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Сегодня, 22:10

Гол-шедевр спас «Локомотив»! В серии с ЦСКА будет седьмой матч

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Игровой момент матча «Локомотив» — ЦСКА.
Фото пресс-служба ХК ЦСКА
Ярославцы вернутся в Москву.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Шестой матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Аверин — 1 (Коршков), 3:00 — 1:0. Мамин — 5 (Провольнев, Сергеев), 8:08 — 1:1. Полунин — 3, 44:06 — 2:1.
Вратари: Исаев — Рейдеборн (58:34).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 17 (8+5+4) — 34 (11+14+9).
Судьи: Бирин, Оленин.
27 марта. Ярославль. Арена-2000. 7364 зрителя.
Счет в серии: 3-3.

ЦСКА выиграл все матчи в серии с «Локомотивом», нанеся меньше бросков, чем соперник. Один раз — 17, дважды — по 13 бросков за игру. Ярославцы играли активнее, но уступали. Впереди команде Игоря Никитина не хватало реализации, а в обороне в самый важный момент ярославцы допускали глупые ошибки.

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В шестом матче, который мог стать последним, «Локомотив» решил сыграть от обороны. Это выглядело логичным, после того как ярославцы открыли счет в самом начале встречи. Вернувшийся в состав Егор Коршков поборолся за воротами, отобрал шайбу у Константина Окулова и нашел передачей на пятаке Егора Аверина. Ветеран «Локомотива» забил первый гол в плей-офф за три года.

Ответ ЦСКА не заставил долго ждать. Максим Мамин обработал шайбу после броска Провольнева и забросил свою четвертую шайбу в серии.

Армейцы выглядели мощнее впереди — порой только блистательный Даниил Исаев спасал «Локомотив». Молодой воспитанник клуба по ходу сезона вытеснил с позиции основного вратаря более опытного Ивана Бочарова и в плей-офф не дает оснований сомневаться в своем высоком уровне.

«Локомотив» известен своей ставкой на собственных воспитанников, которым продолжают доверять и после не самых удачных отрезков. Александр Полунин за пять первых матчей серии не набрал ни одного очка, но его игровое время осталось прежним. Полунин в начале третьего периода прорвался к воротам ЦСКА и забил гол, который оказался решающим.

Теперь победитель серии определится в седьмом матче в Москве 29 марта. Но одним из победителей точно можно назвать СКА, который уже несколько дней спокойно готовится к финалу Западной конференции.

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Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
2
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
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29.03
1.04
3.04
5.04
7.04
27.03 19:30
Локомотив – ЦСКА
 2 : 1
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