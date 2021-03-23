ЦСКА уже чемпион? «Локомотив» не согласен!

Ярославцы сравняли счет, и теперь в этой серии будет как минимум шесть матчей

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ильенко — 1 (Баранцев, Беляев), 35:29 — 1:0. Пулккинен — 5 (бол., Баранцев, Петерссон), 36:38 — 2:0. Коршков — 3 (п.в., Охтамаа), 59:24 — 3:0.

Вратари: Паскуале — Юханссон (59:05 — 59:24).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (9+15+4) — 20 (6+4+10).

Судьи: Р.Гофман, Одиньш.

23 марта. Ярославль. «Арена-2000». 5307 зрителей.

Счет в серии: 2-2.

После того как ЦСКА одержал две победы подряд, сложилось впечатление, что команде Игоря Никитина в рубке против «Локомотива» очень даже удобно играть вторым номером. Армейцы намеренно отдали шайбу сопернику, очень компактно оборонялись, допускали минимум брака в защите и наказывали Ярославль за малейшие ошибки, проводя в чужой зоне в два раза меньше времени, чем соперник. Абсолютный монолит в защите и потрясающая реализации — вот два слона, на которых зиждится игра победителя регулярки во втором раунде.

В первой половине четвертого матча казалось, что все пойдет по уже знакомому сценарию. «Локомотив» тридцать пять минут привычно долбился об стену, однако в концовке второго периода хозяева наконец-то проломили оборону ЦСКА, забив дуплетом. Причем, как и в прошлом матче, первый гол ярославцев организовало двужильное четвертое звено. Денис Баранцев зарядил в касание от синей линии, и казавшийся непогрешимым в этой серии Клас Дальбек не сумел связать на своем пятаке Артема Ильенко, который без особых проблем сыграл на добивании.

Дальше чистая психология. Армейцы закипели и уже в следующей смене привезли себе фол в атаке, а через пару мгновений ненамеренно пробудили Теему Пулккинена. Причем вторая шайба хозяев получилась копией первой — свой долгожданный гол во втором раунде финский снайпер забил с добивания после броска все того же Баранцева.

В серии, где неизменно побеждает команда, которая забивает первой, преимущество в две шайбы превратило заключительный период четвертого матча в формальность. Окончательно хоронить интригу и готовиться к возвращению в Москву с равным счетом парни Скабелки могли на старте третьего периода, но арбитры после челленджа Никитина посчитали, что Николай Коваленко помешал отразить Юханссону рикошет от ноги своего же защитника.

ЦСКА, даже прибавив в работе ногами, продолжал мучиться в чужой зоне и не особо понимал, что нужно сделать, чтобы раскрыть оборону «Локомотива», полностью контролировавшую середину своей зоны и заколотившую пространство под воротами. Не покатило сегодня даже у звена Шалунова, выходившего решать в двух предыдущих встречах. Вполне возможно, что именно привычного креатива и нестандартных решений второй тройки команде Игоря Никитина и не хватило.

В атаке у действующего чемпиона было все настолько плохо, что гости даже не сподобились на вменяемый последний штурм с шестым полевым и логично получили третий гол в пустые. И если в третьем и четвертом матчах ЦСКА удалось прибить «Локомотив» пятью-шестью моментами и ответственным отношением к ним, то сегодня реализовывать было практически нечего.