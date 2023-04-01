«Ак Барс» или «Авангард»? Нас ждут непредсказуемый сюжет, валидольные овертаймы и судейские скандалы

В этой серии будет прекрасно все. Непростительно только одно — уныние.

«Ак Барс» (1) — «Авангард» (3)

Матчи: 1, 3, 5 и 7 апреля, если потребуется — 9, 11, 13 апреля.

Прогноз «СЭ»: 4-3.

Ожившая в последние дни тема введения перекрестного плей-офф в Кубке Гагарина пока не имеет четко прописанного будущего. Однако в случае реформы новой яркой серии с участием «Ак Барса» и «Авангарда», вероятно, придется ждать долго, поэтому ловите и цените нынешний момент. Предстоящее противостояние двух главных «олигархов» Восточной конференции должно выйти запоминающимся — с непредсказуемым сюжетом, парочкой овертаймов и, вероятно, какими-то судейскими скандалами. В предыдущие сезоны было именно так.

Казанцев наверняка подогревают недавние кубковые поражения. В 2019-м «Ак Барс» избавился от чемпионского звания уже в первом раунде, всухую проиграв омской команде во главе с Бобом Хартли. Тогда полетела голова главного тренера Зинэтулы Билялетдинова, который сменил тренерский мостик на кресло консультанта. Если бы не провальное начало нынешнего сезона с Олегом Знарком, то Билл вряд ли вернулся с почетной пенсии обратно на скамейку. Не уйти еще раз со своего поста с позором — весомая мотивация индивидуального плана.

Зинэтула Билялетдинов. ХК «Ак Барс»

Два года назад в одной из лучших и драматичных серий в истории лиги «Авангард» вырвал победу в седьмом матче финала Востока. В прошлом сезоне для «Ак Барса» все закончилось уже в первом раунде и последующей отставкой Дмитрия Квартальнова. Избавиться от клейма лузеров, панически боящихся омскую команду, казанцам будет трудно.

Два перелета во втором раунде до Владивостока и обратно скажутся на «Ак Барсе», если серия затянется. Многим ключевым игрокам уже за 30, и выдерживать бешеный кубковый темп они способны только эпизодически. Это было заметно в играх против скромных «Нефтехимика» и «Адмирала».

Мастерства у нападения «Авангарда» гораздо больше, но смущает стиль, выбранный в плей-офф главным тренером команды Михаилом Кравецом. Омичи не форсировали события, играли просто, без изысков и ненужного риска, хотя ни скромную «Сибирь», ни разобранную «Магнитку» не отнесешь к оппонентам повышенного уровня сложности. Пересидеть «Ак Барс», превзойдя его в терпении и умении дождаться чужой ошибки, невероятно сложно. Билялетдинов проповедует такую модель с незначительными корректировками с незапамятных времен.

Михаил Кравец. ХК «Ак Барс»

Проблема «Авангарда» видится в том, что Кравец почти все отдает на откуп игрокам и предпочитает ставить простой хоккей. Вдобавок как минимум старт серии пропустят два ключевых защитника Шарипзянов и Чистяков, получившие повреждения в прошлом раунде. Менеджмент клуба в лице Рашида Хабибулина кампанию по усилению состава в дедлайн провел невразумительно, не сумев создать необходимого запаса прочности.

На старте серии «Ак Барс», который находится в лучшем игровом тонусе, обязан забирать оба домашних матча. В противном случае начнется игра с огнем. Именно у омской команды, пожалуй, самое мастеровитое и опасное нападение в лиге, если брать топ-6. Этот фактор может стать решающим, если казанцы будут много удаляться. В их интересах действовать на грани, используя агрессию и силовое давление, при том, что арбитры проявляли известную долю либерализма и карали только за самые откровенные нарушения. Бригады омского большинства крайне опасны, чтобы дарить им на ровном месте хоть малейший шанс.

«Ак Барс» — «Авангард». ХК «Ак Барс»

Билялетдинов имеет огромное превосходство над никогда не тренировавшим на таком уровне коллегой. Но на этом очевидные козыри «Ак Барса» заканчиваются. Примерно равная борьба и шесть-семь матчей — обязательный минимум для этого финала «Востока». Обе команды в плей-офф пока действовали слишком аккуратно и зачастую пассивно. Сейчас уже нет смысла включать экономный режим и беречь силы. В нынешнем сезоне чаще побеждает тот, кто сам заставляет соперника ошибаться. Сильные стороны «Ак Барса» и «Авангарда» в плей-офф примерно схожи — организация, умение обороняться, действия специальных бригад. Меньше всего хочется, чтобы победитель в серии отталкивался только от этих козырей. Надо еще чем-то удивить. Тогда простить можно будет все, кроме уныния.