Самая кровавая драка сезона КХЛ! Ветеран из «Лады» отомстил за партнера и разбил нос молодому парню из «Витязя»
В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Витязем» чего-то эпичного не ожидалось — оба клуба находятся за пределами зоны плей-офф и выступают не очень ярко. Но два середняка дали огня — не только выдали очень результативную встречу, но и подарили болельщикам ярчайшую драку сезона.
FONBET чемпионат КХЛ
«Лада» (Тольятти) — «Витязь» (Московская область) — 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)
Голы: Неколенко — 6 (Шараканов, Государев), 4:19 — 1:0. Макеев — 9 (бол., Цицюра, Заседа), 8:13 — 1:1. Стюарт — 3 (Цицюра, Малоросиянов), 21:16 — 1:2. Стюарт — 4 (Барак, Бучельников), 23:18 — 1:3. Заседа — 3 (бол., Цицюра, Воробьев), 34:19 — 1:4. Рой — 5 (Барак, Бучельников), 39:42 — 1:5. Воробьев — 10 (Савчик, Стюарт), 40:56 — 1:6. Неколенко — 7 (Червоненко, Семин), 52:54 — 2:6.
Вратари: Трушков (Третьяк, 40:00) — Кареев.
Штраф: 11 — 7.
Броски: 29 (9+4+16) — 34 (13+18+3).
Судьи: Белов, Кулаков.
18 января. Тольятти. «Лада Арена».
Битва до крови
Редкая по своей жестокости битва произошла в конце первого периода при счете 1:1 — ее участниками стали 34-летний нападающий «Лады» Михаил Фисенко и 21-летний защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин. Ветеран тольяттинцев заступился за молодого одноклубника Магомеда Шараканова — 20-летний защитник пострадал в предыдущем эпизоде.
В итоге получилась одна из самых ярких драк нынешнего сезона. Бусыгин и Фисенко долго обменивались ударами (от одного из пропущенных у Ярослава даже слетел шлем), и оба покинули бой окровавленными. Бусыгин ушел с разбитым носом, Фисенко — просто с лицом в крови. Уходя, Михаил победно поднял палец вверх — несмотря на то, что явного триумфатора в драке не оказалось. Хоккеисты получили по 5 минут штрафа.
Таких мощных боев в этом сезоне не было
Драка Фисенко и Бусыгина действительно получилась на совесть — пожалуй, по точности попаданий и кровавости конкурентов у парней в этом сезоне нет. Вспоминается разве что массовое побоище в матче «Нефтехимика» и «Сибири» в начале января, когда хоккеисты сошлись скамейка на скамейку — но там и близко не было такого накала и крови.
И уж точно ни в какое сравнение не идет довольно забавная ноябрьская драка между нападающим «Ак Барса» Никитой Дыняком и тогда еще защитником СКА Тони Деанджело. Спортсмены в тот раз больше готовились, чем бились — и в итоге закончили все за 30 секунд. Хотя свой накал тоже был — Дыняк даже не хотел отпускать поверженного американца.
В сентябрьском матче СКА и «Локомотива» тоже получилось массово, но не так акцентированно. Драка, начавшаяся после нападения на вратаря, была больше похожа на куча-мала — все толкались со всеми и били всех, и судьи в итоге наказали трех армейцев малым штрафом.
Кстати, возвращаясь к Фисенко и Бусыгину — победа в драке совсем не помогла первому, а скорее наоборот. Увидев кровь, «Витязь» пошел вперед и за второй период забросил в ворота «Лады» четыре шайбы! Матч закончился со счетом 6:2 в пользу подмосковной команды — такая вот сенсация (в плане числа голов) и последствие в том числе кровавой драки.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|37
|10
|76
|2
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|3
|Спартак
|45
|27
|18
|59
|4
|ЦСКА
|45
|26
|19
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|45
|18
|27
|41
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|48
|30
|18
|65
|2
|Ак Барс
|45
|29
|16
|60
|3
|Сал. Юлаев
|45
|29
|16
|60
|4
|Металлург Мг
|47
|28
|19
|59
|5
|Автомобилист
|45
|26
|19
|58
|6
|Авангард
|45
|24
|21
|51
|7
|Адмирал
|46
|20
|26
|47
|8
|Сибирь
|45
|19
|26
|44
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|46
|14
|32
|40
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|18.01
|10:00
|
Адмирал – Ак Барс
|2 : 5
|18.01
|10:30
|
Амур – Металлург Мг
|3 : 2 Б
|18.01
|16:00
|
Лада – Витязь
|2 : 6