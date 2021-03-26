«Авангард» в шаге от финала конференции. Канадец сделал хет-трик, а чешский вратарь «засушил» «Магнитку»

«Металлург» выглядел обреченным.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Пятый матч

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Найт — 1 (Буше, Емелин), 11:18 — 1:0. Найт — 2 (Покка, Шарипзянов), 17:19 — 2:0. Чинахов — 3 (Береглазов), 55:03 — 3:0. Найт — 3 (п.в., Грубец), 56:28 — 4:0.

Вратари: Грубец — Кошечкин (55:44 — 56:28).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (10+9+13) — 38 (11+10+17).

Судьи: Ромасько, Франо.

26 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Счет в серии: 3-2.

На Востоке ждали огня и драйва от «зеленого дерби», но оно завершилось всего за четыре матча. Куда больше сюрпризов и интриг преподносит серия «Магнитки» и «Авангарда». Каждая встреча этих команд не похожа на предыдущую. Кто бы мог предположить, что после «сухого» поражения (0:3) «сталевары» уничтожат «ястребов» 7:1? Причем не скажу, что команда Ильи Воробьева чем-то удивила. Секрет успеха прост — строгое выполнение задания, дисциплина и разумный креатив в атаке. Омичи прибили сами себя ненужными срывами и удалениями, а Боб Хартли в ключевой момент потерял контроль над командой.

В Балашихе серия началась с нуля, только с одной оговоркой — от болезненной пощечины в виде семи пропущенных шайб отойти непросто. Эмоциональное преимущество точно было на стороне «Магнитки». Более того, перед штабом Хартли впервые в плей-офф встал критический вопрос: кто сыграет в воротах? Грубец принес две победы в серии, но рассыпался позавчера. Вышедший на замену Бобков пропустил еще больше, если переводить на полноценную игру, но при этом Игорь свежее и, наверное, чуточку злее чеха. Россиянин начинал этот плей-офф, и именно «сталевары» отправили его в запасе после первого матча. Тем не менее Хартли доверился Грубецу и оставил неизменными игровые сочетания. Выпустив Шимона, Хартли снова пожертвовал Иржи Секачем, хотя придать мощи и свежести атаке не помешало бы.

Прошлый матч в Магнитогорске Хартли назвал один из худших в сезоне. Стоило ожидать, что сегодня омичи с первых смен включат привычный турборежим и полетят вперед. Однако начало получилось сумбурным. «Ястребы» вхолостую отбегали большинство, а контролировать шайбу удавалось чаще всего в средней зоне. Поэтому искать пути к воротам Кошечкина приходилось через контратаки. Одна из таких завершилась первым голом Корбэна Найта.

Первые 25-27 минут «Магнитке» не хватало энергии. Все козыри, за счет которых уральцы превзошли соперника позавчера, будто бы остались в прошлом матче. В атаке магнитогорцы чересчур затягивали с передачами или отдавали шайбу в коньки, на пару сантиметров вперед — куда угодно, только не в крюк. Опять же, не от хорошей жизни. «Авангард» компактно располагался в своей зоне. Да, гости находили чистый лед и владели шайбой, но атакам не хватало развития. Ни к чему конструктивному этот контроль не приводил, даже несмотря на то, что уральцы намного больше времени проводили в зоне «ястребов».

Омичи же придерживались примитивного, но действенного плана: встречать соперника в средней зоне и хладнокровно отодвигать к бортам у своих ворот. В третьем периоде «Металлургу» пришлось раскрываться, оголяя тем самым тылы. Поймавший кураж Кошечкин отбивался от контрвыпадов хозяев практически в одиночку: украл гол у Буше после выхода «один на один», рисковал в игре клюшкой и раздавал передачи партнерам. Но бесконечно выручать Василий не мог: Бек обрезался на чужой синей линии и подарил шайбу Егору Чинахову. Молодой нападающий точным кистевым окончательно деморализовал «Магнитку».