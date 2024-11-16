Этот гол оказался единственным в матче.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Бут — 7 (Фрэз), 32:31 — 0:1.

Вратари: Бочаров (58:20 — 59:55) — Исаев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (9+7+9) — 15 (3+7+5).

Судьи: Кулаков, Наумов.

16 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Ярославский «Локомотив» обыграл на выезде нижегородское «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ (1:0). Исход противостояния решил единственный гол Даниилы Бута. Взятие ворот получилось скандальным.

Как забил «Локомотив»

Железнодорожники вышли вперед в середине второго периода. Нападающий «Локо» Байрон Фрейз после продолжительной борьбы у борта выбрасывал шайбу вдоль бортика. Она попала в ногу судье и оказалась прямо перед воротами «Торпедо». Первым к ней подлетел Бут и с близкого расстояния переправил в сетку. Этот гол остался единственным в матче. «Торпедо», несмотря на солидное превосходство по броскам (25 против 15), так и не сумело отличиться.

При этом, по словам бывшего судьи Леонида Вайсфельда, рефери правильно разобрались в эпизоде с голом.

«Если бы шайба отскочила от судьи и напрямую попала в ворота, то взятие ворот не засчитывается. А во всех остальных моментах игра не останавливается после попадания шайбы в судью. Несчастный случай! У судей даже не было шансов отменить его. Если даже вот захочешь отменить, то ничего не придумаешь, никакого аргумента.

Ларионов правильно говорит, это методическая ошибка судьи. Если в тебя попадает шайба, это значит, что ты неправильно выбрал позицию. Но, как я и говорю, с точки зрения правил гол верно засчитали», — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Реакция Игоря Ларионова

Курьезный гол привел к поражению нижегородцев, поэтому главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов на послематчевой пресс-конференции много обсуждал эту шайбу «Локомотива».

«Все, что скажу по игре: ее решил пас судьи. Абсолютно не имею претензий к команде, потому что они прикладывали усилия, создавали моменты. Но бывают такие вещи. Нелепая ошибка, судья оказался не в том месте и не в то время, а шайба отскочила на пятак. Что здесь поделаешь? Ничего.

Мы не хотим играть 0:0. Трибуны жаждут видеть голы. Для нас результат — разочарование. А после пропущенной шайбы с таким отскоком — это вдвойне обидно. Сегодня мы не смогли преодолеть «автобус». Обороняться всегда легче, чем атаковать. У каждого есть своя система игры, она имеет право на жизнь. Как бы мы ни играли, мы должны атаковать на любой площадке. Мы начнем взламывать и автобусы, и троллейбусы, и крепости. Нам нужна удача», — заявил Ларионов.

Как команды выступают в этом сезоне

Железнодорожники остались на первом месте Западной конференции — у них 50 очков в 29 играх и отрыв в 11 баллов от «Спартака». «Торпедо» идет шестым, набрав 31 очко. 23 ноября команды встретятся еще раз —- на этот раз в Ярославле. До этого они играли друг с другом 6 ноября — «Локомотив» вырвал победу в серии буллитов (2:1).

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