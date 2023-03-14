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ЦСКА вырвал победу в седьмой игре серии. Но важнейший гол забил после грубейшей ошибки судей

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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14 марта. ЦСКА — «Северсталь» — 5:3.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Армейцы идут дальше, переиграв отчаянно сопротивлявшуюся «Северсталь».

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Седьмой матч
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
Голы: Думбадзе — 1 (Денисов, Гераськин), 13:02 — 0:1. Петунин — 3 (бол., Абросимов), 16:38 — 0:2. Плотников — 4 (бол., Григоренко, Нестеров), 18:25 — 1:2. Каменев — 3 (Провольнев, Окулов), 34:15 — 2:2. Провольнев — 1 (Слепышев, Карнаухов), 45:42 — 3:2. Соркин — 1 (Мамин, Григоренко), 46:09 — 4:2. Суворов — 3 (Иванцов), 54:55 — 4:3. Каменев — 4 (мен., п.в., Сергеев, Нестеров), 59:47 — 5:3.
Вратари: Рейдеборн — Самонов (59:27 — 59:47).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 42 (14+15+13) — 26 (10+8+8).
Судьи: Бирин, Морозов.
14 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9349 зрителей.
Счет в серии: 4-3.

От серии между ЦСКА и «Северсталью» мало кто ожидал семи матчей. Действующий обладатель Кубка Гагарина уверенно прошел вторую половину регулярки и выглядел явным фаворитом, но череповчане смогли удивить. Хоть они и пропустили в одном из матчей девять шайб, но три игры провели очень качественно, победили и приехали в Москву на седьмую встречу.

Игровой момент в&nbsp;матче плей-офф КХЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Северсталь&raquo;. Это просто невероятно! «Северсталь» не сдалась грозному ЦСКА даже после 3:9

Неуверенная игра вратарей ЦСКА наблюдалась на протяжении всей серии, и в решающем матче о ней забыть не удалось. Рейдеборн отбил шайбу перед собой после наброса Денисова, чем воспользовался Думбадзе.

Во втором голе «Северстали» шведского вратаря винить тяжело, а вот оборона как будто расступилась перед Александром Петуниным, который классно попал по шайбе с лета.

Армейцы отыграли один гол еще до перерыва: Сергей Плотников замкнул передачу Григоренко на пятаке.

Во втором периоде армейцы, что естественно, чаще атаковали и сравняли счет после точного броска Каменева. Вот только за секунд 15 до этого в чужой зоне рухнул и не смог подняться нападающий «Северстали» Егор Морозов. По правилам игра останавливается, когда обороняющаяся команда перехватит шайбу, но даже после того, как игрок череповчан Рожков это сделал, свисток не прозвучал. Армейцы перехватили шайбу и забили — гол засчитан.

Нет, этот гол не надломил «Северсталь». Но ЦСКА вышел на третий период настолько заряженным, что просто смял соперника. Череповчане не могли выйти из зоны, а когда это получилось, Никиту Гуслистова сбили с ног. Арбитры промолчали, а в ответной атаке Провольнев вывел ЦСКА вперед. А через 27 секунд гости прозевали контратаку, которую завершил Максим Мамин.

Череповчане смогли отыграть одну шайбу, но большего добиться не удалось. ЦСКА заслуженно прошел дальше — в нужный момент армейцы включились на максимум и задавили соперника. Но осадок все-таки остался: два гола ЦСКА были забиты после отчетливых ошибок арбитров.

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КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
1. Авангард - Металлург
0 - 0
2. Авангард - Металлург
0 - 0
3. Металлург - Авангард
0 - 0
4. Металлург - Авангард
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
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Автомобилист – Металлург
 3 : 4 ОТ
14.03 19:30
ЦСКА – Северсталь
 5 : 3
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