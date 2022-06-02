«Магнитка» за один день превратилась в главного фаворита следующего сезона

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Металлург»

Магнитогорский клуб в среду решил важнейшую проблему — вратарскую. Менеджеры подписали контракт с парой голкиперов Эдвард Паскуале — Василий Кошечкин. И после регистрации бумаг уральцы сразу же вырываются вперед в рейтинге КХЛ, если бы такой существовал и оценивал одну линию команд. В иное время рассмотрение Эдварда как первого номера сильно бы критиковали. Так-то особо ничего и не изменилось. Не слишком стабильный вратарь, который может пропускать легкие шайбы в важный момент. Отчасти из-за него ярославцы в прошлом сезоне показали отвратительный результат.

Но перед сезоном-2022/23 все иначе. В КХЛ, пожалуй, Александр Самонов может похвастаться большей стабильностью, да... Василий Кошечкин. А последний тоже в Магнитогорске. То, что с ветераном переговоры начались сразу после окончания сезона, было известно, но голкипер взял время на то, чтобы подумать. И дело совсем не в деньгах, это вообще был не самый важный вопрос. Кошечкин размышлял о том, чтобы завершить карьеру, последние пару лет, но все как-то не получается. То одно, то другое. Сначала было обидно уходить после раннего вылета, затем нельзя было бросить ребят, когда была реальная возможность взять Кубок Гагарина. Теперь появилось новое неформальное условие. Выдержать полноценный сезон Кошечкину трудно, но 20-25 процентов матчей в сезоне он на себя взять может. И в клубе легко согласились на это. Но нужно было искать основного вратаря, а тут Паскуале, несмотря на действующий контракт с «Локомотивом», не захотел оставаться в Ярославле.

Днем еще был подписан нападающий Филипп Майе, и «Металлургу» только осталось уговорить Николая Голдобина отказаться от пустой затеи с переездом за океан. Если в Магнитогорске сумеют это сделать, то первое место «Ак Барса» на «Востоке» под вопросом.

Эдвард Паскуале. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Обмен

«Северсталь» и минское «Динамо» провели трейд, в результате которого в родную Белоруссию вернулся голкипер Константин Шостак, а к Андрею Разину едет нападающий Александр Суворов. Вроде бы обмен незначительный по меркам лиги. Константин в прошлом году проиграл конкуренцию Подъяпольскому и Шугаеву, отправившись за игровой практикой в Финляндию. В тот момент главному тренеру череповецкого клуба надо было делать выбор между Шостаком и Шугаевым, и он предпочел последнего.

К Константину претензий не было. В начале сезона, когда был травмирован Подъяпольский, он дважды обыграл «Салават Юлаев», ничего не пропустил от «Сибири» и рижского «Динамо». Но Дмитрий был стабильней, так что выбор был исключительно по спортивному принципу. Причем вряд ли Константин мог расстраиваться из-за выбора главного тренера, ведь ему взамен предложили отличный вариант. Отпустили в Финляндию, где он получал практику. Никто ничего не терял, все стороны остались довольны.

Но в итоге Шостака все-таки обменяли. Для голкипера опять все сложилось наилучшим образом. Он будет в клубе КХЛ, причем игровое время вратаря заметно повысится, так как его единственный конкурент — Алексей Колосов, а это равные голкиперы по уровню мастерства. Никто сейчас и не скажет, кто в этой паре сильней.

«Северсталь» же получила Александра Суворова. Талантливый парень, которому только в ноябре исполнится 20 лет, в прошлом чемпионате дебютировал в КХЛ, забросил три шайбы и сделал столько же передач при среднем игровом времени менее 7 минут. Если у него есть потенциал, то Разин все выжмет до капли. Кроме того, в череповецкую команду перешел защитник Павел Денисов. Еще один молодой, с которым, видимо, не захотел возиться Крейг Вудкрофт.

Александр Суворов перешел в «Северсталь» из минского «Динамо». ХК «Динамо» Минск

Назначение

Каждый год в ВХЛ идет такая миграция, которая не снилась ни одной лиге. Редкие клубы не меняют тренеров. Новый штаб пришел в «Рязань». Команду возглавил Александр Ардашев. Очень интересный человек в российском хоккее. У него же было довольно комфортное место работы — должность спортивного директора в «Локомотиве». Многие бы мечтали находиться на месте Александра, но сам он был не слишком счастлив. Потому что хотел тренировать. Помню, с какими горящими глазами Ардашев в 2009 году приехал на рядовой матч с командой «Рысь» (вы уже и забыли про такой клуб) в Первой лиге. Было понятно, что клуб умирает, деньги не платили, а все ждали, когда о смерти объявят официально. Но Ардашев даже в той незначительной игре метался по скамейке, заводил ребят, что-то придумывал.

Прошло почти десять лет, когда он получил новый шанс в «Локомотиве» после отставки Крейга Мактавиша. И очень сильно расстроился из-за того, что его быстро сместили, отдав власть Майку Пелино. Ардашев, не бросая работу менеджером, возглавил «Локо» в МХЛ, дошел с командой до финала, а в прошлом сезоне ему уже не дали доработать до конца. Он хотел тренировать, шел к этой мечте и получил новую возможность.

Стоит только позавидовать такому упорству. Причем Ардашев пришел в не самый богатый клуб Высшей лиги, который еще до начала сезона считается одним из тех, кто не попадет в плей-офф. Помогать новому тренеру команды будет Артем Седунов, завершивший карьеру два года назад. Он будет отвечать за оборону. А с нападающими начнет работать знаменитый Павел Воробьев. Двукратный чемпион РХЛ, вечно молодой хоккеист, который в последние годы карьеры поиграл за шотландский, румынский, польский и украинский клубы. Только год назад Воробьев перешел на тренерскую работу, но трудился на юниорском уровне в системе академии Михайлова. Отличная тренерская бригада приходит в «Рязань». Очень интересно, что у них получится.