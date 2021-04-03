«Детройт» продолжает издеваться над россиянином. Ему пора забыть про НХЛ и возвращаться домой

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

ЦСКА и СКА провели такую игру, что даже физически тяжело было смотреть. Сплошная работа, ни миллиметра свободного пространства, минимум ошибок. До 19-й минуты команды создали пару моментов, не самых очевидных. А потом армейцы забросили две шайбы. Момент со сломанной клюшкой защитника и выходом «три в 0,5» (Бенгтссон мог защищаться только силой мысли) — несчастный случай. И плюс меньше чем через минуту ошибка Эмиля Галимова, которая стала результативной. Можно было выключать игру, так как было ясно, что больше ничего не произойдет. Шансы на то, что питерцы переломят игру, оценивались как минимальные, ведь ЦСКА лучше всего умеет охранять свое преимущество, если бы даже играли 12 периодов, они бы не пропустили. Так и произошло.

После матча даже у тренеров было нечего спрашивать, так как в этой игре не было двойного дна. И перед второй довольно мрачные прогнозы в смысле зрелищности. Остается вспоминать, что питерцы плохо провели и первую игру против «Динамо», а затем переломили ход серии. Но сейчас-то выясняется, что во втором раунде СКА очень сильно помогли. Говорят, что тренеры бело-голубых не снижали нагрузки для хоккеистов, отменили тяжелую тренировку лишь перед пятым матчем. В ЦСКА таких ошибок давно не совершают, так что надеяться на усталость соперника не приходиться. Но очень любопытно посмотреть, что придумают в Санкт-Петербурге. Творческое задание на ближайшие два дня понятно. И в этом смысле матч в воскресенье будет более интересным. Пока кажется, что все закончится так, как в пятницу, но хочется сюрпризов.

«Детройт» выставил Евгения Свечникова на драфт отказов

Свечников снова на драфте отказов

Евгений Свечников вновь попал на драфт отказов. Для описании ситуации между хоккеистом и «Детройтом» можно привести жизненную картинку. Девушка влюблена в парня, а тот ведет себя по-свински, гуляет с другими, свободное время проводит непонятно где, обижает и оскорбляет во время встреч. А девушка все равно его любит, хотя все кругом говорят, что он ей не пара. Так и Евгений. За все время, что он провел в системе «Детройта», ему неоднократно давали понять, что будущего в клубе нет. Не вызывали в первую команду, когда он выжигал в АХЛ. Изредка приглашая, давали плохую роль и отправляли обратно в «Грэнд рэпидс» при первой возможности. Этим летом дали унизительно низкий контракт, а как только он его подписал, выставили на драфт отказов.

Затем вроде бы наступил небольшой светлый период, но в пятницу хоккеисту снова дали понять, что он «Детройту» не нужен. И самое печальное, что еще летом Свечникову говорили, что для развития карьеры, для заработка, в конце концов, ему нужно все менять — либо требовать обмена, либо возвращаться в Россию. Но он не слышал, верил в то, что все наладится и он станет хоккеистом основного состава в «Красных крыльях».

Но будем честными — Евгений за это время уже превратился в довольно посредственного форварда, который и не может на что-то рассчитывать в НХЛ. Год он пропустил из-за травмы, что сильно сказалось на его карьере, выступление в АХЛ не развивало, а в НХЛ он был мало и не получал нужного доверия. Его звали в «Ак Барс», вероятно, позовут и следующим летом, но вряд ли он и тут станет игроком основного состава. Но хотя бы попробовать стоит, а для этого надо забыть уже про НХЛ.

Кадейкин остается в Уфе

«Салават Юлаев» подписал новое соглашение с Александром Кадейкиным, ближайший сезон нападающий проведет в Уфе. Новое соглашение показало, что Александр — человек довольно разумный, объективно оценивающий свои силы. Он мог бы уехать в «Детройт», тем более, говорят, его там ждут. Но то, как Кадейкин провел последние пару месяцев в России, не позволило бы ему на что-то рассчитывать за океаном. Сидеть в фарм-клубе — тоже мало приятного, а тут он довольно приличный хоккеист нормальной лиги. Смысл рваться за чем-то непонятным? Думаю, что этот контракт вообще ставит точку на перспективах Александра за океаном, но в этом нет ничего плохого. Не всем же ехать в Америку.

В октябре Кадейкину будет уже 28 лет, а пока он даже не является железным кандидатом в национальную сборную. И это при известном дефиците центральных нападающих в стране. Первую часть сезона Александр провел просто прекрасно. И цифры были на уровне, и вклад в команду. Да и на площадке Кадейкин выделялся. Затем пропала стабильность, были отрезки из нескольких матчей, когда Александра видно не было, впрочем, проблемы не были длительными. По плей-офф к хоккеисту тоже много вопросов. Мог бы и предложить больше, учитывая то, что легионеров закрывали слишком плотно. Меня смущает одна цифра в статистике Кадейкина за плей-офф. У него ни одного силового приема в девяти матчах! А ведь он — центральный со средним игровым временем в почти 17 минут. В НХЛ было бы непросто.