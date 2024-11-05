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Сегодня, 09:00

«Локомотив» — с отрывом лучшая команда КХЛ прямо сейчас. Яролавский поезд не может остановить никто

«Локомотив» одержал восемь побед подряд и лидирует в КХЛ
Иван Богун
Корреспондент
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Хоккеисты «Локомотива» Александр Радулов (слева) и Степан Никулин.
Фото ХК «Локомотив»
Главный фаворит сезона почти без слабых мест.

Первые два месяца нового сезона КХЛ подарили нам сразу несколько сюрпризов. Это и чересчур затянувшееся чемпионское похмелье «Магнитки», и моментально впитавший в себя идеи Бенуа Гру «Трактор», и кошмарный старт «Авангарда», и абсолютная беспомощность дорогого нынче «Амура», и перестроечная турбуленция ЦСКА.

СКА уступил &laquo;Локомотиву&raquo; (2:3) в&nbsp;матче 30&nbsp;октября 2024 года. Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели

Однако что точно не должно удивлять, так это уверенное лидерство «Локомотива», который этой осенью практически невозможно остановить. Прямо сейчас ярославцы с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя возглавляют таблицу лиги и побеждают уже на протяжении восьми матчей.

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После проигранного всухую финала в межсезонье менеджмент «Локомотива» не стал делать резких движений. Если раньше бессменному тандему Яковлев — Лукин порой не хватало терпения в отношении главных тренеров, то с появлением Игоря Никитина, не так давно продлившего контракт с клубом еще на два сезона, он стал делать ставку на стабильность костяка и точечную отладку процессов. Пока конкуренты пачками меняли игроков, в Ярославле ограничились всего двумя трансферами на вход, заменив Сергея Андронова не менее рабочим канадцем Байроном Фрэзом и подписав Александра Радулова. И вклад последнего в текущий результат сейчас переоценить сложно. Особенно глядя на его дубль в игре с «Трактором».

Смотреть вживую за тем, как Радулов выбрасывает мегаватты энергии на скамейке, подзаряжая куда более молодых партнеров, — одно удовольствие. Кажется, именно такого пассионария в последние несколько лет и не хватало ярославцам на кубковых стадиях. Он почти не замолкает и порой размахивает руками не хуже любого профессионального дирижера. Можно ли потухнуть, когда рядом с тобой сидит живая электростанция?

Пройти весь сезон в одном темпе без просадок в нынешней КХЛ с ее расстояниями и не самым равномерным календарем почти нереально. После матча с челябинцами Никитин заявил, что его парни играли на пределе возможностей. И было бы странно, если бы «Локомотив» приехал в Челябинск завершать выезд не подсевшим после победных матчей в Санкт-Петербурге и Казани.

Хоккеисты «Локомотива» Павел Красковский, Максим Березин, Егор Сурин и Александр Радулов (слева направо).
Фото ХК «Локомотив»

В прошлой регулярке единственный по-настоящему стрессовый отрезок у команды пришелся как раз на вторую половину октября и начало ноября. Тогда ярославцы словили сразу семь поражений на дистанции в девять матчей. Теперь же они входят в третий месяц чемпионата в статусе команды практически без слабых мест и особых проблем. Беспокоить тренеров должно разве что меньшинство, не совсем соответствующее оборонительному набору команды — сейчас по этому показателю «Локомотив» с 79 процентов нейтрализации располагается лишь на 17-м месте.

Небольшие вопросы вызывает и форма Дениса Алексеева, Даниила Тесанова и Александра Полунина — трех нападающих, которые в последние несколько лет играют пусть и не ключевую, но достаточно значимую роль. К счастью для тренеров, из-за их слабого старта и дефицита очков положение в таблице пока что никак не страдает.

Хоккеист &laquo;Локомотива&raquo; Александр Радулов. Битва лидеров КХЛ: у Радулова — дубль, гигант-американец уложил в драке Шалунова, у «Локомотива» — восемь побед подряд!

Теперь интересно будет посмотреть на то, как долго продержится без спада нынешний «Локомотив» и какая из его линий даст сбой первой. В предыдущем сезоне Никитин не искал оправданий собственных неудач в судьях, «самолетных ногах» и прочих сторонних факторах, регулярно давая на пресс-конференциях своим игрокам сигнал, что вылезать из ям нужно через работу и самокопание. Вот и сейчас в крайне спокойное для себя время он не боится публично обнажать редкие проблемные моменты, используя их точки для роста.

Можно сколько угодно сетовать на то, что железнодорожники продолжают играть в скучный и незрелищный хоккей. Однако тяжело абстрагироваться от того факта, что больше них забросили лишь СКА, «Торпедо» и «Трактор». Как бы ни играла сейчас команда — она дает результат. Все остальное — лирика и разговоры для бедных. В Ярославле ждут чемпионство уже больше 20 лет. Какая разница ярославским болельщикам, как будет добыт долгожданный трофей?

Матч «Локомотив» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 20 4 42
2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
4 Северсталь 21 14 7 28
5 Динамо М 22 12 10 27
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 23 11 12 25
8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 23 11 12 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 19 12 7 24
5 Адмирал 22 10 12 23
6 Нефтехимик 24 8 16 22
7 Сибирь 21 10 11 21
8 Металлург Мг 23 10 13 21
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 20 7 13 15
11 Барыс 21 6 15 13
12 Амур 22 5 17 12
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