КХЛ лишилась всех главных звезд из-за травм. В этом есть вина руководства лиги

Ведущих игроков нужно оберегать, делать это должны судьи под четким надзором департамента судейства.

Минус Кузнецов, минус Никишин и, вероятно, минус Ливо — таких больших и почти одномоментных потерь по состоянию здоровья среди самых ярких игроков КХЛ давно не было. Через неделю в Новосибирске состоится Матч звезд. Внутри самой лиги это событие давно считается самым важным в течение регулярного чемпионата. Понятно, по каким причинам. Лига получает прекрасную возможность на несколько дней захватить информационное пространство, поднять зрительский интерес и активно продвигать собственную повестку, не говоря уже о поддержании обязательных личных и деловых контактов на высоком уровне.

Теперь престижное мероприятие осталось без нескольких главных героев. Эта беда и в текущем моменте, и большая проблема на будущее. В произошедшем присутствует вина функционеров от КХЛ. Впервые за долгое время вынужден на 100 процентов согласиться с точкой зрения Романа Ротенберга, постоянно призывающего максимально оберегать звезд лиги. Их и так немного в КХЛ. Они делают кассу и раскручивают турнир своей замечательной игрой.

Такой же вывод можно сделать по итогам ярчайшего и местами скандального «Зеленого дерби», которое состоялось в понедельник. Лучший бомбардир чемпионата Джошуа Ливо пропустит ближайшую игру «Салавата Юлаева» в Омске. Он вернулся из Казани в Уфу для дополнительного обследования. У него подозрение на сотрясение после удара локтем со стороны защитника «Ак Барса» Алексея Марченко. Следовательно, участие канадца в Матче звезд под большим вопросом.

Лига не может заставить игроков заниматься фигурным катанием на льду ради сохранения их здоровья. Этого и не надо делать, чтобы не превращать серьезный турнир в цирк. Но авторитетные люди в ведомстве Алексея Морозова наделены полномочиями для предотвращения опасных ситуаций. На протяжении всего матча игроки «Ак Барса» вели необъявленную охоту на Ливо, пытаясь вывести его из равновесия любыми легитимными и не очень способами. В таком подходе нет ничего предосудительного, если при этом не переходится определенная грань.

Джош Ливо. Фото photo.khl.ru

Канадец психанул, получил пару удалений, но свой гол все равно забил. Но в КХЛ должны делать так, чтобы ее лучшие игроки не страдали, и строго наказывать виновных. Казанский защитник Алексей Марченко за своей удар локтем в лицо Ливо должен получать не две минуты, а пять. Категорически настаиваю на этом.

Недавний эпизод с прыжком и ударом в голову со стороны нападающего «Локомотива» Максима Шалунова против защитника СКА Александра Никишина из той же серии. Тогда виновник только постфактум получил денежный штраф и в следующей игре нанес травму, пусть и неумышленно, форварду московского «Динамо» Артему Ильенко, который вылетел как минимум на месяц.

Лига почему-то относится к таким проявлениям грубости и постоянным провокациям слишком спокойно. Хотя в «Зеленом дерби» только интеллигентность и выдержка главного тренера уфимцев Виктора Козлова не позволила конфликту перерасти в выяснение отношений в матче с использованием более серьезных средств. Никто бы его не осудил, если кому-то из лидеров «Ак Барса» прилетела ответка. Он же взял на себя функции миротворца, которые должны исполнять арбитры и представители КХЛ.

В плей-офф такое благодушие может привести к плохим последствиям. Правда, уфимцы еще получат возможность передать ответное послание казанцам в заключительной серии «Зеленого дерби», которая состоится в День всех влюбленных, 14 февраля. От того, что начнется охота за головами, не выиграет никто. Об этом надо помнить, работать превентивно и делать все, чтобы проступки, приводящие к травмам, карались более строго и никому не сходили с рук.

По итогам рассмотрения нарушения Шалунова на Ильенко СДК дисквалифицировал его на два матча (второй был выписан автоматом). Что ж, лучше поздно, чем никогда. Хотя, на мой взгляд, игрока ярославской команды наказали по совокупности, учитывая его предыдущую «кредитную историю», и за последствия, поскольку пострадавший выбыл как минимум на месяц.