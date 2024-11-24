Мамы всегда на первом месте! Рассказываем о благотворительном проекте в российском хоккее

«Мамы на первом месте» — социальный проект FONBET и Континентальной хоккейной лиги, который посвящен дню матери. В России праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября.

Мама — это главный человек в жизни каждого. Таким мотивом были объединены все матчи лиги в прошедшие выходные. Клубы, играющие 23 и 24 ноября, вышли на лед со специальными нашивками на форме со слоганом — «Мамы на первом месте». Всего за два игровых дня в проекте было задействовано 16 команд.

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Сразу же отметим важную социальную миссию проекта. За каждую заброшенную шайбу в игровой уикенд, благотворительная программа ДоброFON перечисляла по 50000 рублей в фонд «Дом для мамы». Организация помогает беременным женщинам и матерям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Всего было заброшено 57 шайб, а на благотворительность удалось отправить 2 850 000 рублей. Самым результативным получился матч между «Северсталью» и «Ак Барсом», в котором было заброшено 12 шайб!

В дни матчей «Салавата Юлаева», «Металлурга», «Авангарда», и «Локомотива» — клубы совместно с FONBET организовали посещение матчей для мам хоккеистов. Отметим, что похожую акцию уже удалось провести в Омске в прошлом сезоне. На день отца в октябре 2023 года папы хоккеистов «Авангарда» также приехали на матч и зарядили своих сыновей на победу. Омичи переиграли «Локомотив» — 4:1, а папы затем спустились в раздевалку к своим сыновьям. Похожая традиция уже давно сложилась в Национальной хоккейной лиге. Родители отправляются с сыновьями на выездные игры, проводят вместе время, поддерживают на матчах и дружат. Такой формат выезда часто называют Dads' trip и Moms' trip.

День матери на матче «Локомотив» — «Торпедо». Фото Официальный сайт ХК «Локомотив»

Первыми своих мам на арены привезли сотрудники «Локомотива» и «Салавата Юлаева». 23 ноября ярославцы играли дома против «Торпедо», а уфимский клуб в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Проект готовился в секрете от хоккеистов и визит мам стал сюрпризом. Были подготовлены специальные джерси с фамилиями сыновей-хоккеистов. В фойе ярославской Арены-2000 выступила кавер-группа «Мамульки бенд», болельщики получили памятные открытки, а мамы хоккеистов ярославской команды — букеты из тюльпанов. В Нижнекамске мамы проводили хоккеистов на лед, болели с трибун, а после игры спустились в раздевалку юлаевцев. Получился самый милый момент вечера.

На следующий день, 24 ноября, «Металлург» дома принимал «Сибирь». Перед выходом на раскатку мамы поддержали своих сыновей, но это было только начало. Мама Романа Канцерова объявила состав команды на матч, а мама Егора Коробкина пообщалась с сыном в рамках флэш-интервью после первого периода. Клуб из Магнитогорска порадовал своих главных болельщиков победой — 3:1.

Такое погружение в хоккейный процесс уже было в КХЛ на детских матчах, но с участием мам хоккеистов — это удалось сделать впервые! Омский «Авангард» играл в Астане с «Барысом», но разве это могло быть помехой в такой день? Кроме поддержки с трибун, во время раскатки мамы наблюдали за сыновьями со скамейки запасных. Ястребы отыгрались с 0:2 и одержали волевую победу в FONBET OVERTIME со счетом 3:2. Настоящий праздник, когда самые близкие люди рядом с сыновьями даже на таком дальнем выезде!

Мамы на матче «Барыс» — «Авангард».

Совместный проект FONBET и КХЛ получился заметным в онлайне. В день праздника хоккеисты большинства команд лиги сказали теплые слова мамам в видеообращениях и опубликовали их в социальных сетях клубов. Амбассадоры FONBET и Fonteam — Игорь Акинфеев, Сергей Пиняев и Евгения Медведева также призвали поздравить мам в этот светлый праздник. Спортивные СМИ обновили турнирные таблицы, где в праздничный уикенд лидирующую строчку заняли мамы, которые, как мы знаем — всегда на первом месте!

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