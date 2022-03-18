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Сегодня, 09:00

Иностранцы бросили «Динамо» и скисли в Челябинске. Нужны ли нашему чемпионату такие легионеры?

«Трактор» проиграл первый матч против «Салавата Юлаева» во втором раунде Кубка Гагарина
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Нападающий «Трактора» Томаш Гика.
Фото ХК «Трактор»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Сенсация

«Трактор» неожиданно уступил «Салавату Юлаеву» на своем льду со счетом 0:1. Это был тяжелый матч, как для игроков челябинского клуба, так и для зрителей. Обе команды были очень осторожными, чересчур много думали о результате, а в итоге мы увидели не хоккей, а борьбу на коньках. Но, конечно, всех удивило, что такой сценарий выбрали челябинцы. Да, Анвар Гатиятулин и в регулярном чемпионате мог заставить хоккеистов действовать в подобном стиле. Но ведь это плей-офф, а напротив тебя соперник, в котором нет ни одного иностранца. То есть у команды есть дыры в составе, можно было грамотно воспользоваться своим преимуществом. Ничего подобного. Осторожность, страх сделать ошибку сказались на исходе встречи. Вот, наверное, уфимцы удивились. Они-то были готовы отбиваться, да вы и сами могли заметить это. Иногда гости просто держали шайбу в своей зоне, а челябинцы не шли в отбор. Удачно сыграл Александр Шарыченков, который в нужные моменты подтащил, но ведь не сказать, что ему приходилось кувыркаться в воротах. Действовал четко, правильно, но без волшебства.

17&nbsp;марта. &laquo;Трактор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Салават Юлаев&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. «Салават Юлаев» продолжает удивлять: без легионеров уфимцы выглядят даже лучше

Безобразно смотрелись иностранцы «Трактора». Все знают, что настроение у них испорчено, есть вопросы, ответы на которые они до сих пор не получили. При этом парни остались в команде, никуда не сорвались. Но, к сожалению, они слишком погружены в свои проблемы, а это сказывается на хоккее. Может тогда пусть домой едут? Но так вести себя нельзя. Все понятно, зарплата в валютном выражении сильно упала. Но ведь за такие деньги надо сыграть всего два месяца, до этого вы получали то, что прописано в контракте день в день, да и за выход в следующий круг прописаны бонусы. Не руководство «Трактора» изменило экономическую ситуацию. Поменялся ли фаворит в серии? Пока нет. Прошла лишь одна игра, может быть, в субботу что-то должно измениться. Только «Салават Юлаев» уже не такой беспросветный аутсайдер, как казалось раньше.

Победа

ЦСКА повел в серии с «Динамо». Счет вас не должен смущать. Опять мы увидели команду, которая точно понимала, что она сильней. Армейцы создали себе комфортное преимущество и сохранили до сирены. Преимущество в одну шайбу стоит в плей-офф столько же, сколько и разгром. Напомним, что Алексей Кудашов перед серией потерял трех иностранцев. Антон Ведин то ли болеет, то ли пакует чемоданы, а Андре Петерссон и Эрик О'Делл уже уехали из Москвы. Когда не можешь рассчитывать на двух важных хоккеистов (Петерссона в расчет не берем), то спасти ситуацию может только правильная тактика и отсутствие грубых ошибок. Динамовцам бы матч в Челябинске посмотреть, чтобы понять, как нужно играть в тяжелой ситуации. Да, ЦСКА — это не «Трактор», но и Алексея Кудашова достаточно сильный подбор игроков. Но не получилось.

17&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 3:2. ЦСКА набирает невиданную мощь. Армейцы пока не проигрывают в плей-офф

«Динамо» играло неплохо, команда точно действовала лучше, чем в первом круге плей-офф. Но со звеньями угадать не получилось. Владислав Ефремов — качественный хоккеист, но точно не для первого звена полуфиналиста конференции. Он просто не смог в должной мере помогать Станиславу Галиеву и Вадиму Шипачеву. Ключевым моментом стали грубейшие ошибки при обороне ворот, глупые потери и недостаток концентрации в эпизодах. Все три шайбы были пропущены из-за того, что какой-то хоккеист принимал неверное решение или не до конца дорабатывал эпизод. Плохо то, что у «Динамо» в запасе почти нет козырей. Конечно, если Ведин вылечится, то первая пятерка изменится, станет сильней, но хватит ли этого против армейцев? Зато к вратарю Ивану Бочарову нет никаких претензий. После серии с «Северсталью» он сделал выводы и сыграл блестяще, отразив 36 бросков. 36! Не слишком ли много для игры такого уровня?

Радость армейцев.

Плей-офф

В Нижнем Новгороде был сыгран единственный пятый матч (в МХЛ серии до трех побед) первого раунда плей-офф. Даже обидно, что наша молодежь может играть так: «Чайка» только в овертайме дожала «Спутник» — 1:0. Правда, форварды нижегородцев кажется пять ли восемь раз попали в штангу, все сбились со счета. Да и пропустить могли, хоккей-то был достаточно живой, но 0:0 после 60 минут на таком уровне все равно удивляют.

Теперь есть все участники второго раунда. И скучных игр не будет. На «Востоке» «Стальные Лисы» встретятся с «Омскими Ястребами». У них свои отношения. Осенью, когда омичи были в потрясающей форме, к ним приехали магнитогорцы и просто разорвали команду Виталия Черночуба — 7:3 и 8:2. Зимой все было не так однозначно — 7:4 в пользу «ястребов» и 1:5 в пользу «лисов». Нет сомнений, что это будет самая зрелищная пара во втором раунде, лишь бы только не стали отбиваться и откидываться. Все-таки в обеих командах тренеры-дебютанты, могут перенервничать.

Хоккеисты &laquo;Югры&raquo;. «Лада» и «Югра» снова будут в КХЛ? Какие реформы ждут лигу

«Ирбис» из Казани, начавший сезон с задачей наиграть совсем зеленую молодежь, во время турнира изменил концепцию и теперь вполне может побороться за кубок. Они встретятся с «Чайкой», а нижегородский клуб хоть и стал вторым в регулярном чемпионате, но в последнее время не впечатляет.

На «Западе», напомним, «Красная Армия» сыграет с «Локо», а питерский клуб СКА-1946 начнет дома против московского «Динамо». А уже в следующем раунде «Восток» начнет играть с Западом.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА набирает невиданную мощь. Армейцы пока не проигрывают в плей-офф
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
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3. Авангард - Металлург
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0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 1
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
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6. Авангард - Ак Барс
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
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2 - 3
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5 - 2
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7. Динамо М - Северсталь
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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4. Сибирь - Сал. Юлаев
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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Металлург - Барыс
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