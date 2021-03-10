Дацюк, возможно, сыграл свой последний матч, а Ковальчука выгнали со льда

Определились пары второго раунда на «Западе», «Авангард» прошел в следующий раунд

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Пятые матчи

Восток

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Голы: С. Мозякин — 2, 1:27 — 1:0. Прохоркин — 3 (бол., Дронов, Голдобин), 15:32 — 2:0. Голдобин — 5 (бол., Плотников, Прохоркин), 27:30 — 3:0. Валк — 1 (бол.), 30:04 — 3:1. Бек — 1 (Нестрашил, Пашнин), 35:55 — 4:1. Расмуссен — 1 (Хольм), 36:39 — 5:1.

Вратари: Кошечкин — Ортио (Карлссон, 36:39).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (15+7+7) — 29 (7+11+11).

Судьи: Бирин, Юдаков.

10 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 2373 зрителя.

Счет в серии 3-2.

Кошечкин вернулся и победил

Серия «Магнитки» и «Барыса» сводится к дуэлям вратарей. Правда, продолжение финского противостояния Олкинуоры и Ортио сегодня не состоялось. «Металлург» доверился Василию Кошечкину, и этот выбор изначально казался не самым логичным. Все помнят, как российский голкипер угодил в запас после 17 минут первого матча, пропустив три шайбы с 15 бросков. Никаких очевидных предпосылок оставлять Юху на скамейке у «сталеваров» и не было. Лично я не верил, что Кошечкина увидим в этой серии, но штаб «Металлурга» рискнул и не прогадал.

Вернулся в состав магнитогорцев и Сергей Мозякин, пропустивший прошлый матч. Главный тренер «Металлурга» не стал объяснять причины отсутствия капитана, но, судя по всему, ему просто дали день отдыха. Восстановившийся Мозякин отличился в первой же смене, подкараулив отскок от вратаря.

«Магнитка» играла с позиции силы — так, как и должен действовать фаворит с исполнителями высокого класса. Хозяева создавали момент за моментом, а Ортио не мог тащить вечно. Удивляет одно — что мешало «Металлургу» так же активно играть в прошлых матчах? Оборона «Барыса» не отличается системностью и позволяет атакующим неприлично много. Эта проблема преследует нурсултанцев весь чемпионат и эпизодически сказывается и в плей-офф.

Главное открытие «Магнитки» в кубковой весне — Николай Голдобин. Пять шайб в пяти матчах — отличная результативность для форварда, не впечатляющего голами в регулярке. Летом Николай вернулся из-за океана, а перед дедлайном от него отказался ЦСКА. Адаптация к КХЛ затянулась, и терпение армейцев иссякло. Голдобина подобрал «Металлург», где он сумел раскрыться в плей-офф и определяет результат в ключевых отрезках. Окончательно прибили гостей два гола Бека и Расмуссена с интервалом 44 секунды. Теперь штаб Михайлиса ждет головоломка — кого из вратарей выпускать на шестой матч? Ортио сегодня хватило только на два периода, а вышедший на замену Хенрик Карлссон засушил «Магнитку» в третьей 20-минутке.

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Голы: Дацюк — 1 (бол., Мэйсек, Макеев), 5:57 — 0:1. Толчинский — 3 (бол., Найт), 21:02 — 1:1. Секач — 2 (Готовец, Буше), 31:36 — 2:1. Береглазов — 1 (Хохлачев), 35:11 — 3:1.

Вратари: Бобков — Коварж.

Штраф: 27 — 18.

Броски: 22 (6+13+3) — 23 (9+4+10).

Судьи: Оленин, Раводин.

10 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 2021 зритель.

Счет в серии 4-1.

«Авангард» справился без Ковальчука

Опус пресс-службы «Автомобилиста» о поражении в четвертом матче от «Авангарда» вызвал серьезный резонанс. Эмоции и негодование уральцев можно понять: за три с небольшим минуты до конца они вели 3:1, и все шло к тому, что серия переедет в Балашиху при равном счете. Затем омичи реализуют два неоднозначных удаления, переводят игру в овертайм, и Илья Ковальчук на 89-й минуте заглушил автомобиль Билла Питерса.

У прижатого к стенке «Авто» оставался один путь — включаться сегодня с первых минут и навязывать свой хоккей. Начало получилось оптимистичным. Павел Дацюк реализовал большинство на 6-й минуте, а затем самоликвидировался лидер хозяев — Ковальчук. Илья грубо встретил коленом Александра Щемерова, за что справедливо получил от судей 5+20. Обвинять арбитров во всех бедах можно сколько угодно, но кто мешал екатеринбуржцам забить хотя бы раз за пять минут в формате «пять на четыре»? Вопрос риторический.

Щемеров на льду так и не появился. Питерсу пришлось перестраиваться на игру в пять защитников, что против быстрого «Авангарда» не могло остаться бесследно. Тем более преимуществом в одну шайбу омичей из зоны комфорта не вывести. «Ястребы» полностью завладели инициативой во втором периоде, перебросали гостей и трижды заставили Якуба Коваржа доставать шайбу из ворот.

В третьем периоде «Авангард» грамотно сыграл по счету и не позволил гостям задуматься о камбэке. «Автомобилист» завелся, побежал вперед, но где нужно выручил Игорь Бобков, а при необходимости ему помогали защитники. Омичи с запасом проходят уральцев, но сработают ли схемы Боба Хартли против более сбалансированного и системного соперника? Скорее всего, в следующем раунде омичи сыграют с «Магниткой», но для этого ей нужна еще одна победа над «Барысом».

После матча журналисты спросили, завершит ли карьеру Павел Дацюк. Тот ответил, что пока ничего не решил и придумает, что делать, в межсезонье.

Запад

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Голы: Хиетанен — 1 (бол., Линдберг), 10:22 — 1:0. Яшкин — 3 (мен.), 20:35 — 2:0. Линдберг — 1 (Сергеев, Чайковски), 25:13 — 3:0. Кулемин — 1 (Е.А. Зайцев, Муранов), 30:22 — 4:0. Абдул — 1 (Кудако, Моисеев), 33:32 — 4:1. Кудако — 1 (Морозов, Лишка), 46:09 — 4:2. Кудако — 2 (Абдул, Моисеев), 56:49 — 4:3.

Вратари: Еременко — Подъяпольский (Шугаев, 30:22).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 36 (18+10+8) — 27 (4+11+12).

Судьи: Наумов, Ромасько.

10 марта. Москва. «ВТБ Арена». 4095 зрителей.

Счет в серии 4-1.

«Северсталь», спасибо за сезон

Завершилась красивая сказка череповецкой «Северстали». Андрей Разин выжал максимум из этого состава и заставил хоккеистов поверить в себя против соперника, который объективно превосходит их в классе. За счет порядка и четкого следования плану череповчанам удавалось сдерживать лидеров бело-голубых, и ни один из пяти матчей не получился проходным.

Сегодня к 30-й минуте москвичи вели в четыре шайбы. Казалось, результат обеспечен, никаких перспектив у гостей не прослеживалось. Но «Северсталь» не сдалась и не отклонилась от своего стиля. Терять команде Разина было абсолютно нечего — они могли пропустить и пять, и шесть. Однако вместо этого череповчане были в шаге от сенсационного камбэка. Индржих Абдул еще до второго периода размочил Александра Еременко, а в третьем периоде дубль оформил Вадим Кудако.

Доминирование бело-голубых растворилось, и инициатива полностью перешла к череповчанам. Разин заменил вратаря, устроил финальный штурм, но Еременко отказался пропускать больше. Огромный респект «Северстали» за упорство, за интриги, а Разину досрочно можно вручать приз лучшему тренеру сезона. Ох, и заставили же его подопечные поволноваться Владимира Крикунова.

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Варфоломеев — 3 (Мосалев, Протас), 3:22 — 0:1. Галимов — 2 (Антипин, Морозов), 24:46 — 1:1. Галимов — 3 (Морозов, Ожиганов), 29:44 — 2:1. Варфоломеев — 4 (бол., Принс, Менелл), 42:05 — 2:2. Мосалев — 2 (Протас, Горбунов), 43:03 — 2:3. Марченко — 1 (Галимов, Хафизуллин), 57:58 — 3:3. Бурдасов — 2 (бол., Бенгтссон, Вей), 68:47 — 4:3.

Вратари: Хелльберг — Фурх.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (10+6+8+9) — 18 (4+6+5+3).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

10 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 8427 зрителей.

Счет в серии: 4-1.

Галимов спас СКА

К чести минчан, те быстро забыли все свое недовольство судейством в третьем матче серии и в оставшихся двух навязали СКА серьезную борьбу, сначала продлив противостояние до пятого матча, а затем уступив в нем лишь в овертайме.

Гости не стеснялись ввязываться со СКА в открытый хоккей, и это вполне могло принести им успех. Матч прошел под девизом «Удивительная реинкарнация Дениса Мосалева». Чемпион России в составе «Магнитки» и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» в 35 лет зажигал едва ли не лучше, чем в молодости, сперва ассистировав Варфоломееву в большинстве, а затем во втором периоде удивив Хелльберга броском из-под защитника.

Шайба Варфоломеева — то, о чем мы мечтали после его возвращения ? pic.twitter.com/p739QJsIV7 — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) March 10, 2021 В четвертой игре против СКА Мосалёв забросил победную шайбу. Станет ли его гол решающим сегодня? ? pic.twitter.com/vqfpPhXnTH — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) March 10, 2021

Но у СКА при наличии в обойме множества ярких исполнителей в атаке нашелся свой скрытый джокер — Эмиль Галимов. Два гола и удивительный проход сквозь всю оборону минчан в концовке с передачей на Марченко — человек просто спас матч.

Уф! Это гол для овертайма!

3:3 в Ледовом после 60 минут. pic.twitter.com/WU22JaoZ1M — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 10, 2021

В овертайме после явного нарушения на Цицюре, убегавшем один на один с вратарем, арбитры не стали назначать буллит, но это не помешало Антону Бурдасову реализовать численное преимущество.