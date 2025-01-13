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13 января, 23:45

«В раздевалке — лужи крови». Новые ужасы Ротенберга о травмах игроков СКА после очередного поражения

Ротенберг рассказал, что форвард СКА Акользин получил перелом носа
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
Бедный Павел Акользин.

FONBET чемпионат КХЛ
«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Бардаков — 13, 5:40 — 0:1. Радулов — 13 (Сергеев, Иванов), 12:13 — 1:1. Каюмов — 16 (бол., Сергеев), 21:34 — 2:1. И. Демидов — 14, 33:30 — 2:2. Радулов — 14 (Елесин, Иванов), 35:48 — 3:2. Никишин — 11 (бол., Плотников, Григоренко), 59:00 — 3:3. Рафиков — 5 (Радулов), 62:17 — 4:3.
Вратари: Мельничук — Заврагин (58:31 — 59:00).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 25 (9+8+7+1) — 33 (12+11+8+2).
Судьи: Кулаков, Юдаков.
13 января. Ярославль. «Арена-2000».

В очередном матче регулярного чемпионата FONBET чемпионата КХЛ «Локомотив» дома победил СКА (4:3 ОТ). Игра получилась насыщенной событиями, одним из которых стала травма нападающего армейцев Павла Акользина: во втором периоде он получил болезненный удар по лицу клюшкой от Максима Шалунова и досрочно отправился в раздевалку. У форварда петербургской команды перелом носа — фотоподтверждение в своем Telegram-канале опубликовал журналист «СЭ» Алексей Шевченко.

Перелом носа

Травма Акользина стала одной из главных тем на пресс-конференции Романа Ротенберга. Главный тренер СКА нарисовал журналистам пугающую картину раздевалки.

«Все бились. Кровь была, в крови ребята, перелом носа у Акользина, — отметил Ротенберг. — Это жесткая игра уровня плей-офф. Сегодня все увидели команду, которая бьется до конца, несмотря ни на что, она сравняла счет, потеряв ключевых игроков. У нас вся раздевалка в крови. Полностью. Лужи крови в раздевалке! Это многое говорит о команде».

«Могла быть смерть на льду»

Ротенберг не первый раз гиперболизирует, говоря о травмах своих игроков. Например, в ноябре 2023 года главный тренер СКА эмоционально высказался о драке в матче с «Авангардом» (3:5), в которой нападающий армейцев Иван Зинченко пострадал от Марка Вербы.

«У него шрам на всю жизнь! Могло быть намного хуже. Шрам на всю жизнь! Если бы он попал ему в висок, он бы умер, — восклицал Ротенберг, говоря о действиях арбитров в том эпизоде. — Такие вещи недопустимы в нашей лиге. Недопустимо такие вещи допускать нашим судьям! Могла быть смерть на льду. Что дальше будем делать?! Кому это нужно? Соперник продолжает бить его в голову, когда он лежит на льду. Это даже не бои без правил! На улице нет таких правил, когда люди дерутся! Там тоже есть правила».

Дубль Александра Радулова помог &laquo;Локомотиву&raquo; обыграть СКА (4:3 ОТ) 13&nbsp;января. Радулов переехал СКА в 38 лет! Дважды забил, сотворил гол в овертайме, а потом получил штраф за плевок

А месяц назад Ротенберг уже в статусе главного тренера «России 25» эмоционально высказался и о травме Григория Кузьмина, который в матче со сборной Белоруссии на Кубке Первого канала (4:3 ОТ) получил перелом носа:

«Была кровь — у нас у Григория Кузьмина перелом со смещением, он уехал в больницу, а судьи молчат. Мое мнение, что судьи провалили игру. Я очень расстроен этим, потому что это неправильно. Это очень плохой знак для нас, значит, надо разобраться. Люди получают травмы, уезжают в больницу. Человек остался фактически без носа вообще. Когда он выйдет, мы не знаем».

Кроме того, после предыдущего матча против московского «Динамо» (4:5) Ротенберг живо рассказал о скором возвращении в строй форварда армейцев Евгения Кузнецова: «Мы готовимся к плей-офф. Будем все улучшать, но не будем рисковать здоровьем игроков. Особенно Кузнецова. Он не заслужил стать калекой в хоккее. Когда он будет готов на сто процентов, вы очень скоро его увидите».

СКА занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 44 матчах. В трех последних играх армейцы не смогли победить.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Павел Акользин
Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 ЦСКА 44 26 18 59
3 Динамо М 44 27 17 57
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Металлург Мг 45 28 17 58
4 Ак Барс 42 27 15 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 44 14 30 40
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