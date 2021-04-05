Может ли кто-то обыграть ЦСКА 4 раза? Похоже, чемпион останется прежним

Обзор дня Алексея Шевченко.





Преимущество

ЦСКА повел в серии против СКА со счетом 2-0, победив и в воскресной встрече. Если так будет продолжаться, то рассказывать про матчи будет всё труднее и труднее. Потому что событий на льду все меньше и меньше, а команда Игоря Никитина не дает повода порассуждать, в чем же шанс не только питерцев, но и будущего соперника по финалу.

После первой игры защитник СКА Игорь Ожиганов заявил, что известно, как можно забить ЦСКА, и они решат этот вопрос, но ничего не изменилось. При этом гости много играли в большинстве, по идее, с таким подбором хоккеистов можно было что-то придумать, однако хоккеисты ЦСКА вообще не замечали, что у них на одного игрока меньше.

Стоит отметить Ларса Юханссона. Про то, что это крутой вратарь, мне рассказывал его бывший одноклубник Илья Сорокин. Даже жалел, что легионер оказался в такой ситуации, при которой у него изначально было мало шансов проявить себя. Был интересный момент, когда Сорокин вдруг стал допускать возможность остаться в КХЛ и на этот сезон, но потом вспомнил о Ларсе и все-таки уехал. «Если я останусь, то с ним расторгнут контракт, — говорил Илья. — Не хотелось бы так поступать с хорошим человеком и по-настоящему с сильным вратарем». В этом году Юханссон сильно болел, причем ему долго не разрешали вернуться к тренировкам, и многим казалось, что с Александром Шарыченковым в воротах у соперников ЦСКА есть шанс. Но легионер восстановился, и вы видите, что он делает.

Изменится ли что-то в серии? Сильно сомневаюсь, что команда Игоря Никитина способна проиграть четыре матча из шести.

Преимущество

В Молодежной хоккейной лиге состоялись первые полуфинальные матчи, а на этом этапе борьбы за Кубок Харламова команды Западной конференции встречаются с Восточной. В итоге московское «Динамо» и «Локо» едут в Уфу и Казань с преимуществом в счете — 2-0, а в МХЛ на всех стадиях, кроме финальной, играют до трех побед. Такое превосходство говорит о том, что в МХЛ должны изменить регламент. Команды разных конференций должны встречаться друг с другом и в гладком сезоне, но перед началом чемпионата клубы жалуются на отсутствие средств и говорят, что это слишком дорого. Экономия на копейках (клубам КХЛ достаточно дать хотя бы одному-двум легионерам на пять миллионов меньше, чтобы обеспечить свою молодежку) приводит к тому, что сильные клубы Востока варятся в своей компании и совершенно не понимают, в чем им добавлять.

В сезоне на «Ирбис» было приятно смотреть: строгая игра в обороне, система, они могли любого соперника обыграть с сухим счетом, не позволив даже моменты у своих ворот создать. «Локо» с ним разбирается легко и просто, не смотрите на итоговые результаты, так как ярославцы, обеспечив себе необходимое преимущество, просто доигрывают встречу, никто не гонится за статистикой. Уфимцы в чемпионате радовали совей мощной атакой, которую никто не мог остановить. В воскресной встрече они сыграли так, как делали это в сезоне, но все равно уступили, хоть и в серии буллитов. У них на протяжении сезона не было команд с таким подбором игроков, которые не смущаются от набегов в свою зону, всё легко разрушают. Еще до начала плей-офф прогнозировалась встреча «Динамо» и «Локо» в финале. Так, видимо, и будет.

Легионеры

«Динамо» не будет предлагать новый контракт Магнусу Пяярви-Свенссону, но многие бы очень сильно удивились, если бы ему реально предложили хоть какое-то соглашение, кроме одностороннего контракта с клубом ВХЛ. Обмен в сезоне Тему Пулккинена на Магнуса — огромная ошибка динамовцев. И пусть команды остановились на одной стадии, это ничего не меняет. Потому что «Динамо» потеряло хоккеиста с определенными козырями, не получив взамен ровным счетом ничего. В клубе все время жаловались на какие-то коммуникационные проблемы Пулккинена. Иногда это действительно серьезная проблема. Например, Свен Андригетто в «Авангарде» вел себя как случайный человек, вносил смуту в коллектив, он был вечно всем недоволен, но и на это бы закрывали глаза, если бы был результат. Но рассказывают, что Тему не был таким, с ним было непросто на площадке, но это тренерский вопрос.

Магнус, приехав из Ярославля, может быть, оказался более веселым человеком, но он же не для посиделок приглашался, а на льду от него толку не было. «Динамо» сейчас надо подумать и насчет других иностранцев. С контрактом лишь Дмитрий Яшкин, но сейчас ясно, что 115 миллионов на следующий сезон — это мощнейшая переплата, последствия которой еще сильно аукнутся. Форварду бы снизить контракт раза в два, но сделать это будет очень тяжело. Не поймешь, что делать с Оскаром Линдбергом. Крутой хоккеист, иногда мы видели это, но в нужный момент ничего не показал. На рынок выходит и Юусо Хиетанен. 35 лет — это много, скорость уже не та, статистика рухнула, но найти качественного защитника на рынке очень непросто. Не исключено, что прервут соглашение с Михалом Чайковски, хотя у него контракт еще на год. Этого чешского игрока очень любил Владимир Крикунов, но тренера-то в клубе поменяют.