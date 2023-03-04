Сюрпризы на заказ. Скромная «Северсталь» остановила действующего чемпиона ЦСКА

В каждой паре первого раунда Кубка Гагарина зафиксирован равный счет — 1-1.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Суворов — 1, 4:38 — 0:1. Каменев — 1 (Плотников), 48:31 — 1:1. Григоренко — 2 (Мамин, Соркин), 49:15 — 2:1. Тимашов — 1 (Луговяк, Вовченко), 51:17 — 2:2. Гуслистов — 1 (Пресс, Суворов), 82:25 — 2:3.

Вратари: Шарыченков — Самонов.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 54 (7+13+16+18) — 32 (9+9+10+4).

Судьи: Гашилов, Соин.

4 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 8868 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

Нынешний первый раунд Кубка Гагарина уже вошел в историю КХЛ. Впервые за 15 лет лиги в восьми парах зафиксирован ничейный счет после первых двух матчей серий. В каждой потребуется как минимум пять игр для определения победителей. Для установления рекорда постаралась «Северсталь», которая героически продержалась до второго овертайма с ЦСКА и на зубах вырвала победу у армейского гранда. Москвичи 33 матча подряд не проигрывали в первых раундах плей-офф — с 2014 года. Парад сенсаций в КХЛ продолжается.

Первая встреча Сергея Федорова и Андрея Разина не предвещала сюрпризов во второй московской игре. Армейцы машиноподобным образом разобрались с «Северсталью», отгрузив Дмитрию Шугаеву четыре шайбы. А пятую отправили в пустые ворота. Череповчане, конечно, сопротивлялись, но ЦСКА исключил расслабленность и недооценку соперника: в два раза перебросал «Северсталь», превзошел по силовым приемам, вбрасываниям и сыграл дисциплинированнее. Начал серию так, как и полагается действующему чемпиону.

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Но команда Разина — крепкий орешек. Одним, даже крупным поражением ее не надломить. Длинная регулярка, наполненная турбулентными периодами, закалила и сплотила коллектив еще сильнее. Терпение и полная концентрация до 83-й минуты помогли «Северстали» сравнять счет в серии и увезти из Москвы стратегически важную победу. Показательный момент произошел в овертайме, когда тренерский штаб взял тайм-аут после затянувшейся смены, а установка игрокам уложилась в два слова. Одно из которых я не могу передать по этическим соображениям. «Дышим, ***», — напутствовал парней главный тренер.

Сработал ход Разина с заменой вратаря. Шугаева в старте заменил Александр Самонов. Помню, как в регулярке, когда «Северсталь» победила ЦСКА, наставник говорил, что Самонов хорошо играл против москвичей в форме СКА. Разин угадал с голкипером — Александр отразил 52 броска и несколько раз выручил команду в безнадежных ситуациях. Череповчане начали матч с быстрого гола Александра Суворова. 20-летний форвард отметился первой шайбой в плей-офф КХЛ в матче против действующего обладателя Кубка Гагарина. «Северстали» было важно открыть счет — это позволило пошатнуть армейское спокойствие и заставило соперника нервничать. До 49-й минуты ЦСКА стучался в закрытую дверь, и Самонов справлялся с атаками.

Похвалить следует и москвичей. Хозяева не отклонились от плана и продолжали нагружать работой поймавшего кураж голкипера «Северстали». И Самонов дважды дрогнул, причем с интервалом в 44 секунды. Разин назвал это «издержками молодости». Владислав Каменев и Михаил Григоренко приблизили ЦСКА ко второй домашней победе. Однако два синхронно пропущенных гола не сломали череповчан. Буквально через две минуты Николай Тимашов подловил Шарыченкова на отскоке. Показательно, что защитник смело поехал на пятак и успел добить шайбу.

ЦСКА выглядел лучше и в первом овертайме, и во втором. Перебросал «Северсталь», выиграл больше вбрасываний — этот компонент сам Разин относил к ключевым против армейцев. Но череповчане эффективнее отнеслись к редким моментам в зоне хозяев. Обогатившийся кислородом за перерыв Никита Гуслислов убежал к чужим воротам и хитрым броском отправил шайбу в «домик» Шарыченкову. «Северсталь» ликует. Разин на пресс-конференции назвал сегодняшний матч самым сложным в тренерской карьере. А КХЛ продолжает удивлять интригами. Череповчане повысили шансы затянуть серию с действующим чемпионом. Все самое интересное — впереди.

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Следующий матч состоится в Череповце. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает ЦСКА фаворитом. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90 (52% вероятности исхода). Успех «Северстали» доступен за 3.80 (24%), как и ничья.