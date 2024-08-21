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21 августа, 23:45

Мощная драка на предсезонке в КХЛ! Жесткий канадец уложил русского форварда «Авангарда» на лед

Болье отправил Вербу в нокдаун в матче «Барыса» с «Авангардом»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Марк Верба (справа) и Натан Болье.
Фото ХК «Барыс»
Яркий эпизод на FONBET Кубке Блинова в Омске.

FONBET Кубок Блинова
«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)
Голы: Кэсселз — 1 (Яремчук, Бойков), 10:04 — 1:0. Дитц — 1 (бол., Яремчук, Макеев), 20:42 — 2:0. Филатьев — 1 (Беляев, Яремчук), 25:59 — 3:0. Смит — 3 (мен.), 36:25 — 3:1. Логвин — 1 (Камалов, Шайхмедденов), 39:27 — 3:2. Эллисон — 1 (бол., Маклеод), 43:17 — 3:3. Кэсселз — 2 (Макеев, Дитц), 60:40 — 4:3.
Вратари: Проскуряков — Маттссон.
Штраф: 4 — 12.
Судьи: Белов, Оскирко.
21 августа. Омск. G-Drive Арена.

Россиянин Марк Верба и канадец Натан Болье подрались в матче «Авангарда» и «Барыса» в матче предсезонного турнира — FONBET Кубка Блинова в Омске. Ближе к концу второго периода хоккеисты схлестнулись недалеко от ворот команды из Астаны — после непродолжительного обмена ударами Болье уложил оппонента на лед.

Участников драки наказали пятиминутными удалениями, за это время «Барыс» забросил свою вторую шайбу в матче. Игра закончилась в овертайме победой «Авангарда», при этом команда из Казахстана по ходу основного времени отыгралась с 0:3. Ни Верба, ни Болье не отметились результативными действиями.

«Наверное, драка — это достаточно опрометчивый поступок, — прокомментировал Верба. — Это какой-то джентльменский кодекс. Мы играли кость в кость, пару раз соприкасались. Он стоит без перчаток. Что я ему скажу? «Старина, извини, я уеду?» Это своего рода дуэль. Он победил, хороший удар, такое бывает. Мне уже потом пацаны сказали, что Болье какой-то жесткий чувак».

Для россиянина это уже далеко не первая драка. 26-летний нападающий стабильно выступает в КХЛ с 2021 года. Самый свежий инцидент произошел в марте этого года — тогда Верба сцепился с Владиславом Семиным из «Лады».

До этого, в ноябре 2023-го, Марк дрался на льду с Иваном Зинченко из СКА.

Болье — новичок «Барыса». 31-летний канадец приехал в КХЛ после двух лет в «Анахайме» и сезона в швейцарском «Клотене», а дебютировал в НХЛ он в марте 2013-го в «Монреале», который в 2011 году выбрал его в первом раунде драфта. В 2012-м защитник стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады.

Болье регулярно дрался во время выступлений в НХЛ — по данным сайта Hockey Fights, за его плечами 42 драки. Последняя состоялась в ноябре 2023-го против Тома Уилсона из «Вашингтона». Ранее он не дрался с россиянами.

Натан Болье
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Барыс
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