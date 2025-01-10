Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:30

Матч-огонь в Ярославле. «Локомотив» громил «Спартак», потерял основного вратаря и чуть не проиграл

«Локомотив» дома одержал победу над «Спартаком» в матче КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Локомотив» дома одержал победу над «Спартаком» (5:4) в матче КХЛ 10 января.
Фото ХК «Локомотив»
Хозяева вели 4:1 после первого периода, но победили с разницей в одну шайбу.

FONBET чемпионат КХЛ
«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)
Голы: Шалунов — 15 (Каюмов, Березкин), 3:13 — 1:0. Никулин — 8 (Радулов, Иванов), 10:26 — 2:0. Рубцов — 10 (Пашин, Королев), 11:42 — 2:1. Черепанов — 2 (Шалунов, Каюмов), 12:03 — 3:1. Бут — 9 (Елесин, Паник), 13:22 — 4:1. Пашин — 8 (Рубцов, Галимов), 21:56 — 4:2. Полунин — 7 (Сергеев, Береглазов), 28:31 — 5:2. Рубцов — 11 (бол., Голдобин, Пашин), 40:08 — 5:3. Локтионов — 12 (Голдобин), 40:20 — 5:4.
Вратари: Исаев (Мельничук, 40:08) — Загидулин (Николаев, 12:03, 58:13).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 42 (16+15+11) — 33 (11+11+11).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
10 января. Ярославль. «Арена-2000».

«Локомотив» принято считать эталоном дисциплинированности и прагматизма — застегнутый на все пуговицы ярославский клуб не ассоциирует хоккей с шоу-бизнесом. У ярославцев с большим запасом лучшая оборона в лиге, а вот забивает «Локомотив» не так много. Многие матчи команды Игоря Никитина смотреть откровенно сложно — ярославцы играют очень плотно и не дают соперникам создать практически ничего.

При этом абсолютно не понимаю недовольства отдельных тренеров и игроков других команд относительно стиля «Локомотива». Научитесь их обыгрывать — в чем проблема-то? Именно в разнообразии игровых стилей и заключается суть любого противоборства. Если бы все 23 команды играли в одинаковый хоккей, вряд ли он был бы интересен. Да и забил «Локомотив» немногим меньше тех же кружевных «Торпедо» или «Северстали».

&laquo;Спартак&raquo; разгромил СКА (5:0) в&nbsp;Санкт-Петербурге 8&nbsp;января. Праздник «Спартака», кошмар СКА. Красно-белые разбили команду Ротенберга в Петербурге — 5:0!

«Спартак» — антипод ярославцев. Сразу после назначения на пост главного тренера Алексея Жамнова красно-белые по праву завоевали статус одной из самых зрелищных команд КХЛ. В Ярославль «Спартак» приехал сразу после ярчайшего матча в Санкт-Петербурге, где москвичи в свойственном им стиле разобрались со СКА (5:0). Но «Локомотив» неожиданно сам выступил в роли доминанта на льду.

За первые 13 с половиной минут игры хозяева отличились аж четырежды! Не остудила пыл ярославцев даже замена в воротах «Спартака» — вместо Артема Загидулина вышел Дмитрий Николаев. Как раз через минуту с небольшим после этого «Локомотив» забросил четвертую шайбу.

Стоит отдать должное характеру «Спартака», в самом начале третьего периода гости отличились дважды за первые 20 секунд. В моменте с голом Германа Рубцова травму получил основной вратарь ярославцев Даниил Исаев — через 12 секунд Андрей Локтионов забивал уже Алексею Мельничуку. Столкновение Исаева с Рубцовым же выглядело жутковато, хочется надеяться, что вратарь смог избежать травмы.

«Локомотив» после этого все-таки смог собраться и удержать победный счет. Теперь ярославцев и занимающий вторую строчку в Западной конференции «Спартак» разделяют 15 очков. Кажется, вопрос с победителем регулярного чемпионата можно считать решенным.

Пока «Локомотив» выглядит сбалансированной машиной, которая катит на пути к своему первому Кубку Гагарина. Но ведь так казалось и в прошлом сезоне, а в финале ярославцы проиграли «Магнитке». Сможет ли кто-то остановить рациональный прагматизм Никитина на этот раз?

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Соглашение между РФ и Белоруссией о признании виз вступит в силу 11 января
В Казани девушка погибла при катании на привязанном к авто тюбинге
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
Босс «Монреаля» Кент Хьюз ответил на критику за поездку в Россию
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Уникальная фишка КХЛ: травмированные игроки становятся тренерами. Почему это круто для нашей лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Спартак 42 26 16 57
3 ЦСКА 43 25 18 57
4 Динамо Мн 44 25 19 55
5 Динамо М 43 26 17 55
6 СКА 42 25 17 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 42 28 14 58
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 43 18 25 43
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 46 10 36 24
12 Амур 44 9 35 23
Результаты / календарь
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
10.01 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 4 : 7
10.01 19:10
Динамо Мн – Сибирь
 3 : 2 ОТ
10.01 19:30
Локомотив – Спартак
 5 : 4
10.01 19:30
Куньлунь РС – ЦСКА
 3 : 0
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости