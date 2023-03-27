Гол-шедевр спас «Локомотив»! В серии с ЦСКА будет седьмой матч
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Шестой матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Аверин — 1 (Коршков), 3:00 — 1:0. Мамин — 5 (Провольнев, Сергеев), 8:08 — 1:1. Полунин — 3, 44:06 — 2:1.
Вратари: Исаев — Рейдеборн (58:34).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 17 (8+5+4) — 34 (11+14+9).
Судьи: Бирин, Оленин.
27 марта. Ярославль. Арена-2000. 7364 зрителя.
Счет в серии: 3-3.
ЦСКА выиграл все матчи в серии с «Локомотивом», нанеся меньше бросков, чем соперник. Один раз — 17, дважды — по 13 бросков за игру. Ярославцы играли активнее, но уступали. Впереди команде Игоря Никитина не хватало реализации, а в обороне в самый важный момент ярославцы допускали глупые ошибки.
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В шестом матче, который мог стать последним, «Локомотив» решил сыграть от обороны. Это выглядело логичным, после того как ярославцы открыли счет в самом начале встречи. Вернувшийся в состав Егор Коршков поборолся за воротами, отобрал шайбу у Константина Окулова и нашел передачей на пятаке Егора Аверина. Ветеран «Локомотива» забил первый гол в плей-офф за три года.
Ответ ЦСКА не заставил долго ждать. Максим Мамин обработал шайбу после броска Провольнева и забросил свою четвертую шайбу в серии.
Армейцы выглядели мощнее впереди — порой только блистательный Даниил Исаев спасал «Локомотив». Молодой воспитанник клуба по ходу сезона вытеснил с позиции основного вратаря более опытного Ивана Бочарова и в плей-офф не дает оснований сомневаться в своем высоком уровне.
«Локомотив» известен своей ставкой на собственных воспитанников, которым продолжают доверять и после не самых удачных отрезков. Александр Полунин за пять первых матчей серии не набрал ни одного очка, но его игровое время осталось прежним. Полунин в начале третьего периода прорвался к воротам ЦСКА и забил гол, который оказался решающим.
Теперь победитель серии определится в седьмом матче в Москве 29 марта. Но одним из победителей точно можно назвать СКА, который уже несколько дней спокойно готовится к финалу Западной конференции.
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|27.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|2 : 1