

«Сейчас там доверяют молодым ребятам. Команда играет в атакующий хоккей еще с тех времен, когда там были Панарин, Шипачев, Дадонов, Ковальчук, и продолжает это делать и в настоящий момент, поэтому я и перехожу в СКА. «Локомотив» — тоже команда молодая, но не атакующая. Таких мастеров, как в СКА, хорошо играющих в нападении, в «Локомотиве» нет. Большой минус «Локомотива» в том, что если даже игрок не подходит, то его тянут до конца в КХЛ, какой бы он ни был — плохой или хороший. До тех пор, пока он не станет лидером и не заиграет в первом звене. Но не каждому это дано. В «Локомотиве» маринуют людей. Я надеюсь, что не буду одним из таких в СКА», — говорил тогда Мичков в интервью «СЭ».

При этом Матвей также подтвердил: «Если бы не Санкт-Петербург, то уехал бы в Северную Америку. Оттуда было много приглашений, шлют даже до сих пор. Из Бостонского университета, из USHL. Вероятность моего отъезда, останься я в «Локомотиве», была бы очень велика».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Переход Мичкова в СКА

В составе «СКА-1946» Мичков дебютировал в МХЛ. В сезоне-2020/21 Матвей в среднем отмечался результативным действием в каждом матче — 52 (35+17) очка в 50 играх, побил рекорд Никиты Кучерова по баллам за результативность в лиге для игроков младше 17 лет, а также стал самым молодым лучшим снайпером в истории турнира.

Весной 2021 года юниорская сборная России с Мичковым в составе завоевала серебряные медали на чемпионате мира. Матвей набрал 16 (12+4) очков в семи матчах и стал лучшим игроком турнира. В игре группового этапа с Германией нападающий забросил три шайбы во втором периоде и одну — в третьем, став самым молодым автором покера на ЮЧМ среди россиян — в возрасте 16 лет 4 месяцев и 20 дней (до этого на протяжении 16 лет рекорд принадлежал Александру Овечкину).

В ноябре 2021 года Мичков был вызван во взрослую сборную России на Кубок Карьяла и стал самым молодым игроком национальной команды за всю историю отечественного хоккея. 11 ноября он дебютировал в игре против Финляндии в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней. Через два дня во втором матче на турнире Мичков забил первый гол за сборную, поразив ворота Швеции в лакросс-стиле.

Спустя неделю Матвей повторил трюк в матче МХЛ с петербургским «Динамо». Заброшенная шайба стала для него одной из пяти во встрече.

Зимой Мичков уверенно начал молодежный чемпионат мира-2022, забив три гола в двух матчах, однако турнир был прерван в конце декабря и перенесен на лето из-за заражений коронавирусом в нескольких командах. Среди заболевших во время турнира в Канаде оказался в том числе Матвей, который задержался с возвращением домой из-за изоляции. Весной Россия была отстранена от участия в чемпионате и не приняла участия в переигровке МЧМ-2022.

«Я вообще не понимаю, зачем сравнивать Мичкова и Овечкина, ведь это совершенно разноплановые игроки. Александр всегда был более силовым форвардом. Постоянно был заряжен на бросок, хотя у Матвея это качество уже тоже проявляется. Безусловно, у него есть задатки стать большой звездой, но я бы просто дал парню возможность спокойно расти и развиваться. Матвей работает на команду, может отдать классную передачу, когда чувствует, что бросок не пошел. Прогресс колоссальный во многих игровых компонентах», — говорил в интервью «СЭ» о ярком дебюте Мичкова на МЧМ-2022 его бывший тренер по «Локо-2004» Владислав Чеснов.

Специалист также добавлял о сравнении Мичкова с Павлом Дацюком: «В определенной степени — да. И это связано не только с руками. Бросается в глаза, как Матвей умеет резко менять направление движения, даже когда он еще не принял шайбу. Это иногда очень запутывает соперников. Дацюк неоднократно действовал именно таким образом».

В сезоне-2021/22 «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова, Мичков стал лучшим снайпером плей-офф — 13 голов, 4 передачи и 17 очков в 17 матчах. В решающей игре финальной серии с «Красной Армией» петербуржцы победили со счетом 3:2, Матвей вновь забил гол в стиле лакросс.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игра Мичкова в КХЛ

В сезоне-2021/22 Мичков начал привлекаться к играм СКА в КХЛ. В этом регулярном чемпионате Матвей провел в основной команде 13 матчей, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

В середине сезона-2022/23 Мичков после трех матчей за СКА перешел в «Сочи» на правах аренды. 18-летний игрок набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах, а в следующем сезоне после нового перехода в сочинский клуб — 41 (19+22) очко в 47 играх.

«Бросалось в глаза голевое чутье Мичкова, его трудно наработать на тренировках, это редкое качество дается природой. Когда Матвей находится в игровом ритме, голевые моменты словно бы сами к нему приходят. Именно эту его особенность сразу отметил. Ключевой фактор для Мичкова — функциональная готовность. Он — небольшой по габаритам хоккеист, которому необходимы резкость, тормоза, система «старт — стоп». Также важна дисциплина, смены должны быть интенсивные и короткие. В этом случае все у него получается», — говорил об игре нападающего экс-тренер сочинцев Сергей Светлов.

Сам Мичков в феврале 2023 года в интервью «СЭ» сказал: «Каждый мой гол, каждый игровой момент обсуждался и обсуждается. Научился спокойнее к этому относиться. Играю в свой хоккей, выхожу с холодной головой и думаю только об игре. Околохоккейные моменты не должны влиять на меня. Моя задача — выходить на лед и помогать команде побеждать в каждой игре. Все разговоры меня только мотивируют. Где бы ты ни находился, всегда надо показывать свой уровень. Неважных матчей не бывает. В каждой игре надо выкладываться по максимуму».

Смерть отца

В 18-летнем возрасте Мичков пережил трагедию. 2 апреля 2023 года отец хоккеиста Андрей, проживавший вместе с ним в Имеретинской долине Большого Сочи, пропал без вести. Спустя два дня полицейские обнаружили его утонувшим в пруду в парке недалеко от жилищного комплекса.

Андрей Мичков сопровождал Матвея во всех командах и принимал активное участие в тренировочном процессе сына. Он работал в СКА тренером-консультантом, а также ездил со сборной России на ЮЧМ-2021 в качестве скаута.

Фото из соцсетей Матвея Мичкова

Переезд в НХЛ

В июне 2023 года клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» выбрал Мичкова на драфте под седьмым номером. Трансфер состоялся спустя год, а СКА, по неофициальным данным, получил компенсацию за досрочное расторжение контракта, которая может составлять до миллиона долларов.

«Я невероятно рад официально стать частью семьи «Флайерз». Попасть в НХЛ было для меня мечтой с самого детства. Хочу выразить огромную благодарность руководству «Флайерз» за доверие. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать их ожидания. С нетерпением жду возможности присоединиться к партнерам по команде и начать готовиться к новому сезону вместе. Отдельно хотел бы поприветствовать наших болельщиков. У нас одна и та же мечта — выиграть Кубок Стэнли, и я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы помочь команде и достичь цели», — прокомментировал переход Мичков.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Матвея Мичкова

Командные

Чемпион юношеских Олимпийских игр (2020)

Обладатель Кубка Харламова (2022)

Личные

Лучший снайпер и бомбардир юношеских Олимпийских игр (2020)

MVP, лучший нападающий, снайпер и бомбардир юниорского чемпионата мира-2021

Лучший снайпер регулярного чемпионата МХЛ-2020/21

Лучший снайпер Кубка Харламова (2022)

Рекорды на взрослом уровне

Самый молодой игрок сборной России (с учетом СССР)

Самый молодой автор гола за сборную России (с учетом СССР)

Сколько зарабатывает Мичков

Контракт Мичкова с «Филадельфией» рассчитан до 2027 года. Зарплата россиянина составляет 950 тысяч евро в год — это максимально возможная сумма для игроков, выбранных на драфте НХЛ в 2023 году. Контракт предусматривает дополнительные выплаты за успешное выступление вплоть до 3,3 миллиона долларов в год.

Социальные сети Мичкова