Иностранцы бросили «Динамо» и скисли в Челябинске. Нужны ли нашему чемпионату такие легионеры?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Сенсация

«Трактор» неожиданно уступил «Салавату Юлаеву» на своем льду со счетом 0:1. Это был тяжелый матч, как для игроков челябинского клуба, так и для зрителей. Обе команды были очень осторожными, чересчур много думали о результате, а в итоге мы увидели не хоккей, а борьбу на коньках. Но, конечно, всех удивило, что такой сценарий выбрали челябинцы. Да, Анвар Гатиятулин и в регулярном чемпионате мог заставить хоккеистов действовать в подобном стиле. Но ведь это плей-офф, а напротив тебя соперник, в котором нет ни одного иностранца. То есть у команды есть дыры в составе, можно было грамотно воспользоваться своим преимуществом. Ничего подобного. Осторожность, страх сделать ошибку сказались на исходе встречи. Вот, наверное, уфимцы удивились. Они-то были готовы отбиваться, да вы и сами могли заметить это. Иногда гости просто держали шайбу в своей зоне, а челябинцы не шли в отбор. Удачно сыграл Александр Шарыченков, который в нужные моменты подтащил, но ведь не сказать, что ему приходилось кувыркаться в воротах. Действовал четко, правильно, но без волшебства.

Безобразно смотрелись иностранцы «Трактора». Все знают, что настроение у них испорчено, есть вопросы, ответы на которые они до сих пор не получили. При этом парни остались в команде, никуда не сорвались. Но, к сожалению, они слишком погружены в свои проблемы, а это сказывается на хоккее. Может тогда пусть домой едут? Но так вести себя нельзя. Все понятно, зарплата в валютном выражении сильно упала. Но ведь за такие деньги надо сыграть всего два месяца, до этого вы получали то, что прописано в контракте день в день, да и за выход в следующий круг прописаны бонусы. Не руководство «Трактора» изменило экономическую ситуацию. Поменялся ли фаворит в серии? Пока нет. Прошла лишь одна игра, может быть, в субботу что-то должно измениться. Только «Салават Юлаев» уже не такой беспросветный аутсайдер, как казалось раньше.

Победа

ЦСКА повел в серии с «Динамо». Счет вас не должен смущать. Опять мы увидели команду, которая точно понимала, что она сильней. Армейцы создали себе комфортное преимущество и сохранили до сирены. Преимущество в одну шайбу стоит в плей-офф столько же, сколько и разгром. Напомним, что Алексей Кудашов перед серией потерял трех иностранцев. Антон Ведин то ли болеет, то ли пакует чемоданы, а Андре Петерссон и Эрик О'Делл уже уехали из Москвы. Когда не можешь рассчитывать на двух важных хоккеистов (Петерссона в расчет не берем), то спасти ситуацию может только правильная тактика и отсутствие грубых ошибок. Динамовцам бы матч в Челябинске посмотреть, чтобы понять, как нужно играть в тяжелой ситуации. Да, ЦСКА — это не «Трактор», но и Алексея Кудашова достаточно сильный подбор игроков. Но не получилось.

«Динамо» играло неплохо, команда точно действовала лучше, чем в первом круге плей-офф. Но со звеньями угадать не получилось. Владислав Ефремов — качественный хоккеист, но точно не для первого звена полуфиналиста конференции. Он просто не смог в должной мере помогать Станиславу Галиеву и Вадиму Шипачеву. Ключевым моментом стали грубейшие ошибки при обороне ворот, глупые потери и недостаток концентрации в эпизодах. Все три шайбы были пропущены из-за того, что какой-то хоккеист принимал неверное решение или не до конца дорабатывал эпизод. Плохо то, что у «Динамо» в запасе почти нет козырей. Конечно, если Ведин вылечится, то первая пятерка изменится, станет сильней, но хватит ли этого против армейцев? Зато к вратарю Ивану Бочарову нет никаких претензий. После серии с «Северсталью» он сделал выводы и сыграл блестяще, отразив 36 бросков. 36! Не слишком ли много для игры такого уровня?

Плей-офф

В Нижнем Новгороде был сыгран единственный пятый матч (в МХЛ серии до трех побед) первого раунда плей-офф. Даже обидно, что наша молодежь может играть так: «Чайка» только в овертайме дожала «Спутник» — 1:0. Правда, форварды нижегородцев кажется пять ли восемь раз попали в штангу, все сбились со счета. Да и пропустить могли, хоккей-то был достаточно живой, но 0:0 после 60 минут на таком уровне все равно удивляют.

Теперь есть все участники второго раунда. И скучных игр не будет. На «Востоке» «Стальные Лисы» встретятся с «Омскими Ястребами». У них свои отношения. Осенью, когда омичи были в потрясающей форме, к ним приехали магнитогорцы и просто разорвали команду Виталия Черночуба — 7:3 и 8:2. Зимой все было не так однозначно — 7:4 в пользу «ястребов» и 1:5 в пользу «лисов». Нет сомнений, что это будет самая зрелищная пара во втором раунде, лишь бы только не стали отбиваться и откидываться. Все-таки в обеих командах тренеры-дебютанты, могут перенервничать.

«Ирбис» из Казани, начавший сезон с задачей наиграть совсем зеленую молодежь, во время турнира изменил концепцию и теперь вполне может побороться за кубок. Они встретятся с «Чайкой», а нижегородский клуб хоть и стал вторым в регулярном чемпионате, но в последнее время не впечатляет.

На «Западе», напомним, «Красная Армия» сыграет с «Локо», а питерский клуб СКА-1946 начнет дома против московского «Динамо». А уже в следующем раунде «Восток» начнет играть с Западом.