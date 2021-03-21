ЦСКА повел в серии после спорного решения судей. «Локомотиву» нужно искать мощный козырь

Армейцы победили в третьем матче в Ярославле и ведут 2-1

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Окулов — 1 (Шалунов, Мамин), 10:19 — 0:1. Тютнев — 1 (Коваленко, Марченко), 44:26 — 1:1. Слепышев — 2, 61:31 — 1:2.

Вратари: Паскуале (61:31) — Юханссон (61:31).

Штраф: 6 — 29.

Броски: 28 (7+12+8+1) — 18 (4+7+5+2).

Судьи: Р. Гофман, Кулаков.

21 марта. Ярославль. «Арена-2000». 5433 зрителя.

Счет в серии 1-2.

Перед началом матча в Ярославле к Игорю Никитину, по существу, был всего один вопрос: почему он решил зачехлить Брендона Лайпсика, который мощно провел серию со «Спартаком»? В первой игре с «Локомотивом» бывший партнер Александра Овечкина по «Вашингтону» промахнулся из убойной позиции, но точно смотрелся не хуже партнеров. Тем не менее на месте двустороннего канадца уже второй раз подряд вышел Марио Кемпе. И если в предыдущей встрече швед просто сыграл невнятно и точно не навредил ЦСКА, то сегодня уже на пятой минуте он зачем-то полетел выносить в голову Никиту Черепанову и получил не только заслуженные 5+20, но и воспитательную беседу от Георгия Иванова, который своими действиями сократил меньшинство москвичей с пяти до трех минут.

Спецбригады «Локомотива» свой шанс открыть счет в большинстве на старте первого периода методично растранжирили, а вот ЦСКА, выстояв вчетвером, спустя несколько минут, как и в прошлом матче, реализовал первый же стопроцентный момент у ворот Эдди Паскуале. Мы часто восхищаемся тройками Маннинена и Шипачева, но забываем, что у ЦСКА есть свой монстр в лице звена Мамин — Шалунов — Окулов, которое пусть пока и не определяет всецело результат команды, но периодически выходит и решает. Причем сегодня номинально вторая тройка вновь наказала соперника за ошибку в средней зоне.

Просто посмотрите на самое недооцененное сочетание лиги в действии. Максим Мамин выгрызает шайбу в районе чужой синей, делает пару шагов в зону «Локомотива», успевает до контакта с защитником прокинуть шайбу на Максима Шалунова, и тот на пару с Окуловым через добивание организует важнейший гол в матче.

Ярославцы могли отыграться еще до первого перерыва. Хозяева здорово контролировали шайбу, проводили достаточно много времени в зоне Ларса Юханссона, однако взломать монолитную оборону ЦСКА не смогли. А по-настоящему реальную возможность сравнять москвичи чуть было собственноручно не подарили команде Скабелки за полторы минуты до сирены, когда Артем Сергеев на дальнем пятачке махнул мимо шайбы и позволил Артему Ильенко с усов расстрелять шведа. К счастью для 93-го номера гостей, бросок нападающего «Локомотива» цели не достиг.

Спасительная шайба «железнодорожников» случилась в начале третьего периода. Причем прилетела она оттуда, откуда никто не ждал. Знаете ли вы, кто такой Павел Тютнев? Тот, кто смотрит молодежный хоккей и следит за юниорской сборной, может помнить воспитанника воскресенского «Химика» по победному Кубку Глинки/Гретцки в августе позапрошлого года. Однако для большинства 18-летний форвард — ноунейм. В регулярке талантливый юниор сыграл за «Локомотив» всего пять матчей и ничем не отметился, но именно его Скабелка решил «одеть» 13-м нападающим на серию с ЦСКА. Как оказалось, не зря.

Но дебютного гола Тютнева за «Локомотив» не получилось без Николая Коваленко. 51-й номер хозяев в свойственной ему манере ворвался в зону гостей, бесцеремонно залез в плотный треугольник из игроков ЦСКА и умудрился нанести бросок из него. Тот случай, когда действительно наглость — второе счастье. Партнеру оставалось только не промахнуться мимо ворот Юханссона.

И если в первых двух матчах серии команды Скабелки и Никитина радовали высоким темпом, то в этом словно решили поберечь себя и синхронно снизили скорости, дав в очередной раз повод назвать свою пару самой скучной во втором раунде. «Локомотив» после заброшенной шайбы привычно кружил по зоне ЦСКА, однако до опасных бросков дело доводил чрезвычайно редко, а оборона первой команды «Запада» больше не сбоила и дожила до овертайма. Правда, за минуту до сирены на перерыв Клас Дальбек исполнил у своих ворот что-то из арсенала футболиста Винни Джонса, отправив жестким подкатом Михаила Беляева в борт за своими воротам, и вполне мог учинить две минуты суеты для Юханссона. Судьи игру остановили, но решили, что ничего противозаконного в действиях шведского домоседа нет. Решение, мягко скажем, небезапелляционное.

В идеальном мире «Локомотив» еще до конца третьего периода должен был дожимать действующего чемпиона и переводить количество моментов в качество. Только в итоге ЦСКА в дополнительной двадцатиминутке подтвердил главную закономерность этой серии — выигрывает тот, кто забивает первым. Москвичи пусть и отдали контроль над шайбой хозяевам, но, как и двумя днями ранее, доказали, что могут побеждать, даже проводя в атаке в два раза меньше времени, чем соперник.