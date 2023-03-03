Драка Радулова, грязь в Санкт-Петербурге, шесть голов «Локомотива». Плей-офф КХЛ продолжает удивлять
Третий день плей-офф КХЛ не порадовал большими сенсациями. Торжество андердогов продлилось недолго. В четырех сериях теперь равный счет. Радует, что интрига по-прежнему жива и эти пары не закончатся унылыми 4-0. Теперь ждем непредсказуемых результатов во Владивостоке, Нижнекамске, Минске, Балашихе и продолжения парада чудес в первом раунде плей-офф. Который не начался с легкой прогулки фаворитов и безвольных поражений номинальных аутсайдеров.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Голы: Мухамадуллин — 1 (бол., Науменков, Шмелев), 1:52 — 1:0. Криштоф — 1, 4:27 — 1:1. Башкиров — 1 (Дроздов, Панин), 14:43 — 2:1. Кадейкин — 1 (Алалыкин, Мерфи), 19:21 — 3:1. Дроздов — 1 (Мухамадуллин), 29:33 — 4:1. Хмелевский — 2 (бол., Шмелев, Науменков), 30:49 — 5:1. Берлев — 1 (бол., Чебыкин, Хамидуллин), 37:56 — 5:2.
Вратари: Ежов — Серебряков.
Штраф: 8 — 16.
Броски: 43 (16+15+12) — 31 (9+10+12).
Судьи: Акузовский, Ромасько.
3 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 8522 зрителя.
Счет в серии: 1-1.
«Салават Юлаев» заслужил порцию комплиментов по сегодняшней игре с «Адмиралом». Второй матч уфимцы провели раскованнее, быстрее, злее и разнообразнее в атаке. Пять шайб за два периода залетели не без везения, но показательно, такие выводы Виктор Козлов сделал из первой игры. «Салават» не запаниковал, продолжил нагружать работой Никиту Серебрякова. И адмиральский спаситель дрогнул. Бесконечно выручать не может ни один вратарь. Особенно когда партнеры хватают нелепые удаления и заставляют отбиваться в меньшинстве.
Уфимцы могли забить и больше, но не забываем, что счет в серии 1-1. Ничья после башкирского тура — локальный успех «Адмирала». Не спешил бы преждевременно отправлять «моряков» в отпуск. За два матча команды показали, за счет чего могут обыграть соперника. Леонид Тамбиев не стеснялся на пресс-конференции признавать, что уфимцы — фаворит серии. И во Владивостоке команда не даст сопернику легкой жизни. «Вы думаете, что эта игра нас сломает? Она сделает нас только сильнее! Даже не сомневайтесь», — заверил наставник «моряков».
Тамбиевцы дотерпели до одной выездной победы и возвращаются домой при равном счете. Неизвестно, продлится ли задор «Салавата Юлаева» на Дальнем Востоке. В регулярке уфимцы играли нестабильно. И как бы крупная победа не навредила им. «Адмирал» не сдавался сегодня до конца, раз Серебрякова не поменяли после 40 минут. Третий период прошел на равных, Николай Чебыкин и вовсе заходил на лакросс-гол, но «моряки» проиграли матч во втором отрезке.
Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Воронков — 1 (Войнов, Юдин), 0:14 — 1:0. Воронков — 2 (бол.), 6:44 — 2:0. Воробьев — 1 (Березин), 20:48 — 2:1. Радулов — 1, 24:37 — 3:1. Галиев — 2 (бол., Войнов, Шипачев), 47:27 — 4:1.
Вратари: Билялов — Тихомиров (Судницин, 7:35).
Штраф: 38 — 26.
Броски: 29 (14+8+7) — 31 (6+11+14).
Судьи: Белов, Гамалей.
3 марта. Казань. «Татнефть-Арена».
Счет в серии: 1-1.
«Нефтехимик» безобразно начал второй матч с грозным и разозленным домашним поражением «Ак Барсом». Татарское дерби складывается событийно. Вот и сегодня уже по ходу первого периода нижнекамцам пришлось заменить голкипера. Андрей Тихомиров пропустил две быстрые шайбы и уступил место в воротах Александру Судницину. Эмоции накалились в середине второго периода, когда заварушка на пятаке «Ак Барса» перетекла в две драки: Максим Гончаров сцепился с Ильей Сафоновым, а Андрей Чивелев — с Александром Радуловым. Судьи долго разбирались, сколько штрафных минут выписать участникам потасовки, — и в итоге «Ак Барс» потерял Радулова почти на период. Причем Александр, получивший «десятку» за зачинщика, поступил по понятиям: не бил лежачего Чивилева, но как только Андрей поднялся и начал дерзить, тагильский дьявол проучил форварда гостей.
«Нефтехимик» до последнего цеплялся за второй выездной матч. Успешно вошел в игру Судницин, который спасал команду в тяжелых моментах, но все-таки пропустил две шайбы. Лазерным по точности получился бросок Станислава Галиева в большинстве 4х3. Нижнекамцы создали достаточно проблем для Тимура Билялова, но голкипер «Ак Барса» отказался пропускать больше одной шайбы. Казанцы превзошли гостей в реализации моментов. Банально, но это так.
Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
Голы: Глотов — 1 (Гусев, Ожиганов), 12:29 — 1:0. Гребенщиков — 1 (Камалов, Жафяров), 15:33 — 2:0. Ожиганов — 1, 16:40 — 3:0. Спунер — 1 (Барберио, Козун), 33:25 — 3:1. Хуснутдинов — 1 (Гусев, Камалов), 55:02 — 4:1. Пышкайло — 2 (Пинчук), 56:26 — 4:2. Фальковский — 1 (бол., Зыков, Жафяров), 58:25 — 5:2.
Вратари: Николаев — Шостак (56:43 — 57:04).
Штраф: 6 — 58.
Броски: 37 (17+6+14) — 25 (12+5+8).
Судьи: Лаврентьев, Раводин.
3 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12 378 зрителей.
Счет в серии: 1-1.
СКА добился убедительной победы над минским «Динамо». Роман Ротенберг удивил выбором голкипера на второй матч. В воротах остался Дмитрий Николаев, несмотря на откровенные ляпы в первой игре. Вратарь оправдал доверие главного тренера: справился с 23 бросками из 25. Тревожно в первом периоде стало за лидера армейцев Дмитрия Яшкина. Защитник минчан Тимофей Ковгореня вырубил капитана СКА у борта, за что получил пятиминутный штраф. Яшкин отправился в раздевалку, а лед пришлось чистить от следов крови. Во втором периоде чешский форвард вернулся на площадку — значит, серьезного повреждения удалось избежать. Интрига в петербургском матче держалась до конца третьего периода, но СКА не упустил преимущество в счете. А на последних минутах «Динамо» подвел Седрик Пакетт, получивший большой штраф за удар клюшкой между ног Александра Никишина.
Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Голы: Полунин — 1, 9:01 — 1:0. Иванов — 1 (бол., Шалунов, Березкин), 13:58 — 2:0. Старков — 1 (Кара, Бородкин), 16:31 — 2:1. Тесанов — 1 (Аверин, Мисюль), 22:09 — 3:1. Шалунов — 1 (Березкин, Сергеев), 32:35 — 4:1. Уилсон — 1 (бол., Галузин, Волгин), 46:44 — 4:2. Полунин — 2, 46:51 — 5:2. Каюмов — 1 (Шалунов, Березкин), 47:45 — 6:2.
Вратари: Исаев — Дорожко (Шикин, 32:35).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 45 (18+11+16) — 21 (6+6+9).
Судьи: Васильев, Сидоренко.
3 марта. Ярославль. «Арена-2000».
Счет в серии: 1-1.
Не удивил «Локомотив». Главный тренер Игорь Никитин после сухого поражения от «Витязя» заметил, что команда играла плохо и нужно было побеждать, «а не забивать голы». Сегодня удалось подкрутить реализацию и сравнять счет в серии. Интрига фактически нивелировалась после четвертой заброшенной шайбой ярославцев от Максима Шалунова. Не верилось, что смелые парни Вячеслава Буцаева отыграются с 1:4 у организованного «Локомотива». «Витязь» и без того выполнил минимальную задачу на выезд — забрал из Ярославля победу, которая стала первой в истории клуба в плей-офф. Четыре ничейных результата в первом раунде — продолжение трендов конкурентной регулярки. Каких-то пару лет назад о подобных раскладах приходилось только мечтать. Надеемся на продолжение сенсаций в следующих турах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|4.03
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|4.03
|14:30
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|4.03
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|4.03
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -