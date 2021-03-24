ЦСКА снова подвел закрытый хоккей. С таким стилем игры можно остаться ни с чем

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Конфуз

«Салават Юлаев» впервые в истории КХЛ завершил серию плей-офф, уступив своему сопернику со счетом 0:4. Самое печальное для уфимцев, что проиграли они именно «Ак Барсу», ведь для них это принципиальный соперник. А самое страшное — разгромлены по делу.

Так что же происходит в Уфе? Среди всех команд, которые считаются топами в КХЛ, у уфимцев самое слабое управление. Я уверен, что в «Локомотиве», «Ак Барсе», ЦСКА или «Авангарде» не позволили бы иностранцам играть так, как позволяют легионерам в Уфе. Да и не только иностранцы в таком положении, просто они — самый яркий пример. В «Салавате Юлаеве» вообще нет никакого давления на игроков, получающих необоснованно высокие зарплаты. Для них создают комфортные условия, что, может быть, и неплохо, но в большом спорте только это не работает. Получается, что в команде люди, которые в решающий момент могут спокойно проиграть, понимая, что им ничего за это не будет. В ЦСКА и СКА любое поражение — серьезное ЧП, в Ярославле к раздевалке сразу подбирается Юрий Лукин, а Юрий Яковлев назначает собрание — сначала тренеру. В «Металлурге» моментально появляются слухи, что скоро всех уволят и поменяют, и они небеспочвенны, в «Авангарде» Александр Крылов воспринимает неудачу как личное оскорбление, и это все чувствуют.

В Уфе в случае неудачи не происходит ничего. Тренерский вопрос в «Салавате Юлаеве» — это ведь курам на смех, давайте называть вещи своими именами. Ну какой там Николай Цулыгин, какой Томми Лямся? Вы так и будете вылетать дальше и позориться в регулярном чемпионате. Но нормального тренера не берут, чтобы пацанам в раздевалке было комфортно, чтобы они не обиделись. Не будем забывать, что и назначения в клуб происходят в результате дворцовых переворотов и интриг, а это тоже влияет на обстановку. Попадая в кресло, люди сосредотачиваются на том, чтобы сохранить работу и не дать следующей волне сместить их. Все надо менять в «Салавате Юлаеве», тут переводом Хартикайнена к Кадейкину проблему не решить.

Возвращение

В серии между ЦСКА и «Локомотивом» уже был матч, который повлиял на серию. Когда армейцы победили 4:1, они показали, насколько могут быть страшными, после этого ярославцы никак не могли отойти от ужаса и завалили следующий матч. Не развалились, конечно, но все равно проиграли. Во вторник уже «Локомотив» показал, насколько он может быть мощным и страшным. И вот уже армейские игроки не могут голову поднять, позволяя сопернику определять счет встречи. А если пытаются хоть как-то поменять обстановку, то получают такое ожесточенное сопротивление, что не выдерживают.

Победа со счетом 3:0 возвращает серию к состоянию, когда совершенно ничего не понятно. И мы видим, что на льду два серьезных соперника, желающих победить и прилагающих все усилия для этого. Скабелка ведь ничего не изменил, но каким-то образом заставил игроков поверить в себя. При этом у него вновь забегал Андре Петтерсон, на которого мы все уже махнули рукой, а к остальным и больших вопросов не было.

ЦСКА снова подвел их закрытый хоккей, когда надо терпеть и выжидать, чаще всего ничего не предпринимая. Только, кажется, он не всегда работает против обученного клуба с хорошим подбором хоккеистов. Второй раз за короткий период ярославцы нашли решение этой задачи. Пятый матч будет очень интересным, хоть и не определит победителя серии. Никитину не останется ничего, кроме как снова вспомнить ту знаменитую игру с победой 4:1, только Ярославль уже к этому будет готов.

Изменения

В Челябинске прошла пресс-конференция руководства «Трактора» и главного тренера. Никаких откровений там не было, но они и не всегда нужны, чтобы составить впечатление о происходящем. На сегодняшний день нет никакого оптимизма насчет следующего сезона. Например, в тренерский штаб пытаются вернуть Виталия Ячменева, отказавшись от Равиля Гусманова. Логика понятна. Анвар Гатиятулин вместе с Ячменевым добился лучшего результата, он хочет вернуть то состояние, закрывая глаза на то, что бронзовый сезон стал возможен по совокупности причин. И уж присутствие того помощника вряд ли было основной из них.

Тем не менее вопросов к тренеру по этому сезону нет. Перед ним ставили задачу, чтобы в городе забыли сезон-2019/20, Анвар с этим справился, команда попала в плей-офф, а не опозорилась, досрочно отправившись в отпуск. Но в следующем чемпионате надо будет выступить «лучше, чем в нынешнем», и у меня справедливые сомнения, что с такой тактикой это возможно. Есть шанс, что и Гатиятулин будет работать иначе, хотя за лето обычно сформировавшиеся тренеры не меняются.

Решено не предлагать контракт Понтусу Обергу. Понятно, что у этого хоккеиста есть определенные личные проблемы, мешающие концентрироваться на игре, но даже с ними мы иногда видели очень крутой хоккей в его исполнении. Только главный тренер так и не нашел ему нужное место, хотя мог бы. Ждем, как менеджеры поработают в межсезонье. Тогда и станет понятно, будет ли прогресс. Но с планом «два звена играют — два звена пашут» на многое рассчитывать нельзя.