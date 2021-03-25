ЦСКА возродился из пепла. Армейцы доминировали весь матч и повели в серии с «Локомотивом»

Тройка Мамин — Шалунов — Окулов поставила ярославцев на грань вылета.

КХЛ. 1/2 финала конференций

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Окулов — 2, 0:51 — 1:0. Мамин — 2 (Шалунов, Окулов), 18:02 — 2:0. Пулккинен — 6 (бол., Марченко), 27:55 — 2:1. Мамин — 3 (Окулов), 36:49 — 3:1. Пулккинен — 7, 49:48 — 3:2.

Вратари: Юханссон — Паскуале (59:09).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 21 (10+5+6) — 23 (4+8+11).

Судьи: Наумов, Раводин. 25 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 3-2

За четыре матча пара ЦСКА — «Локомотив» приучила к тому, что в ней неизменно побеждает команда, открывающая счет. Поэтому вряд ли стоит объяснять, какую значимость приобретала первая шайба в пятой игре серии, которая вернулась в Москву при счете 2-2. И если активное начало от армейцев, вчистую проваливших предыдущую встречу на выезде, предполагалось, то к очень быстрому голу хозяев нас жизнь не готовила.

ЦСКА помог мощно начать двойной рикошет уже на 51 секунде — после шального броска Константина Окулова от синей шайба сначала попала в конек Дениса Баранцева, а затем от клюшки Михаила Осипова юркнула в ворота над плечом Эдди Паскуале.

Неизвестно, как повернулась бы игра, сумей «Локомотив» сравнять через несколько минут после пропущенной. Ближе всех к тому, чтобы откатить команды в первоначальное положение, была парочка Каюмов — Ландер. Однако ни тот ни другой из убойных позиций по скачущей шайбе толком не попали, простив москвичей и сделав героя эпизода из Артема Блажиевского.

А вот лучшее звено второго раунда Мамин — Шалунов — Окулов, захандрившее в прошлом матче, незадолго до сирены на первый перерыв гостей не пожалела и в очередной раз показала, насколько сильно она влияет на результат команды Игоря Никитина. Именно в игре номинально второго сочетания армейцев кроется еще одна закономерность этой серии — ЦСКА побеждает всегда, когда тройка Шалунова в порядке. Стоило защитникам «Локомотива» оказаться на одном фланге, как Мамин влетел в свободный правый коридор, положил корпус и спокойно завез шайбу в ворота канадца.

Ярославцы сподобились на первый гол, только когда ЦСКА начал жестить и нахватал глупых удалений в середине матча. Во второй игре подряд Юханссону в большинстве отгрузил Теему Пулккинен — единственный нападающий-легионер «Локомотива», у которого по ходу серии появилось что-то похожее на совесть и желание отработать контракт.

Только еще до конца второго периода усилия финского снайпера помножил на ноль мастерюга по имени Константин Окулов. Когда-то Андрей Скабелка в Новосибирске вывел его карьеру на новый уровень и превратил в игрока уровня сборной, а теперь воспитанник «Сибири» хоронит бывшего тренера и ставит его команду на грань вылета, раздавая вот такие зрячие передачи. Нет ли у вас ощущение, что 71-му номеру ЦСКА в следующее межсезонье пора ехать в другую лигу из трех букв?

Ярославль вернулся в погоню усилиями все того же Пулккинена, убежавшего «один в ноль» после ошибки Артема Сергеева на чужой синей. И кто знает, чем бы все закончилось, не попади шайба за несколько минут до конца третьего периода после броска Ландера в штангу.