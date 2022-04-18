Битва гигантов в финале Кубка Гагарина. Разбираем игру Кошечкина и Федотова

Анализ сильных и слабых сторон вратарей «Металлурга» и ЦСКА.

Финалу Кубка Гагарина между «Магниткой» и ЦСКА добавят огня личные противостояния. Плотников, Каменев, Голдобин, Лайпсик, Коростелев и Пашнин сыграют против бывших команд. А главный тренер армейцев Сергей Федоров — против клуба, где завершил профессиональную карьеру. Принципиальностью отличается вратарская дуэль. Василия Кошечкина и Ивана Федотова связывают не только антропометрические сходства. Оба голкипера — выше 200 см. Вратари «Металлурга» и ЦСКА выступали на последних Олимпиадах в качестве стартеров сборной России. Кошечкин вернулся из Пхенчхана с золотом, а Федотов из Пекина — только с серебром.

В финале опытный Василий столкнется с прогрессирующим Иваном, который за пару сезонов из голкипера Высшей лиги превратился в первого номера олимпийской сборной. «СЭ» проанализировал их игру в плей-офф и разобрался, чья вратарская линия предпочтительнее.

Бросковая карта Василия Кошечкина.

Как пропускает Кошечкин

Сейчас, когда «Металлург» дошел до финала, это кажется странным, но Кошечкин мог остаться в плей-офф дублером. Серию с «Барысом» начал Юхо Олкинуора — основной вратарь уральцев в регулярке. Правда, финн, как и многие его соотечественники из других клубов, спешно собрал чемоданы домой и оставил команду с только восстановившимся после травмы Кошечкиным и подписанным на случай форс-мажора Иваном Налимовым. Беспокойство за голкиперов «Металлурга» быстро пропало: Василий лихо вошел в плей-офф, выиграл четыре матча подряд и прибавлял от раунда к раунду.

Выдавать длительные серии из удачных матчей в 39 лет трудно. Кошечкин провалился в первых домашних играх с «Авангардом». Редко когда увидишь, чтобы Василия меняли в двух матчах подряд. Однако голкипер не рассыпался, помог перевернуть серию и к решающей встрече подошел с чемпионским хладнокровием. Омичи не забили тольяттинскому богатырю, несмотря на 41 бросок и дикий штурм в концовке.

Кошечкин проводит 14-й плей-офф в КХЛ. Финал с ЦСКА — четвертый в его карьере. Сильные и слабые стороны голкипера известны всем тренерам лиги. Однако Василий продолжает удивлять надежностью. Прежде всего, за счет адаптации к нынешним кондициям. Кошечкин научился реже отбивать шайбу перед собой, оставляя меньше шансов на добивание. Перед дальними бросками Василий предпочитает дальше выкатываться из ворот, чтобы сократить угол обстрела. При этом он контролирует дистанцию и не теряет ближнюю и дальнюю штанги. Забить ему прямым броском крайне сложно: с реакцией и выбором позиции у голкипера полный порядок.

А вот трафик на пятаке доставляет Кошечкину проблемы. Василий агрессивно двигается по вратарской, ищет игрока, контролирующего шайбу, тратя силы на перемещениях в низкой стойке. Когда голкипер видит момент броска, даже оставаясь глубоко в воротах, он реагирует на него. С контролем отскока или без — другой вопрос.

Добивания с пятака часто приводят к опасным моментам — из слота Василий пропустил больше всего шайб в плей-офф. Когда Кошечкин отбивает шайбу перед собой в неконтролируемую зону, где находится соперник, вероятность гола сильно возрастает. Трудности возникают после бросков с ложных запахов, с ходу или после второй передачи. Резко переместиться и сгруппироваться Кошечкину с внушительными размерами нелегко.

Василий любит выходить из ворот и помогать защитникам. Остановить шайбу в трапеции, чтобы сбить атаку соперников, — обычное дело для Кошечкина. Клюшкой голкипер играет небезошибочно, но точность передач высокая. Василий хорошо перекрывает низ ворот: качественно играет на щитках за счет растяжки, реакции и развернутой посадки. Психологическая стабильность — главный его козырь в кубковых матчах. Кошечкин моментально забывает пропущенные голы, в том числе те, которые стали следствием откровенных ляпов.

Бросковая карта Ивана Федотова.

Как пропускает Федотов

Федотов проводит лучший сезон в карьере. Недаром за ним следят представители задрафтовавшей его «Филадельфии». Иван выиграл конкуренцию у Адама Рейдеборна, съездил на Олимпиаду и без замен прошел три раунда плей-офф. Федотов — лучший вратарь лиги по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков. Как и Кошечкин, он блестяще отыграл решающие матчи финала конференции — шестой и седьмой, — пропустив одну шайбу за 120 минут.

Габариты Федотова — его сильная сторона. При росте 202 см голкипер отличается подвижностью и быстро перемещается на щитках, используя резкие толчки коньками. В основной стойке Иван мобилен. Ловушкой работает чуть лучше, чем блином. С дальними бросками вратарь справляется превосходно. Даже если шайба отскакивает на пятак, голкипер старается быстро зафиксировать ее — и всегда готов к повторному броску.

Федотов хорошо выбирает позицию, не заваливает спину и контролирует положение рук (ловушка и блин впереди туловища на достаточном расстоянии). Что помогает читать игру и грамотно реагировать на броски с ближней и средней дистанции. А внушительные размеры озадачивают нападающих: создается ощущение, что перед ними нет свободных зон.

Четыре шайбы в плей-офф Федотов пропустил после бросков (набросов) из-за ворот. Не каждый гол — следствие ошибки голкипера, но обратил бы внимание на эту тенденцию. Неожиданными бросками Ивана легче поставить в тупик. Федотов теряется, когда шайба находится за воротами. Игра клюшкой — другая проблема вратаря. На выходах Иван может создать проблемы партнерам. Когда защитники не успевают подстраховать вратаря, все заканчивается печально — как в шестом матче против СКА, когда забивал Валентин Зыков.

Федотов играет хладнокровно, почти без лишних движений и метаний по вратарской. Особенно это бросалось в глаза в сериях с «Локомотивом» и московским «Динамо». Против СКА Иван действовал не так уверенно: пропускал несложные шайбы и допускал больше отскоков перед собой. В финале голкиперу необходимо сохранять спокойствие, даже если соперник предложит высокий темп и приличную нагрузку. Федотов за этот сезон прошел и финал Олимпиады, и седьмой матч с грозными петербуржцами — сомневаюсь, что против «Металлурга» вратаря начнет трясти. Пусть у Ивана меньше опыта, чем у Кошечкина, повлиять на его надежность это не должно.