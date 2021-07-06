«Магнитка» рассталась с одним из лучших игроков лиги без объяснения причин. И дело не в его большой зарплате

Обзор дня Алексея Шевченко.

Разошлись

Нападающий Сергей Плотников покинул «Металлург». Как оказалось, клуб принял такое решение еще в конце апреля, а потом полтора месяца оформлял бумаги. Но мы знаем, что переговоров с хоккеистом не было. Позвонили агенту и сказали о решении. Значит, дело точно не в экономии бюджета. Обычно, когда недовольны зарплатой хоккеиста, то предлагают варианты. Комментарии вице-президента клуба Сергея Ласькова не добавили ясности. Он похвалил Плотникова за «трудоспособность», но остальные моменты оставил без комментариев.

Настоящая причина не названа, и это ставит «Металлург» в весьма уязвимое положение. Момент упущен. Теперь магнитогорцы должны непременно найти игрока, который наберет под 50 очков, а команда обязана выступить лучше, чем при Плотникове. И если этого не случится, то никакие причины не будут восприниматься всерьез. А вы верите, что без Сергея команда станет сильней? Отпускать на свободный рынок одного из самых интересных российских форвардов, которому лишь 31 год, — поразительная небрежность. Даже если у него плохой характер, даже если у него были какие-то конфликты с тренером.

Сам Сергей не очень и понимает, почему в клубе поступили так, но относится к этому довольно спокойно, отметив, что решение «Металлурга» не стало большой сенсацией. Были лишь намеки со стороны форварда, но не хочется гадать, а нужно четко понимать ситуацию. Уход Плотникова удивителен и тем, что взамен «Металлург» не сделал каких-то мощных приобретений. Может быть, Брендан Лайпсик. Но Плотников гораздо жестче. Про остальных легионеров трудно что-то сказать, так как они играли в АХЛ, а там другой хоккей, но и в той лиге никто из ребят не был на первых ролях. В «Металлурге» решили рискнуть.

Предложение

Было понятно, что Никита Задоров что-то учудит на переговорах с «Чикаго» по новому контракту. Он считает себя одним из величайших защитников НХЛ, без слабых мест, и потому попросил у клуба почти 6 миллионов, да еще и контракт на пять лет. Уверен, что и в офисе рассмеялись, покачали головой, отмечая оригинальность хоккеиста, и ответили суммой в четыре миллиона с более коротким сроком. Задоров — ограниченно свободный агент, который может обратиться в арбитраж, если останется недоволен предложением. Но только доводить ситуацию до независимого разбирательства ему нет никакого смысла. Особенность судебного органа НХЛ в том, что там совершенно не смотрят на то, в каких костюмах ходит хоккеист, что говорит, как влияет на коллектив и сколько бросков блокирует. Там смотрят лишь на голы и передачи, а с показателем 1+7 в 55 матчах на повышение рассчитывать нельзя.

Не будем отрицать, что кое-какие козыри у Никиты есть. Он довольно жесткий, в «Чикаго» существенно улучшил дисциплину, став меньше удаляться. Да и вообще добавил в надежности, таких частых ляпов, как в «Колорадо», у него не было. Но это защитник третьей пары, который не слишком хорош в атаке. Уверен, что он сознательно решил не рисковать после перехода, осознавая, что у него впереди переговоры. Решил, что лучше действовать надежней, а уж затем развернуться. Подобный план моментально ударил по статистике. Никто не будет платить Задорову почти 6 миллионов, да и ответное предложение клуба — показатель неслыханной щедрости. В пользу Никиты говорит то, что у «Чикаго» много свободных денег и дыры в составе. Ждем других интересных подробностей.

Вратарь

«Спартак» наконец официально объявил о подписании контракта с вратарем Оскаром Данском. Шведский голкипер должен провести два сезона в Москве. Как всегда, когда дело касается вратарей, очень трудно делать прогнозы. Мы видели, как выстреливали голкиперы, которые приезжали в КХЛ с плохой историей, и проваливались те, кто должен был стать звездой.

Швед очень много играл в Северной Америке. Выбранный во втором раунде девять лет назад «Коламбусом», голкипер очень сильно старался, но в итоге провел лишь шесть матчей в главной лиге, причем за «Вегас», куда перешел в 2017 году. При этом Оскар вернулся в Швецию на два года и потом снова возвращался в НХЛ в качестве свободного агента. В «Коламбусе» не получилось совсем ничего, да и в штате Невада не все было гладко. Нынешний сезон он доигрывал, вчистую проиграв конкуренцию в клубе АХЛ Логану Томпсону, который стал лучшим во всей лиге.

Оскару 27 лет, но за последние четыре года он вообще ничем не запомнился, с момента, когда внезапно стал лучшим игроком недели в НХЛ. Нельзя сказать, что Оскар совсем уж слабый. И в АХЛ у него получались отличные матчи. Просто вряд ли Данска можно назвать хоккеистом, который даже приближается к топ-уровню. Но найти лучше у «Спартака» вряд ли бы получилось.