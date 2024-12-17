Самый дорогой трансфер сезона: «Динамо» заплатит 100 миллионов за вратаря «Лады»

Владислав Подъяпольский переезжает из Тольятти в Москву.

Московское «Динамо» с начала сезона испытывало проблемы во вратарской линии — курьезные шайбы раз за разом пропускал американец Хантер Миска, не слишком надежен был и Максим Моторыгин. К середине регулярки все более-менее наладилось. Моторыгин выдал серию удачных матчей, не подводил и Миска. Но в «Динамо» все равно продолжали рассматривать усиление вратарской линии и в итоге все-таки договорились с «Ладой» об обмене Владислава Подъяпольского, лучшего вратаря нынешнего сезона по ряду ключевых статистических показателей.

По информации «СЭ», «Динамо» заплатит тольяттинскому клубу около 100 миллионов рублей за Владислава Подъяпольского. Это самая крупная денежная компенсация в этом сезоне: «Авангарду» так и не удалось выкупить у «Динамо» за 120 миллионов Дмитрия Рашевского, а у «Северстали» за куда более крупную сумму связку Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко.

Этим трансфером, а также отказом от продажи Рашевского «Динамо» показывает, что всерьез нацелено на Кубок Гагарина в этом сезоне. Повторять ошибок прошлого в московском клубе не хотят, поэтому идти в плей-офф с тандемом Моторыгин — Миска справедливо посчитали слишком рискованным. В остальном же у команды нет слабых мест: три крепкие пары обороны, ударная бригада большинства с Никитой Гусевым и Джорданом Уилом, а также совершенно зубодробительная тройка Максим Комтуа — Артем Михеев — Рашевский делают «Динамо» одним из главных фаворитов сезона.

Егор Фатеев и Владислав Подъяпольский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Изначально считалось, что в «Динамо» не смогут осуществить трансфер из-за того, что в клубе уже есть три бывших игрока СКА, но в итоге Игорь Ожиганов не подпал под этот пункт регламента, и лига признала обмен Подъяпольского легитимным.

Насколько я знаю, в «Ладе» не собирались изначально обменивать основного вратаря, но непростая финансовая ситуация заставила это сделать. По зарплатам в клубе долгов нет, но премии не выплачивали с начала сезона. К тому же зарплату игрокам нужно платить до конца мая, а сумма там в два с лишним раза больше, чем компенсация за Подъяпольского.

По моей информации, тольяттинский клуб не будет искать замену Владиславу и проведет остаток сезона с тандемом вратарей Александр Трушков — Максим Третьяк. Внук президента ФХР провел в этом сезоне всего 16 минут, а вот Трушков проявил себя надежным вратарем, страхуя Подъяпольского. Так что на надеждах тольяттинцев на плей-офф рано ставить крест: команда усилилась Севостьяновым, Ибрагимовым и Юртайкиным, а Трушков вполне может подтащить команду.