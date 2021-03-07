Зачем «Спартак» выходил в плей-офф? В трех матчах с ЦСКА красно-белые забили только один гол

«Торпедо» и «Йокерит» не могут навязать борьбу фаворитам, «Салават Юлаев» переламывает серию с «Трактором»

Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Третьи матчи

Западная конференция

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Беляев — 1 (Алексеев), 5:12 — 0:1. Пулккинен — 2 (бол., Петерссон), 19:07 — 0:2. Леписто — 1 (Шредер, Пакаринен), 30:24 — 1:2. Йенсен — 1 (Йоэнсуу, О`Нилл), 56:31 — 2:2. Пулккинен — 3 (Каюмов), 76:32 — 2:3.

Вратари: Линдбек — Паскуале.

Штраф: 20 — 8.

Броски: 38 (4+19+7+8) — 45 (18+4+9+14).

Судьи: Беляев, Кулаков.

7 марта. Ярославль. «Арена-2000». 3050 зрителей.

Счет в серии: 0-3.

«Домашний» лед не помог «Йокериту»

Вся серия между «Локомотивом» и «Йокеритом» проходит в Ярославле: финский клуб решил проводить домашние матчи на площадке соперника из-за карантинных ограничений в своей стране. При этом в «Йокерите» постарались хоть как-то создать иллюзию домашней площадки, но поначалу это ничего не изменило — за первый период ярославцы забили дважды и должны были спокойно довести игру до третьей победы.

«Йокерит» два с половиной матча не мог пробить Эдди Паскуале, и только в середине сегодняшней игры Сами Леписто смог отличиться.

Финны геройскими усилиями сравняли счет, но все было напрасно: в овертайме их похоронил соотечественник Пулккинен. А уже следующий матч может стать последним в сезоне для «Йокерита». Найдут ли мотивацию финны, которым возвращение домой светит уже по окончании серии?

«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Андронов — 1 (Слепышев), 5:04 — 0:1. Шалунов — 3 (бол., Гилмор, Окулов), 45:54 — 0:2. Коростелев — 1 (Лайпсик, Локтионов), 56:04 — 0:3.

Вратари: Гудачек — Юханссон.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (7+18+13) — 23 (11+2+10).

Судьи: Раводин, Сергеев.

7 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 5263 зрителя.

Счет в серии: 0-3.

Дерби без интриги

Если в первом матче серии «Спартак» дотянул с ЦСКА до овертайма, то во втором армейцы не оставили сопернику шансов. Чтобы избежать этого, Олег Знарок пошел на перестановки — например, в первую тройку к Широкову и Лехтере присоединился Цыплаков, а Радил отправился в третье звено к соотечественнику Ганзлу. Но красно-белым это вообще никак не помогло.

ЦСКА быстро повел в счете и не давал ничего сделать в своей зоне. Впрочем, как и во всей серии. Беспомощность «Спартака» поражает, но армейцы сейчас вообще выглядят непобедимыми. Кто на «Западе» может сейчас с ними справиться?

Восточная конференция

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Песонен — 1 (бол., Петров, Галиев), 12:10 — 0:1. Тихонов — 2 (Викстранд, Доус), 33:52 — 0:2. Петров — 1 (мен., Фисенко), 34:43 — 0:3. Лукоянов — 1 (мен., п.в.), 59:30 — 0:4.

Вратари: Тихомиров (58:07 — 59:30) — Билялов.

Штраф: 20 — 16.

Броски: 30 (6+15+9) — 24 (12+8+4).

Судьи: Белов, Наумов.

7 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 3000 зрителей.

Счет в серии: 0-3.

Еще меньше сопротивления получил в Нижнем Новгороде «Ак Барс», расправившийся с «Торпедо». Нижегородцы, как и «Спартак», за три матча плей-офф отличились лишь однажды. Андердоги не навязывают никакой борьбы, и для фаворитов первый этап становится прогулкой. Ни о каком выравнивании команд пока нет и речи.

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Кадейкин — 1 (Жарков, Бирюков), 12:27 — 0:1. Гранлунд — 1 (Маннинен, Хартикайнен), 26:58 — 0:2. Хохряков — 1, 31:40 — 0:3. Солодухин — 1 (п.в., Алексеев), 59:39 — 0:4.

Вратари: Федотов (Вилл, 31:40, 59:06 — 59:39) — Метсола.

Штраф: 18 — 4.

Броски: 19 (8+6+5) — 25 (5+6+14).

Судьи: Бирин, Франо.

7 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 5675 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

«Салават» наказал «Трактор» контратаками

«Трактор» может записать себе уфимские матчи в актив: в первом гости уверенно выиграли, а во втором проиграли лишь в овертайме и ни в чем не уступали сопернику. На выезде челябинцы в привычном стиле сыграли от обороны, дисциплинированно, и это принесло им успех. Но на домашнем льду «Трактор» почему-то отошел от своей игры. Наказание пришло почти сразу — в контратаке отличился Александр Кадейкин.

Челябинцы больше владели шайбой и атаковали не меньше, чем соперник, но гости реализовывали свои моменты. По сути, матч проиграла одна пятерка: Бэйлен, Кравцов и Гика были на льду при всех четырех голах «Салавата», а Седлак и Телегин — при трех. Последний и вовсе привез третий гол в ворота своей команды, после чего остаток матча просидел на скамейке запасных. А ведь 20-летний защитник был одним из открытий регулярки, проведя дебютный сезон очень уверенно.

Пётр Хохряков отправляет Ивана Федотова на скамейку (3 гола после 10 бросков)!#КубокГагарина pic.twitter.com/3fNlhlQqpz — КХЛ (@khl) March 7, 2021

Несмотря на такую уверенную победу «Салавата», есть ощущение, что вся борьба в этой серии впереди. Возможно, «Трактору» нужно снова вернуться к своей игре и перестать пропускать контратаки.