Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:00

Сюрпризы на заказ. Скромная «Северсталь» остановила действующего чемпиона ЦСКА

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хоккеисты «Северстали».
Фото ХК ЦСКА
В каждой паре первого раунда Кубка Гагарина зафиксирован равный счет — 1-1.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы: Суворов — 1, 4:38 — 0:1. Каменев — 1 (Плотников), 48:31 — 1:1. Григоренко — 2 (Мамин, Соркин), 49:15 — 2:1. Тимашов — 1 (Луговяк, Вовченко), 51:17 — 2:2. Гуслистов — 1 (Пресс, Суворов), 82:25 — 2:3.
Вратари: Шарыченков — Самонов.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 54 (7+13+16+18) — 32 (9+9+10+4).
Судьи: Гашилов, Соин.
4 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 8868 зрителей.
Счет в серии: 1-1.

Нынешний первый раунд Кубка Гагарина уже вошел в историю КХЛ. Впервые за 15 лет лиги в восьми парах зафиксирован ничейный счет после первых двух матчей серий. В каждой потребуется как минимум пять игр для определения победителей. Для установления рекорда постаралась «Северсталь», которая героически продержалась до второго овертайма с ЦСКА и на зубах вырвала победу у армейского гранда. Москвичи 33 матча подряд не проигрывали в первых раундах плей-офф — с 2014 года. Парад сенсаций в КХЛ продолжается.

&laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Москва&nbsp;&mdash; 5:2. Гладиаторские бои, близкие к беспределу. Команда Ларионова вырвала матч у «Динамо» в невероятной битве

Первая встреча Сергея Федорова и Андрея Разина не предвещала сюрпризов во второй московской игре. Армейцы машиноподобным образом разобрались с «Северсталью», отгрузив Дмитрию Шугаеву четыре шайбы. А пятую отправили в пустые ворота. Череповчане, конечно, сопротивлялись, но ЦСКА исключил расслабленность и недооценку соперника: в два раза перебросал «Северсталь», превзошел по силовым приемам, вбрасываниям и сыграл дисциплинированнее. Начал серию так, как и полагается действующему чемпиону.

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Но команда Разина — крепкий орешек. Одним, даже крупным поражением ее не надломить. Длинная регулярка, наполненная турбулентными периодами, закалила и сплотила коллектив еще сильнее. Терпение и полная концентрация до 83-й минуты помогли «Северстали» сравнять счет в серии и увезти из Москвы стратегически важную победу. Показательный момент произошел в овертайме, когда тренерский штаб взял тайм-аут после затянувшейся смены, а установка игрокам уложилась в два слова. Одно из которых я не могу передать по этическим соображениям. «Дышим, ***», — напутствовал парней главный тренер.

Сработал ход Разина с заменой вратаря. Шугаева в старте заменил Александр Самонов. Помню, как в регулярке, когда «Северсталь» победила ЦСКА, наставник говорил, что Самонов хорошо играл против москвичей в форме СКА. Разин угадал с голкипером — Александр отразил 52 броска и несколько раз выручил команду в безнадежных ситуациях. Череповчане начали матч с быстрого гола Александра Суворова. 20-летний форвард отметился первой шайбой в плей-офф КХЛ в матче против действующего обладателя Кубка Гагарина. «Северстали» было важно открыть счет — это позволило пошатнуть армейское спокойствие и заставило соперника нервничать. До 49-й минуты ЦСКА стучался в закрытую дверь, и Самонов справлялся с атаками.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нефтехимик&raquo;. Драка Радулова, грязь в Санкт-Петербурге, шесть голов «Локомотива». Плей-офф КХЛ продолжает удивлять

Похвалить следует и москвичей. Хозяева не отклонились от плана и продолжали нагружать работой поймавшего кураж голкипера «Северстали». И Самонов дважды дрогнул, причем с интервалом в 44 секунды. Разин назвал это «издержками молодости». Владислав Каменев и Михаил Григоренко приблизили ЦСКА ко второй домашней победе. Однако два синхронно пропущенных гола не сломали череповчан. Буквально через две минуты Николай Тимашов подловил Шарыченкова на отскоке. Показательно, что защитник смело поехал на пятак и успел добить шайбу.

ЦСКА выглядел лучше и в первом овертайме, и во втором. Перебросал «Северсталь», выиграл больше вбрасываний — этот компонент сам Разин относил к ключевым против армейцев. Но череповчане эффективнее отнеслись к редким моментам в зоне хозяев. Обогатившийся кислородом за перерыв Никита Гуслислов убежал к чужим воротам и хитрым броском отправил шайбу в «домик» Шарыченкову. «Северсталь» ликует. Разин на пресс-конференции назвал сегодняшний матч самым сложным в тренерской карьере. А КХЛ продолжает удивлять интригами. Череповчане повысили шансы затянуть серию с действующим чемпионом. Все самое интересное — впереди.

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Следующий матч состоится в Череповце. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает ЦСКА фаворитом. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90 (52% вероятности исхода). Успех «Северстали» доступен за 3.80 (24%), как и ничья.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
5
2
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Евгений Кашников — о драке: «Если началось, нужно идти до конца. Нельзя давать заднюю»
Максим Гончаров — о драке: «В плей-офф такое случается, нужно быть готовым»
Плющев назвал команду, которая впечатляет на старте Кубка Гагарина
Форвард «Северстали» Гуслистов поделился эмоциями от победной шайбы в матче с ЦСКА
ЦСКА дома проиграл «Северстали» во втором овертайме второго матча серии
Гладиаторские бои, близкие к беспределу. Команда Ларионова вырвала матч у «Динамо» в невероятной битве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладиаторские бои, близкие к беспределу. Команда Ларионова вырвала матч у «Динамо» в невероятной битве
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
0 - 0
4. Сибирь - Авангард
0 - 0
1 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
4. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
0 - 0
4. Динамо М - Торпедо
0 - 0
1 - 1
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
0 - 0
4. Металлург - Автомобилист
0 - 0
1 - 1
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
1 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 0
4. Витязь - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - Витязь
0 - 0
1 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
1 - 1
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
4. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
1 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 1
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
1 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 1
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 0
1 - 1
Результаты / календарь
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
4.03 14:00
Авангард – Сибирь
 4 : 1
4.03 14:30
Автомобилист – Металлург
 2 : 3 ОТ
4.03 17:00
ЦСКА – Северсталь
 2 : 3 ОТ
4.03 17:00
Торпедо – Динамо М
 5 : 2
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости