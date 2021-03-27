Битва до последнего патрона. В серии ЦСКА и «Локомотива» будет все семь матчей

Ярославцы победили в овертайме (2:1 ОТ), теперь все решит игра в Москве.

Хоккей. КХЛ

1/2 финала конференции Запада

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Баранцев — 1 (бол., Пулккинен, Коршков), 26:43 — 1:0. Окулов — 3 (бол., Попов, Шалунов), 42:37 — 1:1. Ткачев — 4, 64:13 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Юханссон.

Штраф: 2 — 20.

Броски: 36 (11+15+8+2) — 28 (8+6+11+3).

Судьи: Беляев, Гашилов.

27 марта. Ярославль. «Арена-2000». 5318 зрителей.

Счет в серии: 3-3.

Можно ли было представить, что «Локомотив», стоящий на грани вылета, при переполненных трибунах и привычном сопровождении духовых инструментов в шестой игре без раскачки не понесется с первых минут в чужую зону? Пожалуй, нет.

Все произошло, как мы и ожидали — «Локомотив» начал решающий матч сезона по-хозяйски наглее и уже на четвертой минуте заставил Игоря Никитина саркастично улыбнуться в адрес судей после того, как Андрей Светлаков сунул клюшку в ноги Николаю Коваленко. Только в итоге первое большинство ярославцев чуть было не обернулось первым голом ЦСКА. Свой шанс открыть счет спецбригады Андрея Скабелки методично растранжирили, а на исходе меньшинства армейцев, проспали выход «один в ноль» от Светлакова, который вылетел к воротам Эдди Паскуале прямо из штрафного бокса и точнехонько уложил шайбу верхний угол.

Пропустив первыми, хозяева вполне могли «поплыть», однако тренерский штаб «железнодорожников» мгновенно разглядел более чем явный офсайд у нападающего ЦСКА, сохранив команде нервные клетки удачным запросом на положение «вне игры».

А вот ЦСКА, привычно отдавший шайбу сопернику, после отмененного гола потерял голову и во второй двадцатиминутке продолжил аккумулировать штрафные минуты, заработав три удаления подряд. И если вторая попытка «Локомотива» реализовать лишнего вновь ушла в молоко, то третья после щелчка Дениса Баранцева цели все же достигла.

В регулярке защитника, переехавшего прошлой весной из Нижнего Новгорода, называли одной из главных селекционных неудач президента Юрия Яковлева, но во втором раунде 8-й номер стал чуть ли не ключевым игроком большинства ярославцев. Во многом благодаря его двум броскам от синей «Локомотив» победил в предыдущем матче на «Арене-2000». Теперь же Баранцев забил сам и своим голом на полчаса погрузил победителя регулярки в коматозное состояние.

ЦСКА по ходу первых двух периодов был ужасен. Причем абсолютно ужасен. Ловить соперника москвичам не получалось даже на контратаках, от качества которых так зависит игра команды Никитина в этой рубке. В какой-то момент игровое преимущество хозяев стало настолько очевидным, что «Локомотив» в два раза стал перебрасывать последнего обладателя Кубка Гагарина и несколько раз был очень близок к решающей шайбе.

Как вы думаете, кому пришлось реанимировать первую команду «Запада»? Разумеется, второму звену, без которого у армейцев точно не было бы трех побед в серии. Для того, чтобы вывести ЦСКА из комы тройке Мамин — Шалунов — Окулов оказалось достаточно первого же удаления «железнодорожников», подаренного гостям Антоном Ландером. Пока остальные лидеры москвичей в большинстве откровенно мучались, Константин Окулов и бригада вышли и буднично его реализовали. Отразить бросок Сибирского Дацюка канадский голкипер не сумел, даже несмотря на отсутствие трафика перед ним.

Гости после заброшенной намного активнее играть не стали и в итоге всего лишь отсрочили свое поражение, переведя игру в дополнительное время. И несколько удивительно, что именно ведущее сочетание ЦСКА оказалось на льду в овертайме, когда Владимир Ткачев поднял на ноги трибуны и своим долгожданным голом подарил первую семиматчевую серию в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Капитана «Локомотива», не забившего в пяти играх плей-офф подряд, в последние недели не критиковал разве что ленивый, но, когда пришлось спасать серию, он вышел и невероятно хладнокровным движением заказал своей команде билеты до столицы. А еще 55-й номер хозяев в очередной раз подтвердил незыблемое правило этого противостояния — выигрывает тот, кто забивает первым.

Впрочем, не в этой ли паре мы изначально ждали «шахматное» противостояние двух систем, которое по определению должно было закончиться в семи матчах?