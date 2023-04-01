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Сегодня, 10:00

«Ак Барс» или «Авангард»? Нас ждут непредсказуемый сюжет, валидольные овертаймы и судейские скандалы

Михаил Зислис
Обозреватель
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«Ак Барс» — «Авангард».
Фото ХК «Ак Барс»
«Ак Барс» — «Авангард».
Фото ХК «Ак Барс»
Зинэтула Билялетдинов.
Фото ХК «Ак Барс»
Михаил Кравец.
Фото ХК «Ак Барс»
1/4
В этой серии будет прекрасно все. Непростительно только одно — уныние.

«Ак Барс» (1) — «Авангард» (3)
Матчи: 1, 3, 5 и 7 апреля, если потребуется — 9, 11, 13 апреля.
Прогноз «СЭ»: 4-3.

Ожившая в последние дни тема введения перекрестного плей-офф в Кубке Гагарина пока не имеет четко прописанного будущего. Однако в случае реформы новой яркой серии с участием «Ак Барса» и «Авангарда», вероятно, придется ждать долго, поэтому ловите и цените нынешний момент. Предстоящее противостояние двух главных «олигархов» Восточной конференции должно выйти запоминающимся — с непредсказуемым сюжетом, парочкой овертаймов и, вероятно, какими-то судейскими скандалами. В предыдущие сезоны было именно так.

Опасный момент у&nbsp;ворот &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. Вот и сказке конец. «Адмирал» — молодец

Казанцев наверняка подогревают недавние кубковые поражения. В 2019-м «Ак Барс» избавился от чемпионского звания уже в первом раунде, всухую проиграв омской команде во главе с Бобом Хартли. Тогда полетела голова главного тренера Зинэтулы Билялетдинова, который сменил тренерский мостик на кресло консультанта. Если бы не провальное начало нынешнего сезона с Олегом Знарком, то Билл вряд ли вернулся с почетной пенсии обратно на скамейку. Не уйти еще раз со своего поста с позором — весомая мотивация индивидуального плана.

Зинэтула Билялетдинов.
ХК «Ак Барс»

Два года назад в одной из лучших и драматичных серий в истории лиги «Авангард» вырвал победу в седьмом матче финала Востока. В прошлом сезоне для «Ак Барса» все закончилось уже в первом раунде и последующей отставкой Дмитрия Квартальнова. Избавиться от клейма лузеров, панически боящихся омскую команду, казанцам будет трудно.

Два перелета во втором раунде до Владивостока и обратно скажутся на «Ак Барсе», если серия затянется. Многим ключевым игрокам уже за 30, и выдерживать бешеный кубковый темп они способны только эпизодически. Это было заметно в играх против скромных «Нефтехимика» и «Адмирала».

Арсений Грицюк (слева) и&nbsp;Филипп Майе. «Магнитка» была обречена. «Авангард» разобрался с ней с позиции силы и прошел в третий раунд

Мастерства у нападения «Авангарда» гораздо больше, но смущает стиль, выбранный в плей-офф главным тренером команды Михаилом Кравецом. Омичи не форсировали события, играли просто, без изысков и ненужного риска, хотя ни скромную «Сибирь», ни разобранную «Магнитку» не отнесешь к оппонентам повышенного уровня сложности. Пересидеть «Ак Барс», превзойдя его в терпении и умении дождаться чужой ошибки, невероятно сложно. Билялетдинов проповедует такую модель с незначительными корректировками с незапамятных времен.

Михаил Кравец.
ХК «Ак Барс»

Проблема «Авангарда» видится в том, что Кравец почти все отдает на откуп игрокам и предпочитает ставить простой хоккей. Вдобавок как минимум старт серии пропустят два ключевых защитника Шарипзянов и Чистяков, получившие повреждения в прошлом раунде. Менеджмент клуба в лице Рашида Хабибулина кампанию по усилению состава в дедлайн провел невразумительно, не сумев создать необходимого запаса прочности.

На старте серии «Ак Барс», который находится в лучшем игровом тонусе, обязан забирать оба домашних матча. В противном случае начнется игра с огнем. Именно у омской команды, пожалуй, самое мастеровитое и опасное нападение в лиге, если брать топ-6. Этот фактор может стать решающим, если казанцы будут много удаляться. В их интересах действовать на грани, используя агрессию и силовое давление, при том, что арбитры проявляли известную долю либерализма и карали только за самые откровенные нарушения. Бригады омского большинства крайне опасны, чтобы дарить им на ровном месте хоть малейший шанс.

«Ак Барс» — «Авангард».
ХК «Ак Барс»

Билялетдинов имеет огромное превосходство над никогда не тренировавшим на таком уровне коллегой. Но на этом очевидные козыри «Ак Барса» заканчиваются. Примерно равная борьба и шесть-семь матчей — обязательный минимум для этого финала «Востока». Обе команды в плей-офф пока действовали слишком аккуратно и зачастую пассивно. Сейчас уже нет смысла включать экономный режим и беречь силы. В нынешнем сезоне чаще побеждает тот, кто сам заставляет соперника ошибаться. Сильные стороны «Ак Барса» и «Авангарда» в плей-офф примерно схожи — организация, умение обороняться, действия специальных бригад. Меньше всего хочется, чтобы победитель в серии отталкивался только от этих козырей. Надо еще чем-то удивить. Тогда простить можно будет все, кроме уныния.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
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1.04 17:00
Ак Барс – Авангард
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