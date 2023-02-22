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Сегодня, 16:30

Клуб, глубоко застрявший в прошлом. Почему «Локомотив» живет так, словно на дворе 2003 год

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Маскот «Локомотива».
Фото ХК «Локомотив»
Разбираемся в причинах слабой медийной активности ярославцев.

Проблемы с посещаемостью

Каждый год в КХЛ неизменно находятся клубы, посещаемость который вызывает у нас немало вопросов. Реальность такова, что избежать просадок не могут даже гранды, чьи результаты априори должны обеспечивать нескончаемый поток болельщиков на стадион. В разные периоды проблемы испытывали даже перманентные лидеры соответствующих рейтингов в лице СКА и минского «Динамо». Казалось бы, где точно никогда не будет по-настоящему выпирающих проблем с аудиторией, так это в Ярославле. Здесь аншлаг практически всегда считался перманентным состоянием местной «Арены-2000». Но в последнее время трибуны начали редеть и на домашних матчах «Локомотива».

«Средняя посещаемость домашних матчей ярославского «Локомотива» по официальным протоколам КХЛ в регулярном чемпионате-2022/23 составила 5473 зрителя. Это худшая аудитория клуба после переезда на «Арену-2000» в 2001 году, если не считать сезоны с «ковидными» ограничениями.

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Средняя заполняемость «Арены-2000» в нынешнем сезоне — 60,34%. Ни одна встреча в Ярославле в нынешнем сезоне не прошла при полных трибунах. Наибольшая аудитория на «Арене-2000» собралась 18 февраля на игре с ЦСКА — 7447 зрителей. Наименьший интерес у ярославцев вызвал матч с «Трактором» 11 января — 4284 зрителя.

Отметим, что начиная с сезона-2013/14, за исключением чемпионатов во время пандемии, посещаемость «Локомотива» неизменно падает. На 20 февраля ярославцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции с 89 очками в 66 матчах", — утверждается в исследовании издания Metaratings.

В Ярославле к подсчетам нашего коллеги Виктора Майорова, который не первый год занимается вопросами посещаемости, медийности и статистики, отнеслись достаточно болезненно. А как нельзя лучше подлил масла в огонь факт, что совсем недавно «Локомотив» уступил дома ЦСКА, собрав аншлаг. Вот только при всей визуальной массовости и отсутствии за несколько часов до игры билетов в кассах в официальном протоколе указано, что трибуны «Арены-2000» оказались заполнены всего на 82% от заявленной вместимости в 9070 человек.

Одним из первых объяснить этот диссонанс взялся в своем телеграм-канале бывший сотрудник пресс-службы «Локомотива» Антон Васятин. Если верить комментатору КХЛ ТВ, трибуны ярославского стадиона никогда не вмещали 9000 человек, а официальная цифра отражает вместимость с учетом наполнения лож, ресторана, бильярдной, банкетных залов и пресс-центра. Вдобавок ко всему несколько десятков мест теперь недоступны из-за подиума группы поддержки и установленного пару лет назад бутафорского паровоза.

На самом деле, это далеко не первый случай, когда протокол и официальная статистика не отражают реальную картину. Все упирается в несовершенство системы подачи сведений в лигу. Если раньше этим никто не заморачивался и считал посещаемость по количеству проданных билетов и реализованных абонементов, то теперь методики усложнились. Правда, даже сотрудники клубов не всегда могут объяснить, как они работают.

Болельщики "Локомотива" на трибунах. Фото ХК "Локомотив"
Болельщики «Локомотива» на трибунах. Фото ХК «Локомотив»
Фото ХК «Локомотив»

Оптимальный и одновременно простой способ, который предписывает регламент КХЛ по коммерции и коммуникациям, — передавать в лигу данные с пропускных турникетов, так как далеко не каждый владелец билета или абонемента в реальности приходит на тот или иной матч. Однако в действительности некоторые привилегированные категории болельщиков зачастую попадают на стадион не через металлические рамки. И далеко не всегда итоговые цифры учитывают их.

Правда, аншлаг на матче с действующим чемпионом не отменяет того, что в Ярославле стали появляться проблемы с посещаемостью. Если раньше болельщики железнодорожников забивали до отказа арену даже на матчах против аутсайдеров, то теперь матчи против того же «Амура» уже не вызывают у ярославцев былого интереса, собирая лишь около 50% от вместимости арены.

Понять с наскока, почему в Ярославле неожиданно просела посещаемость, достаточно сложно. Скучный хоккей Игоря Никитина? При его предшественниках «Локомотив» играл ненамного ярче — на иглу атакующего хоккея местный болельщик здесь не подсажен, в отличие от Омска или Уфы. Эффект трагедии 2011 года? Эту версию мы отметаем — после нее ярославцы с удовольствием ходили и на возрожденную команду. Отсутствие результатов? Тоже нет — до конца регулярки команда вполне может подняться на вторую строчку «Запада». Разве что мог сработать накопительный эффект от кубковых разочарований прошлых лет. Неплатежеспособность населения? Вот тут мы уже ближе к правде — далеко не каждый болельщик сейчас способен вместе с семьей посетить все 34 домашних матча в сезоне. Однако проблема может крыться и в другом: «Локомотив» — едва ли не худший российский клуб по работе с собственными болельщиками и однозначно самая закрытая организация в КХЛ.

Маскот «Локомотива» и болельщики. Фото ХК "Локомотив"
Маскот «Локомотива» и болельщики. Фото ХК «Локомотив»
Фото ХК «Локомотив»

Самый закрытый клуб

Разумеется, у этой закрытости есть лицо. И имя ему — Юрий Яковлев. В далекие 90-е бессменный президент ярославцев, подаривший городу три чемпионства, вместе с магнитогорским коллегой Геннадием Величкиным открывал с ноги любую дверь в руководстве ФХР и Суперлиги и по тем временам считался вполне открытым персонажем для прессы, который не боялся высказывать свое мнение по многим вопросам. Но после печальных событий 2011 года он окончательно замкнулся, и теперь услышать его комментарии изредка можно только на протокольных пресс-конференциях. Нетрудно догадаться, что его линия поведения перенеслась и на клуб в целом.

Что вы ждете в плане работы пиар-отдела и пресс-службы от организации, которую спонсирует госкорпорация и одна из крупнейших транспортных компаний мира? Наверняка — наличия традиционной для многих клубов предматчевой студии, гигабайтов видеоконтента, регулярных мероприятий с привлечением болельщиков, красочного контента на официальных ресурсах. Тем более что перед глазами у вас может стоять пример футбольного побратима и главы «Вселенной Локомотива» из Москвы, не первый год считающегося одним из медиафлагманов РПЛ. Но в реальности ничего из этих, казалось бы, обычных и распространенных для топ-клуба атрибутов у Ярославля нет.

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На фоне разговоров о том, что аудитория хоккея по всему миру стремительно стареет, в клубе не делают ничего для привлечения новых людей и поколения Z, на которое сейчас так ориентирована лига в своей маркетинговой стратегии. Для этого достаточно посмотреть на то, как клуб работает в социальных сетях, которые наполняются исключительно статистикой, анонсами и результатами матчей. Лет 10 назад нынешнюю работу «Локомотива» сочли бы вполне нормальной. Теперь же этого катастрофически мало — людям хочется быть намного ближе к команде через материалы, которые показывают, чем живут и дышат их любимые хоккеисты.

Хоккеисты "Локомотива" перед матчем. Фото ХК "Локомотив"
Хоккеисты «Локомотива» перед матчем.
ХК «Локомотив»

Пока «Авангард» и «Ак Барс» заставляют тянуться за собой остальных, снимая целые сериалы про команду и адаптируя популярные у молодежи форматы, пока «Сибирь» собирает миллионы просмотров за счет острого языка Андрея Мартемьянова, пока соседнее «Торпедо» по максимуму выжимает дивиденды из фигуры Игоря Ларионова, пока «Спартак» и «Автомобилист» устраивают тематические матчи, переодевая тренеров в рокеров или интеллигентов с цилиндрами, в Ярославле словно живут в 2003-м. Стоит ли говорить, что даже новый снайперский рекорд клуба, установленный не так давно Максимом Шалуновым, клуб отметил всего лишь простенькой графикой? Что для соперников — возможность засветиться на всю страну, для Яковлева и остального руководства — бесполезный шум и лишнее внимание.

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Формально «Локомотив» сложно обвинить в отсутствии того же видеоконтента. На сайте ярославской команды на YouTube можно найти и послематчевые комментарии, и небольшие ролики с тренировок. Но он настолько однообразен, что не способен взлететь в тренды и зацепить кого-нибудь. А ведь заманить далекого от спорта человека на хоккей без оригинальных идей, нестандартных ходов и ярких цитат от хоккеистов и тренеров — сложно.

Здесь вполне можно было бы повесить всех собак на клубную пресс-службу. Только при широких финансовых возможностях РЖД ее штатная численность из года в год остается одной из самых низких в КХЛ. Да и стоит ли ждать поддержки, если твой главный тренер заявляет, что хоккей — это не шоу-бизнес, пресекая в перспективе на корню любой креатив? И нынешние 60% процентов посещаемости способны донести до нас простую мораль: как бы хорошо на твой клуб ни ходили раньше, как бы он ни был популярен из-за результатов, как бы его ни любили горожане — так будет не всегда.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 67 49 18 103
2 ЦСКА 65 41 24 90
3 Локомотив 66 40 26 89
4 Торпедо 65 42 23 89
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 66 34 32 76
7 Северсталь 65 29 36 71
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 66 28 38 64
10 Куньлунь 66 21 45 49
11 Сочи 65 9 56 27
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Авангард 65 37 28 81
4 Сибирь 65 37 28 81
5 Сал. Юлаев 65 35 30 80
6 Металлург 65 34 31 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 66 31 35 68
9 Трактор 66 29 37 68
10 Амур 66 29 37 67
11 Барыс 66 27 39 61
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Сибирь – Барыс
 4 : 2
22.02 16:30
Авангард – Локомотив
 - : -
22.02 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 - : -
22.02 19:00
Нефтехимик – Металлург
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