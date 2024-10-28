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Сегодня, 21:30

Никитин — еще на два года в «Локомотиве». Клуб и тренер созданы друг для друга

«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Никитиным до 2027 года
Михаил Зислис
Обозреватель
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Правильное решение для всех сторон.

Игорь Никитин остается в «Локомотиве» еще на два года — как минимум до лета 2027-го. Срок действующего соглашения специалиста с ярославским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. В том случае, если тренер отработает весь срок нового контракта, он проведет в Ярославле пять с половиной лет без перерыва. Дольше на этом посту в «Локомотиве» без пауз трудился еще в советское время только легендарный Сергей Николаев.

В нынешнем решении все выглядит настолько правильно и логично, что даже нечего добавить. После финала Кубка Гагарина минувшей весной и текущего первого места в регулярном чемпионате лучше урегулировать важный вопрос заранее. Даже клубы-олигархи в последнее время сталкиваются с тренерской проблемой. В данной связи потенциально выпускать на рынок сильного специалиста было бы большой ошибкой. Никитин со своим штабом — это определенные гарантия и стабильность, чем другие его коллеги похвастаться не могут. Минусов и подводных камней в пролонгации контракта не отыщут даже спецслужбы.

Игорь Никитин. «Радулова не надо держать в узде». Интервью главного тренера «Локомотива»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев очень долгое время путем проб, ошибок и экспериментов искал главного тренера, на которого может полностью положиться. Это не означает, что его отношения с Никитиным похожи на идиллию, списанную в деталях из любовного романа. Бывали разные ситуации, причем не всегда приятные. Однако с годами Яковлев научился относиться ко многим вещам спокойнее, чем раньше, когда не мог сдержаться и принимал резкие решения.

Никитин работает в «Локомотиве» с сентября 2021 года и шаг за шагом делает команду лучше. Процесс строительства команды, способной всерьез замахнуться на титул, проходит небыстро. Ярославцы не устраивают каждый год масштабную реконструкцию состава и не взрывают трансферный рынок. Эта модель больше подходит для Северной Америки, где менеджменту чаще всего дают годы на перестройку. «Локомотив» для России выглядит исключением, вызванным непотопляемой фигурой Яковлева.

Александр Радулов (№47) с напарниками по «Локомотиву» в матче с минским «Динамо».
Фото ХК «Локомотив»

Вопросы к игровому стилю, который проповедует Никитин, будут возникать до тех пор, пока этот специалист продолжит работать в КХЛ. Он сам понимает, что надо меняться, и во время летнего интервью в «СЭ» подробно рассказывал о желании разнообразить атакующие действия вверенной ему команды.

По своей натуре тренер не революционер и вносить изменения будет постепенно, но непреклонно. В таком подходе нет ничего странного. Особенно если дело касается главного фаворита сезона. В Ярославле все-таки научились к любым сложностям относиться с терпением. Отсюда легко сделать очевидный вывод. Нынешние «Локомотив» и Никитин созданы друг для друга. Смысла искать добра от добра не было обеим сторонам.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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