Уфимцы весь плей-офф провели без иностранцев.

КХЛ. Кубок Гагарина. «Восток». 1/2 финала конференций. Шестой матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Бэйлен — 4 (Телегин), 30:46 — 0:1. Основин — 1 (Пилут), 37:19 — 0:2. Кадейкин — 5 (Науменков), 55:59 — 1:2.

Вратари: Шарыченков (57:58) — Вилл.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (8+3+24) — 25 (10+12+3).

Судьи: Бирин, Оленин.

27 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 5966 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

Пока на «Западе» СКА и ЦСКА в седьмой раз за последние восемь лет вышли в финал конференции, на «Востоке» борьба в самом разгаре. Серии — на разный вкус: «Магнитка» и «Авангард» соревнуются в том, кто больше забьет, а «Трактор» и «Салават Юлаев» бьются с оглядкой на свои ворота. Но — ожесточенно: капитан уфимцев Григорий Панин точно не сыграл бы до конца серии после дисквалификации за удар Лукаша Седлака. Чех же поехал с «Трактором» в Уфу, но в состав на шестую игру не попал.

При равной и осторожной игре большинство — отличная возможность, чтобы забить. Вот только для хозяев оно чуть не привело к печальным последствиям. В начале второго периода Тихонов мог забивать после прострела Шмелева, но не смог жестко поставить клюшку на пятаке. А вот у вышедшего со скамейки штрафников Стася момент был куда опаснее: он выходил в одиночестве на ворота Шарыченкова, но не смог переиграть вратаря «Салавата».

В середине второго периода команды обменялись шикарными моментами. Тихонов вывел на ударную позицию Башкирова, но у того бросок не получился. А бросок Кравцова в упор отразил Шарыченков. Но вскоре челябинцы все-таки открыли счет. Бэйлен открылся на дальнюю штангу, и Телегин нашел его своевременной передачей.

А незадолго до второго перерыва ошибся вратарь уфимцев Шарыченков, который до этого весь плей-офф играл очень уверенно. Выйдя за ворота, он отдал передачу на соперника. Пилут бросил, а Вячеслав Основин на пятаке первым успел на добивание. Форвард, который получил место в составе только в четвертой игре серии, забросил первую шайбу в этом плей-офф.

Три удаления челябинцев на старте третьего периода дали уфимцам шанс. Но то Вилл тащил, то Кулемин мазал, то Шмелев делал неточные передачи. Кадейкин за четыре минуты до конца основного времени матча отыграл одну шайбу, но большего хозяевам добиться не удалось.

В любом случае, команда Лямся заслуживает только восхищения. Без уехавших легионеров они дали бой фавориту. «Трактор» же в финале Восточной конференции ждет победитель пары «Металлург» — «Авангард».