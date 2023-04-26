«Ак Барс» прыгнул выше головы. Способен ли он на еще одно чудо?

Казанцы победили ЦСКА дома (2:1) и сократили отставание от армейцев в финальной серии Кубка Гагарина — 2-3. Но следующая встреча состоится в четверг в Москве.

Этот «Ак Барс» не заслуживал досрочного окончания сезона. По крайней мере после пятого матча финальной серии плей-офф. Казанцы, очутившись у края пропасти, вышли на лед с невероятным настроем и каким-то нечеловеческим остервенением. Неизвестно, где берет новые силы команда, которая во втором раунде два раза слетала во Владивосток. Но самоотдача в ее исполнении стала фантастической для этого времени года — когда длинный утомительный сезон остался почти позади.

ЦСКА при всем уважении к своим предыдущим соперникам по Кубку Гагарина с таким впечатляющим сопротивлением еще не сталкивался, хотя в двух из трех предыдущих серий дело доходило до седьмых встреч.

«Ак Барс» после не самой удачной второй игры далее бился с фаворитом на равных. Четыре поражения подряд оказались бы для казанцев перебором и большой несправедливостью. Показательно, что феноменальный гол молодого армейца Полтапова не прибил хозяев психологически. Наоборот — еще больше завел.

Игровой эпизод в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА. Юрий Кузьмин/photo.khl.ru

Многоопытный главный тренер Зинэтула Билялетдинов на своем веку повидал много, чтобы растеряться в такой момент. В начале второго периода он до конца матча посадил на лавку звездного ветерана Войнова, слегка потерявшегося в скоростной и жесткой рубке, — и оказался прав на сто процентов. Почерк большого специалиста. Правильная реакция коллектива на произошедшее это только подтверждает.

Кажется, что нынешнему ЦСКА временами не хватает эмоций и адреналина. После стольких лет перманентных выходов в финал и выигрыша титула внутренняя мотивация у хоккеистов упала. Теперь требуется время, чтобы глаза у них снова зажглись. Иногда складывается впечатление, что взбодрить и завести армейский клуб способно только достижение цели на самом тяжелом уровне сложности. В пятом матче у ЦСКА сгорела одна попытка для прохождения последнего препятствия. Остается два шанса.

Слабо верится, что красно-синие дрогнут еще раз. Они умеют подстраиваться под любые сложности и правильно реагируют на периодически возникающие проблемы. «Ак Барсу» удалось прыгнуть чуть ли не выше головы, и сложно представить, что ему удастся снова выдать идеальную игру. Правда, следующий матч казанцы просто так точно не отдадут. Главное, чтобы им хватило сил и эмоций на еще одно чудо.

Кто же откажется увидеть в самой интересной серии сезона все семь встреч?