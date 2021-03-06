Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Если убрать лирику, то «Салават Юлаев» исправил ошибку, выиграл у «Трактора» и едет в Челябинск при равном счете. Но если разбираться, то уфимский клуб не подтвердил статус фаворита. Своего они добились только в овертайме, потратив лишние нервы и силы, не сумев удержать преимущество в одну шайбу до конца основного времени, причем, пропустили на последних минутах. Конечно, руководители клуба могут себя успокаивать тем, что команда еще не разбежалась, не набрала ход. Или вспоминать, как преобразились уфимцы при счете 0:1, в какой-то момент они настолько превосходили соперника, что Анвару Гатиятулину пришлось брать тайм-аут, а потом волноваться, как бы все не закончилось разгромом.

Да, есть плюсы, существуют основания полагать, что во второй раунд выйдет все-таки башкирский клуб, и шансов у них побольше, чем у соперников. Но смущает ужасная нестабильность. Все видят, что у Томми Лямся разная команда в разных периодах, а сам главный тренер стоит и просто наблюдает за происходящим, не в силах ничего поменять. Остается только верить, что Маркус Гранлунд сделает гениальную, но очень рискованную передачу на Тему Хартикайнена, а он попадет в ворота. Но даже тот пас мог не дойти до финна, и тогда еще бы неизвестно, чем все закончилось.

В Челябинске команды переезжают с интригой, но «Трактор» очень хотел взять матч на выезде, а сейчас проведет две игры, когда хоккеистам терять нечего. Они превзошли соперника в старательности в первых двух встречах. Этого не хватило для двух побед, но с таким важным качеством у клуба не все потеряно. Игрокам «Салавата Юлаев» надо срочно приходить в себя.

Разгромы

Еще три матча в пятницу вечером откровенно разочаровали. Чуть-чуть держала в напряжении игра ЦСКА — «Спартак», но уже с первых минут стало ясно, что красно-белые не сумеют избежать поражения, возможно, крупного. Игорь Никитин понял, что держать прежний стиль на такого соперника — слишком большая роскошь, с такой предельной концентрацией до финала не дойти, случится нервный срыв. Пусть уж парни лучше будут расслабленными, получат удовольствие от хоккея, все равно у спартаковцев никаких шансов. Именно в этом матче мы увидели, насколько серьезные проблемы красно-белых, насколько они не готовы ни к сезону в целом, ни к плей-офф, в частности. Только невероятное везенье позволит им праздновать успех хотя бы в одной встрече.

Развалился и «Йокерит», хотя тут надо отметить команду Андрея Скабелки, которая нейтрализовала соперника. После именно таких игр начинаешь всерьез относиться к шансам ярославцев не просто на финал конференции, но и на кубок. Обученные финны, имеющие в атаке весьма крутых ребят уровня КХЛ, нанесли лишь 23 броска по ворота Эдварда Паскуале. А в свои ворота получили 34 броска, но попытались зачем-то превратить игру в скандал, постоянно взрывая обстановку. На перезагрузку в серии тоже рассчитывать не приходится, так как команды остаются в Ярославле, в прежних раздевалках. Только скамейками поменяются.

В Казани тренер «Ак Барса» осознал, что против него выходит клуб, который уже одной ногой в отпуске и ради этого не стоит дополнительно дергать хоккеистов.

Насладитесь моментом: автор этого малюсенького, но волшебного подправления на синей — Константин Окулов, лучший бомбардир @hccska в регулярке (49) и плей-офф (3).#КубокГагарина pic.twitter.com/j2CBNwJycY — КХЛ (@khl) March 6, 2021

Первый раунд

Никакого чуда в ВХЛ не случилось, все команды, занявшие первые восемь мест в турнирной таблице регулярного чемпионата, дружно вышли во второй раунд. Радоваться совершенно нечему, ни одного седьмого матча, две серии завершились в четырех встречах, а еще в трех соперники взяли лишь по одной игре. И еще раз напомню руководству ВХЛ, что они несут такую же ответственность за плохой плей-офф, как и игроки. Лимит на возрастных хоккеистов надо убирать, ведь совершенно пропала конкуренция за место в составе. Даже зацепиться за какую-то серию в первом раунде нельзя.

Больше всего повезло системе «Ак Барса». Часть хоккеистов может спокойно заменить кого-то в КХЛ, а часть игроков усилит «Ирбис» в плей-офф МХЛ.

Порадовал «Металлург». В Новокузнецке поменяли тренера перед плей-офф, но Евгений Попихин не стал ничего менять, а только расслабил коллектив. Там сейчас сильнейшая атака, которая в каждой встрече устраивает праздник. Их следующему сопернику из Пензы придется совсем непросто. Работать в Новокузнецке — сплошное удовольствие. Нужно угадать с вратарем, и напоминать защитникам, чтобы они не мудрили.

Немного огорчил «Нефтяник», считавшийся фаворитом турнира. В серии с достаточно слабой «Рязанью» команда придумывала себе проблемы на свою голову.

Во втором раунде пары более ровные. «Югру» вряд ли сможет остановить «Химик», хотя команде Вадима Епанчинцева придется очень непросто, «Динамо» из Санкт-Петербурга имеет все шансы пройти Альметьевск, учитывая, как хоккеисты из Татарстана мучились в предыдущих встречах. «Горняк» с довольно приличной игрой в атаке сыграет с закрытым «Рубином», и у них есть все шансы прославить систему «Автомобилиста». Но если и тут победят четыре клуба, занявшие верхние места в таблице, то тогда в следующем году и плей-офф не нужен.