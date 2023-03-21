«Локомотив» прорвало. Самая скучная пара плей-офф выдала огненный хоккей
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
Голы: Чехович — 1 (бол., Каюмов, Сергеев), 1:28 — 1:0. Мамин — 3 (бол., Каменев, Слепышев), 8:12 — 1:1. Чехович — 2 (Марченко, Красковский), 10:21 — 2:1. Рафиков — 3 (Никулин, Иванов), 23:37 — 3:1. Окулов — 1 (Плотников), 25:25 — 3:2. Чехович — 3 (Шалунов, Сергеев), 37:22 — 4:2. Елесин — 1 (Тесанов), 38:04 — 5:2. Красковский — 1 (бол., Рафиков, Марченко), 57:39 — 6:2.
Вратари: Исаев (55:43 — 56:18) — Рейдеборн (Шарыченков, 40:00).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 33 (7+14+12) — 28 (12+8+8).
Судьи: Гамалей, Гашилов.
21 марта. Ярославль. «Арена-2000». 7505 зрителей.
Счет в серии 1-2
Было бы в высшей степени странно, если бы Игорь Никитин и его команда сдались после неудачного старта серии против ЦСКА в Москве. Ярославцы выглядели не настолько плохо, чтобы их списывать со счетов раньше времени. Главная проблема очевидна уже не первый год — это психология хоккеистов «Локомотива» по сравнению с титулованным соперником.
Летом во время турнира в Сочи нам с коллегой Шевченко защитник СКА Игорь Ожиганов подробно рассказывал о разнице между «играть» и «выигрывать». Победная ментальность закладывается именно в топ-клубах, в которых всегда стоит задача только побеждать. Даже поражения в контрольных матчах там воспринимают очень серьезно и устраивают разбор полетов.
Никитин второй год пытается привить такое же отношение к делу в Ярославле. Получается далеко не все. Но в третьем матче серии «Локомотив» показал себя как команда, которая не просто хочет победить, но и знает, как это делать.
Нападающий Иван Чехович, за которого железнодорожники в прошлом мае отдали «Торпедо» полцарства, выдал свой лучший матч в сезоне. Сделать хет-трик в такой момент — очень весомое достижение. Вероятно, это самый яркий момент в карьере форварда.
ЦСКА, в отличие от московских матчей, мало в чем уступал «Локомотиву», если отталкиваться от ключевых показателей: контроля шайбы, количества бросков и голевых моментов. Армейцы не падали духом после пропущенных голов и пытались устроить погоню.
Однако провальная концовка второго периода, когда «Локомотив» дважды забил, не позволила гостям рассчитывать на спасение. Вратарь Рейдеборн по-прежнему нестабилен и не способен на одинаково хорошем уровне проводить в плей-офф несколько игр подряд. После второго периода неоднозначного шведа при счете 5:2 заменили на Шарыченкова, но ярославский поезд давно ушел, и догнать его нельзя было даже на сверхзвуковом самолете. «Локомотив» уверенно довел матч до победы, забил еще раз и убедил всех в том, что серия как минимум затянется. С таким качеством игры можно рассчитывать даже на перелом.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|2 : 3 ОТ
|21.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|6 : 2