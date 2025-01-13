Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

13 января, 23:30

Радулов переехал СКА в 38 лет! Дважды забил, сотворил гол в овертайме, а потом получил штраф за плевок

Дубль Радулова помог «Локомотиву» обыграть СКА в матче КХЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дубль Александра Радулова помог «Локомотиву» обыграть СКА (4:3 ОТ) 13 января.
Фото ХК «Локомотив»
Третье поражение армейцев подряд.

FONBET чемпионат КХЛ
«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Бардаков — 13, 5:40 — 0:1. Радулов — 13 (Сергеев, Иванов), 12:13 — 1:1. Каюмов — 16 (бол., Сергеев), 21:34 — 2:1. И. Демидов — 14, 33:30 — 2:2. Радулов — 14 (Елесин, Иванов), 35:48 — 3:2. Никишин — 11 (бол., Плотников, Григоренко), 59:00 — 3:3. Рафиков — 5 (Радулов), 62:17 — 4:3.
Вратари: Мельничук — Заврагин (58:31 — 59:00).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 25 (9+8+7+1) — 33 (12+11+8+2).
Судьи: Кулаков, Юдаков.
13 января. Ярославль. «Арена-2000».

«Локомотив» — одна из самых дисциплинированных команд КХЛ, которая мало пропускает и не слишком много забивает. За что Игорю Никитину часто прилетает от хейтеров: мол, не дают играть ни себе, ни другим. Тем не менее главное в любом виде спорта — результат. И тут у железнодорожников порядок: первое место в общей таблице КХЛ с отрывом.

СКА же — полная противоположность «Локо». Банда Романа Ротенберга пытается играть в веселый хоккей с отсылкой к бразильской футбольной системе («Вы забьете нам столько, сколько сможете, а мы — сколько захотим») и не прочь лишний раз схватить удаление. Но турнирное положение пока оставляет желать лучшего, и очная встреча в Ярославле давала возможность армейцам реабилитироваться перед своими болельщиками после двух поражений подряд от «Спартака» и московского «Динамо».

Роман Ротенберг и&nbsp;Максим Шабанов. Почему СКА не доминирует? Кто уедет в НХЛ в следующем сезоне? Инсайды недели

Ошибка Деанджело

Стартовые минуты остались за гостями из Петербурга. И они первыми открыли счет. Грицюк из своей зоны выполнил подкидку вперед, а Бардаков в борьбе с защитником побежал за шайбой. В итоге он оказался на ней первым и переиграл Мельничука с близкого расстояния.

«Локо» после пропущенной шайбы только прибавил в атаке и во второй половине первого периода установил равновесие. Затяжная атака вышла у железнодорожников, Сергеев на левом фланге протащил шайбу, укатил от Деанджело и с неудобной руки прострелил в центр на Радулова. И тот не простил Заврагина — расстрелял молодого вратаря с нескольких метров. Вопросы по этому эпизоду есть к Деанджело. Кажется, Тони на мгновение снова забыл о своих оборонительных обязанностях.

Затем команды обменялись серией опасных атак, после чего немного успокоились и ушли на перерыв.

Гол-шедевр Демидова

Вторая 20-минутка получилась гораздо живее и эмоциональнее. Началось все с необязательного удаления Плотникова за толчок соперника на борт. Для Сергея это нарушение правил стало уже вторым в матче, и оно помогло «Локомотиву» выйти вперед. При розыгрыше лишнего Сергеев отыграл левее на Каюмова, который двинулся в круг для вбрасывания, откуда мощным броском переиграл Заврагина. Важно отметить и действия Березкина, который перекрывал голкиперу обзор.

А затем на авансцену вышел главный проспект армейцев. И этот гол стал самым настоящим украшением вечера. Демидов в чужой зоне запрессинговал Береглазова, который не попал как следует по шайбе и потерял ее. Иван подхватил снаряд, покатил на пятачок и с разворота с неудобной руки переправил в створ. Шедевр!

После гола Демидова Ротенберг улыбнулся чуть ли не впервые в матче. Правда, счастье длилось недолго — неугомонный Радулов снова отличился: на этот раз здорово подсуетился на пятачке, подставив клюшку в нужный момент. Дубль от 38-летнего форварда и очередная позиционная ошибка Деанджело.

В раздевалку Роман Борисович уходил в ужасном настроении, попутно выговаривая что-то арбитрам. Судя по всему, тренер сигнализировал им о том, что Павел Акользин получил удар клюшкой в лицо от Максима Шалунова, но никаких санкций не последовало. И травма там действительно была нанесена — нападающему сломали нос.

Никишин спас, а Радулов помог похоронить надежду

В третьем периоде «Локо» стал играть по счету, закрыв дверь в свои ворота на засов. И СКА долгое время тщетно пытался создать хоть какой-то момент у ворот Мельничука. Не помогали ни удаления, ни перестановки от тренерского штаба.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг во&nbsp;время матча со &laquo;Спартаком&raquo; (5:2) в&nbsp;Москве 25&nbsp;октября 2024 года. «В раздевалке — лужи крови». Новые ужасы Ротенберга о травмах игроков СКА после очередного поражения

Казалось, что железнодорожники уже не отдадут победу, но ключевой момент произошел за минуту до сирены — после того как Радулов выбросил шайбу за пределы площадки, за что был удален. И вот это большинство армейцы уже реализовали: Плотников из левого круга для вбрасывания в касание отдал в правый, и капитан команды Никишин мощным броском перевел игру в овертайм.

Ярославские фанаты были настолько раздосадованы произошедшим, что начали скандировать: «СКА — позор российского хоккея». Эта кричалка уже доносилась с трибун болельщиков «Спартака» в матче против СКА, который состоялся 25 октября прошлого года. И тогда красно-белые получили штраф от лиги.

В овертайме события развивались быстро — снова на первый план вышел Радулов. Ветеран заложил вираж через синюю линию в зоне соперника, укатив от Никишина, и справа выдал прострел с неудобной руки на дальнюю штангу. Рафикову оставалось подставить клюшку, что он и сделал.

4:3 — «Локомотив» снова обыгрывает СКА. Ярославцы одержали четвертую победу подряд, питерцы потерпели третье поражение кряду. А Александр Радулов, оформивший 2+1, показал, что еще способен дать фору многим. Что касается дисциплины, то Александр, как всегда, был слишком эмоциональным и заработал три штрафа, один из которых — дисциплинарный после сирены за... плевок.

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Читайте также
Мужчина с ножом напал на людей в аэропорту Красноярска
Матвиенко заявила об обеспокоенности РФ из-за заявлений Трампа о Гренландии
Овечкина поставили на счетчик. За достижениями российского хоккеиста в НХЛ весь мир следит в режиме онлайн
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Фигуристка Александра Трусова-Игнатова ждет ребенка
Фигуристка Александра Трусова-Игнатова ждет ребенка
Популярное видео
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА прервал кошмарную серию. Победил «Спартак» в дерби и вернул уверенность в себе

«В раздевалке — лужи крови». Новые ужасы Ротенберга о травмах игроков СКА после очередного поражения
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 ЦСКА 44 26 18 59
3 Динамо М 44 27 17 57
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Металлург Мг 45 28 17 58
4 Ак Барс 42 27 15 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
Результаты / календарь
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
14.01 12:00
Амур – Ак Барс
 - : -
14.01 16:30
Авангард – Куньлунь РС
 - : -
14.01 18:00
Лада – Динамо Мн
 - : -
14.01 19:30
Динамо М – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости