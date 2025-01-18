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Самая кровавая драка сезона КХЛ! Ветеран из «Лады» отомстил за партнера и разбил нос молодому парню из «Витязя»

Фисенко и Бусыгин подрались в матче КХЛ «Лада» — «Витязь»
Артем Белинин
Корреспондент
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«Лада» — «Витязь». Драка Ярослава Бусыгина и Михаила Фисенко 18 января.
Фото Скриншот видео
Между оппонентами — 13 лет разницы.

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Витязем» чего-то эпичного не ожидалось — оба клуба находятся за пределами зоны плей-офф и выступают не очень ярко. Но два середняка дали огня — не только выдали очень результативную встречу, но и подарили болельщикам ярчайшую драку сезона.

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«Лада» (Тольятти) — «Витязь» (Московская область) — 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)
Голы: Неколенко — 6 (Шараканов, Государев), 4:19 — 1:0. Макеев — 9 (бол., Цицюра, Заседа), 8:13 — 1:1. Стюарт — 3 (Цицюра, Малоросиянов), 21:16 — 1:2. Стюарт — 4 (Барак, Бучельников), 23:18 — 1:3. Заседа — 3 (бол., Цицюра, Воробьев), 34:19 — 1:4. Рой — 5 (Барак, Бучельников), 39:42 — 1:5. Воробьев — 10 (Савчик, Стюарт), 40:56 — 1:6. Неколенко — 7 (Червоненко, Семин), 52:54 — 2:6.
Вратари: Трушков (Третьяк, 40:00) — Кареев.
Штраф: 11 — 7.
Броски: 29 (9+4+16) — 34 (13+18+3).
Судьи: Белов, Кулаков.
18 января. Тольятти. «Лада Арена».

Битва до крови

Редкая по своей жестокости битва произошла в конце первого периода при счете 1:1 — ее участниками стали 34-летний нападающий «Лады» Михаил Фисенко и 21-летний защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин. Ветеран тольяттинцев заступился за молодого одноклубника Магомеда Шараканова — 20-летний защитник пострадал в предыдущем эпизоде.

В итоге получилась одна из самых ярких драк нынешнего сезона. Бусыгин и Фисенко долго обменивались ударами (от одного из пропущенных у Ярослава даже слетел шлем), и оба покинули бой окровавленными. Бусыгин ушел с разбитым носом, Фисенко — просто с лицом в крови. Уходя, Михаил победно поднял палец вверх — несмотря на то, что явного триумфатора в драке не оказалось. Хоккеисты получили по 5 минут штрафа.

Таких мощных боев в этом сезоне не было

Драка Фисенко и Бусыгина действительно получилась на совесть — пожалуй, по точности попаданий и кровавости конкурентов у парней в этом сезоне нет. Вспоминается разве что массовое побоище в матче «Нефтехимика» и «Сибири» в начале января, когда хоккеисты сошлись скамейка на скамейку — но там и близко не было такого накала и крови.

И уж точно ни в какое сравнение не идет довольно забавная ноябрьская драка между нападающим «Ак Барса» Никитой Дыняком и тогда еще защитником СКА Тони Деанджело. Спортсмены в тот раз больше готовились, чем бились — и в итоге закончили все за 30 секунд. Хотя свой накал тоже был — Дыняк даже не хотел отпускать поверженного американца.

В сентябрьском матче СКА и «Локомотива» тоже получилось массово, но не так акцентированно. Драка, начавшаяся после нападения на вратаря, была больше похожа на куча-мала — все толкались со всеми и били всех, и судьи в итоге наказали трех армейцев малым штрафом.

Кстати, возвращаясь к Фисенко и Бусыгину — победа в драке совсем не помогла первому, а скорее наоборот. Увидев кровь, «Витязь» пошел вперед и за второй период забросил в ворота «Лады» четыре шайбы! Матч закончился со счетом 6:2 в пользу подмосковной команды — такая вот сенсация (в плане числа голов) и последствие в том числе кровавой драки.

Михаил Фисенко
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Лада
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Западная конференция И В П О
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2 Динамо М 46 28 18 59
3 Спартак 45 27 18 59
4 ЦСКА 45 26 19 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 45 18 27 41
11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Сал. Юлаев 45 29 16 60
4 Металлург Мг 47 28 19 59
5 Автомобилист 45 26 19 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 47 10 37 25
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Адмирал – Ак Барс
 2 : 5
18.01 10:30
Амур – Металлург Мг
 3 : 2 Б
18.01 16:00
Лада – Витязь
 2 : 6
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