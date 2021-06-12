«Авангард» отдал лучшего бомбардира, «Магнитка» закупается неизвестными канадцами

Обзор дня Алексея Шевченко.

Переход

«Авангард» безропотно отдал нападающего Рида Буше в «Локомотив», получив за него даже не 20 миллионов рублей, а примерно 90. Считаю не только компенсацию, но и деньги, который клуб сэкономил на зарплате хоккеиста. Могли предложить ему 75 миллионов рублей за сезон, как сделали в Ярославле? Вполне. Потолок не пробит, на игрока нашли бы средства, но не захотели.

В то, что Рид собрался после сезона в НХЛ, не верил ни на секунду. В Северной Америке он давно изучен, просмотрен, там уже четко разобрались в хоккеисте, по каким-то причинам клубы не видели его в топ-6. Да, он блеснул в России, но ведь и в АХЛ был на ведущих ролях в «Ютике».

Однако мнение о нем не поменялось. Думаю, отчасти потому, что Буше является чистым форвардом, который не может выполнять огромный объем работы на льду. Наверное, предложения если и были, то весьма скромные. В 27 лет играть за копейки уже не хочется, тем более в НХЛ был, мотивации не осталось. КХЛ — идеальное место для заработка для таких хоккеистов. А тут у «Локомотива» как раз деньги есть, им нужен был человек, умеющий забивать, знакомый с лигой. И пусть 75 миллионов — невероятные деньги для спортсмена, который провел только один удачный сезон в России, выхода у ярославцев не было. Ждать кого-то еще слишком рискованно. А «Авангард» просто побоялся настолько выделять игрока, ведь все помнят о Тэйлоре Беке и Свене Андригетто, от которых пришлось избавляться, так как они не отрабатывали деньги.

И не забывайте, что в следующем сезоне философия «Авангарда» меняется. Бороться за Кубок в Балашихе нет никакого смысла, все средства и силы будут направлены на первый сезон в Омске, надо запомниться местным болельщикам, извиниться перед ними за отъезд. Так что только на первый взгляд переход является громким. В итоге все стороны оказались в выигрыше.

Легионеры

«Металлург» снова поменял бригаду иностранцев. Расторгнут контракт с Тэйлором Беком, а взамен пришли сразу два канадских игрока. На первый взгляд, решение странное. Бек хоть и проваливал отдельные матчи, но по сезону к нему не должно было быть претензий — 43 очка в регулярном чемпионате, 10 баллов в плей-офф. Проблема, видимо, в зарплате. У хоккеиста был большой контракт, а за такие деньги он должен был вытаскивать серию в плей-офф против «Авангарда». Попытаемся понять мотивацию руководства клуба. Они берут на деньги от Бека двух хоккеистов, у них уже есть Брендан Лайпсик, так что будет сформирована иностранная тройка, которая должна принести не меньше пользы.

Но кажется, что замена Бека неравноценна. В команду едут Филипп Майле и Джош Керри. Немногие слышали про них, что неудивительно. Оба застряли в АХЛ, хотя являются уже довольно возрастными ребятами. У Джоша к 27 годам лишь 22 матча в НХЛ, у Филиппа дела хуже — 2 игры к 28 годам. Но оба довольно известны на уровне лиги фарм-клубов. Майле — центр, причем довольно характерный, который очень неплохо действует в обороне и не боится силовой борьбы. Джош — весьма результативный нападающий, который стабильно подбирался к отметке в 40 очков за сезон. Оба недрафтованные, оба уперлись в потолок и явно не подходили клубам НХЛ, получая лишь двусторонние контракты. Остается только верить, что уж в этот раз клуб угадал с иностранцами, хотя, учитывая последние два сезона, делать это сложно.

Новичок

Шведский нападающий Даниэль Заар подписал двухлетнее соглашение с «Торпедо», хотя права на него принадлежали «Локомотиву». Но ярославцы решили, что им этот хоккеист не подойдет. Наверное, потому, что играл только в Швеции, а попытку закрепиться в Северной Америке пять лет назад провалил, не сумев пробиться в основу «Коламбуса». В родном чемпионате дела Даниэля складывались неплохо. В прошлом сезоне Заар набрал 58 очков в регулярном чемпионате и плей-офф, да и вообще в своей стране всегда выступал довольно результативно, без крупных провалов. Форвард к 27 годам имеет два титула. Он был чемпионом АХЛ с «Лэйк Эри», а также победителем Лиги чемпионов с «Лулео».

Но все это было давно, а в прошлом сезоне Даниэль стал серебряным призером чемпионата Швеции. Интересно, что в «Торпедо» собрались два лучших бомбардира скандинавского чемпионата. Ранее клуб заключил соглашение с Мареком Гривиком. С легионерами в «Торпедо» пока полный порядок. Помимо этих двух хоккеистов, контракт подписал Кенни Агостино, а пока это самый крутой легионер, приехавший в КХЛ нынешним летом. Продлил соглашение Энди Миле. Сейчас бы найти еще одного защитника, так как форвардов уже слишком много. Если удастся договориться о новом контракте с Брэйди Остином, то будет хорошо. Но не исключено, что у руководства еще есть сюрприз в рукаве.