Зачем «Спартак» выходил в плей-офф? В трех матчах с ЦСКА красно-белые забили только один гол
Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Третьи матчи
Западная конференция
«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Беляев — 1 (Алексеев), 5:12 — 0:1. Пулккинен — 2 (бол., Петерссон), 19:07 — 0:2. Леписто — 1 (Шредер, Пакаринен), 30:24 — 1:2. Йенсен — 1 (Йоэнсуу, О`Нилл), 56:31 — 2:2. Пулккинен — 3 (Каюмов), 76:32 — 2:3.
Вратари: Линдбек — Паскуале.
Штраф: 20 — 8.
Броски: 38 (4+19+7+8) — 45 (18+4+9+14).
Судьи: Беляев, Кулаков.
7 марта. Ярославль. «Арена-2000». 3050 зрителей.
Счет в серии: 0-3.
«Домашний» лед не помог «Йокериту»
Вся серия между «Локомотивом» и «Йокеритом» проходит в Ярославле: финский клуб решил проводить домашние матчи на площадке соперника из-за карантинных ограничений в своей стране. При этом в «Йокерите» постарались хоть как-то создать иллюзию домашней площадки, но поначалу это ничего не изменило — за первый период ярославцы забили дважды и должны были спокойно довести игру до третьей победы.
«Йокерит» два с половиной матча не мог пробить Эдди Паскуале, и только в середине сегодняшней игры Сами Леписто смог отличиться.
GAME ON! Pitk? paine tuottaa vihdoin ja viimein tulosta! @SamiLepisto t?r?ytt?? 1-2-kavennuksen ajassa 30.24. Sy?tt?jiksi @J_Schroeder90 ja @IPakarinen. #Jokerit #KHLfi pic.twitter.com/gNgK0GIXjf— Helsingin Jokerit (@jokerithc) March 7, 2021
Финны геройскими усилиями сравняли счет, но все было напрасно: в овертайме их похоронил соотечественник Пулккинен. А уже следующий матч может стать последним в сезоне для «Йокерита». Найдут ли мотивацию финны, которым возвращение домой светит уже по окончании серии?
«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Андронов — 1 (Слепышев), 5:04 — 0:1. Шалунов — 3 (бол., Гилмор, Окулов), 45:54 — 0:2. Коростелев — 1 (Лайпсик, Локтионов), 56:04 — 0:3.
Вратари: Гудачек — Юханссон.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 38 (7+18+13) — 23 (11+2+10).
Судьи: Раводин, Сергеев.
7 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 5263 зрителя.
Счет в серии: 0-3.
Дерби без интриги
Если в первом матче серии «Спартак» дотянул с ЦСКА до овертайма, то во втором армейцы не оставили сопернику шансов. Чтобы избежать этого, Олег Знарок пошел на перестановки — например, в первую тройку к Широкову и Лехтере присоединился Цыплаков, а Радил отправился в третье звено к соотечественнику Ганзлу. Но красно-белым это вообще никак не помогло.
ЦСКА быстро повел в счете и не давал ничего сделать в своей зоне. Впрочем, как и во всей серии. Беспомощность «Спартака» поражает, но армейцы сейчас вообще выглядят непобедимыми. Кто на «Западе» может сейчас с ними справиться?
Восточная конференция
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Песонен — 1 (бол., Петров, Галиев), 12:10 — 0:1. Тихонов — 2 (Викстранд, Доус), 33:52 — 0:2. Петров — 1 (мен., Фисенко), 34:43 — 0:3. Лукоянов — 1 (мен., п.в.), 59:30 — 0:4.
Вратари: Тихомиров (58:07 — 59:30) — Билялов.
Штраф: 20 — 16.
Броски: 30 (6+15+9) — 24 (12+8+4).
Судьи: Белов, Наумов.
7 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 3000 зрителей.
Счет в серии: 0-3.
Еще меньше сопротивления получил в Нижнем Новгороде «Ак Барс», расправившийся с «Торпедо». Нижегородцы, как и «Спартак», за три матча плей-офф отличились лишь однажды. Андердоги не навязывают никакой борьбы, и для фаворитов первый этап становится прогулкой. Ни о каком выравнивании команд пока нет и речи.
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Кадейкин — 1 (Жарков, Бирюков), 12:27 — 0:1. Гранлунд — 1 (Маннинен, Хартикайнен), 26:58 — 0:2. Хохряков — 1, 31:40 — 0:3. Солодухин — 1 (п.в., Алексеев), 59:39 — 0:4.
Вратари: Федотов (Вилл, 31:40, 59:06 — 59:39) — Метсола.
Штраф: 18 — 4.
Броски: 19 (8+6+5) — 25 (5+6+14).
Судьи: Бирин, Франо.
7 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 5675 зрителей.
Счет в серии: 1-2.
«Салават» наказал «Трактор» контратаками
«Трактор» может записать себе уфимские матчи в актив: в первом гости уверенно выиграли, а во втором проиграли лишь в овертайме и ни в чем не уступали сопернику. На выезде челябинцы в привычном стиле сыграли от обороны, дисциплинированно, и это принесло им успех. Но на домашнем льду «Трактор» почему-то отошел от своей игры. Наказание пришло почти сразу — в контратаке отличился Александр Кадейкин.
Впервые в серии @hcsalavat забивает первый гол в матче.#КубокГагарина pic.twitter.com/bRllEL42TF— КХЛ (@khl) March 7, 2021
Челябинцы больше владели шайбой и атаковали не меньше, чем соперник, но гости реализовывали свои моменты. По сути, матч проиграла одна пятерка: Бэйлен, Кравцов и Гика были на льду при всех четырех голах «Салавата», а Седлак и Телегин — при трех. Последний и вовсе привез третий гол в ворота своей команды, после чего остаток матча просидел на скамейке запасных. А ведь 20-летний защитник был одним из открытий регулярки, проведя дебютный сезон очень уверенно.
Пётр Хохряков отправляет Ивана Федотова на скамейку (3 гола после 10 бросков)!#КубокГагарина pic.twitter.com/3fNlhlQqpz— КХЛ (@khl) March 7, 2021
Несмотря на такую уверенную победу «Салавата», есть ощущение, что вся борьба в этой серии впереди. Возможно, «Трактору» нужно снова вернуться к своей игре и перестать пропускать контратаки.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю