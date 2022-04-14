В четверг московские армейцы переиграли в седьмом матче финала Западной конференции СКА (3:0) и в решающей серии сезона встретятся с «Металлургом».

Серия, в которой развязка отложена до седьмого матча, по умолчанию не может считаться скучной. Лидеры ЦСКА, подозрительно долго державшиеся в тени, в самый нужный момент, начиная с шестой встречи, включились на полную мощность. Две шайбы опытного Сергея Плотникова стали решающим фактором. Петербуржцам не нашлось чем на это ответить. Тренерский запрос со стороны штаба СКА на мнимую атаку вратаря Юханссона после того, как счет стал 0:2, выглядел жестом отчаяния. Интригу не спасло даже удаление форварда гостей Абрамова за фантомный удар клюшкой в конце второго периода — задолго до финальной сирены москвичи обеспечили комфортное преимущество и без лишней нервотрепки довели матч до победы.

В последние годы финал Западной конференции стал трафаретным из-за неизменного состава участников. Удивить чем-то новым сложно. Фигуры главных тренеров — дебютантов Сергея Федорова и Романа Ротенберга — интересны только своими биографиями, но никак не эмоциональными высказываниями или гениальными тактическими ходами. На их фоне артистичный Илья Воробьев со своей «Магниткой» просто король, который хорош и харизмой, и чисто хоккейными решениями.

Воробьев в «Металлурге» прошел долгий и неоднозначный путь, прежде чем стать тем, кем он является сейчас. Хотя еще два года назад после позорного вылета «Магнитки» с платежкой далеко за полтора миллиарда от «Барыса» в нем было сложно разглядеть специалиста, способного резко поменяться и прогрессировать. Предстоящий финал Кубка Гагарина не просто ремейк 2016-го, а противостояние двух совершенно разных систем. На меньшее, чем семь матчей, соглашаться нельзя.

Нынешняя серия до эталонного по сюжету прошлогоднего финала «Востока» с участием «Авангарда» и «Ак Барса» не дотянула. Было бы классно снова увидеть в седьмом матче овертайм, но такая роскошь выпадает не каждый раз. Но в напряженной битве СКА и ЦСКА хватало интересных моментов, поэтому, положа руку на сердце, был бы только рад, если в других сериях плей-офф все решалось в седьмых встречах.

В составах армейских тяжеловесов полно людей, получающих много миллионов и считающихся звездами КХЛ. Выхлоп от элиты получился скромным. В этом есть и вина, и беда главных тренеров обеих команд. Не дать проявить себя лучшим игрокам соперника — очевидная и важная задача. Но хочется дождаться чего-нибудь сладкого, свежего, творческого. С этим дефицит. Не случайно, что самым обсуждаемым персонажем серии стал нападающий СКА Леонид Комаров. На его счету ни одного очка за результативность и бесчисленное количество провокаций. Попытки финского задиры залезть соперникам под кожу достали даже легенду ЦСКА Бориса Михайлова. Еще можно отдельно восхититься 41-летним ветераном победителей Александром Поповым, сделавшим из третьего звена своей команды мощный козырь. Однако для эпического сражения маловато.

Углядеть какие-то модные тенденции, которые можно взять на вооружение остальным, тоже трудно. Можно прийти к выводу, что игра и первые лица измельчали. Но скорее это только эпизод. От Федорова и Ротенберга в дебютный сезон сложно ждать невероятных открытий. Оба в целом отработали на «хорошо». В случае с каждым из них важен процесс развития.